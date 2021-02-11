Ubisoft собирается уменьшить зависимость от высокобюджетных игр
Хотя Ubisoft уже отчиталась об итогах третьего квартала финансового года, отголоски данного отчёта продолжают всплывать в Сети. Так, стало известно, что Ubisoft намеревается снизить свою зависимость от высокобюджетных (AAA) игр, выпуская больше условно-бесплатных проектов и обеспечивая долгосрочную поддержку играм из своего бэк-каталога, таким, как Rainbow Six Siege.
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Данное заявление не означает, что компания будет создавать меньше AAA-игр. Как следует из отчёта, в ближайшие годы Ubisoft продолжит следовать своей стратегии и выпускать в среднем по 3–4 крупных проекта в год, однако постепенно их доля в общем «зачёте» компании снизится, уступив место условно-бесплатным играм, в частности, для мобильных устройств.
Ubisoft верит, что данный комбинированный подход к разработке игр полностью оправдается, и что по итогу все окажутся в выигрыше: и издательство, у которого появятся деньги на дальнейшее производство премиального контента, и игроки, которых ждут качественные проекты.
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В настоящее время в стенах студий Ubisoft готовятся сразу несколько высокобюджетных «тайтлов»: Far Cry 6, ремейк Prince of Persia The Sands of Time, Rainbow Six Quarantine, Skull & Bones и масса других, ещё не анонсированных проектов.
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