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Ubisoft собирается уменьшить зависимость от высокобюджетных игр

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Хотя Ubisoft уже отчиталась об итогах третьего квартала финансового года, отголоски данного отчёта продолжают всплывать в Сети. Так, стало известно, что Ubisoft намеревается снизить свою зависимость от высокобюджетных (AAA) игр, выпуская больше условно-бесплатных проектов и обеспечивая долгосрочную поддержку играм из своего бэк-каталога, таким, как Rainbow Six Siege.

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Данное заявление не означает, что компания будет создавать меньше AAA-игр. Как следует из отчёта, в ближайшие годы Ubisoft продолжит следовать своей стратегии и выпускать в среднем по 3–4 крупных проекта в год, однако постепенно их доля в общем «зачёте» компании снизится, уступив место условно-бесплатным играм, в частности, для мобильных устройств.

Ubisoft верит, что данный комбинированный подход к разработке игр полностью оправдается, и что по итогу все окажутся в выигрыше: и издательство, у которого появятся деньги на дальнейшее производство премиального контента, и игроки, которых ждут качественные проекты.

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В настоящее время в стенах студий Ubisoft готовятся сразу несколько высокобюджетных «тайтлов»: Far Cry 6, ремейк Prince of Persia The Sands of Time, Rainbow Six Quarantine, Skull & Bones и масса других, ещё не анонсированных проектов.

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И во время попытки на них тут же нападет мокшанская армия. Там же не дураки сидят. Если кто интересуется, такой метод и Товтивил в Полтеске использовал, когда взял у князя дочку в жены, а сынов не бул...
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Елисей Творимиров
14:58
Мы с тобой полностью согласен, они ведь команда.
Мы протестируем флагманскую модель серии WD Black и выясним ее слабые и сильные стороны.
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