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Выходцы из Bethesda анонсировали The Wayward Realms — духовную наследницу The Elder Scrolls: Daggerfall

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Почти год назад нам стало известно, что бывшие сотрудники компании Bethesda, успевшие в своё время потрудиться над первыми частями The Elder Scrolls, открыли свою собственную студию Once Lost Games. А сейчас мы узнаём, что эта компания анонсировала свой дебютный проект — The Wayward Realms. Это ролевая игра с открытым миром, базовые механики и устройство которой во многом будут перекликаться с The Elder Scrolls: Daggerfall и The Elder Scrolls: Arena. На самом деле, ориентиры выбрано максимально странные — как минимум, потому что эти ролевые игры вышли очень давно, но выходцам из Bethesda виднее.

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Открытый мир The Wayward Realms будет состоять из сотен островов — по крайней мере, так заявляют её авторы. То есть, главная «фишка» Daggerfall здесь, похоже будет присутствовать.

Ещё в этой игре будет много различных фракций, с которыми пользователю придётся как-то взаимодействовать. То есть, выбирать понравившуюся, справляться с выдаваемыми заданиями и тому подобными вещами.

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Даты релиза у The Wayward Realms пока нет. Даже платформ целевых пока не названо, но PC там точно будет, не сомневайтесь.

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once lost games the wayward realms
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Beta Version
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Сотни островов для молодой небольшой студии - это явно процедурная генерация, что есть дно. Лучше бы Морровинд ориентиром сделали.
Выходцы из Bethesda анонсировали The Wayward Realms — духовную наследницу The Elder Scrolls: Daggerfall
The Lamer
21:14
Неа, у Айс, как и у Рокета, 512 на ядро L2. Это у Тайгера 1280. Вполне возможно, что тут больших ядер 2, атомных 8, у всех есть HT, только у больших потоки из-за глюка еще к сумме ядер приплюсовались...
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