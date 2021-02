Хотя Ubisoft уже отчиталась об итогах третьего квартала финансового года, отголоски данного отчёта продолжают всплывать в Сети. Так, стало известно, что Ubisoft намеревается снизить свою зависимость от высокобюджетных (AAA) игр, выпуская больше условно-бесплатных проектов и обеспечивая долгосрочную поддержку играм из своего бэк-каталога, таким, как Rainbow Six Siege.

реклама

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Данное заявление не означает, что компания будет создавать меньше AAA-игр. Как следует из отчёта, в ближайшие годы Ubisoft продолжит следовать своей стратегии и выпускать в среднем по 3–4 крупных проекта в год, однако постепенно их доля в общем «зачёте» компании снизится, уступив место условно-бесплатным играм, в частности, для мобильных устройств.

Ubisoft верит, что данный комбинированный подход к разработке игр полностью оправдается, и что по итогу все окажутся в выигрыше: и издательство, у которого появятся деньги на дальнейшее производство премиального контента, и игроки, которых ждут качественные проекты.

реклама

В настоящее время в стенах студий Ubisoft готовятся сразу несколько высокобюджетных «тайтлов»: Far Cry 6, ремейк Prince of Persia The Sands of Time, Rainbow Six Quarantine, Skull & Bones и масса других, ещё не анонсированных проектов.