Выходцы из Bethesda анонсировали The Wayward Realms — духовную наследницу The Elder Scrolls: Daggerfall
Почти год назад нам стало известно, что бывшие сотрудники компании Bethesda, успевшие в своё время потрудиться над первыми частями The Elder Scrolls, открыли свою собственную студию Once Lost Games. А сейчас мы узнаём, что эта компания анонсировала свой дебютный проект — The Wayward Realms. Это ролевая игра с открытым миром, базовые механики и устройство которой во многом будут перекликаться с The Elder Scrolls: Daggerfall и The Elder Scrolls: Arena. На самом деле, ориентиры выбрано максимально странные — как минимум, потому что эти ролевые игры вышли очень давно, но выходцам из Bethesda виднее.
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Открытый мир The Wayward Realms будет состоять из сотен островов — по крайней мере, так заявляют её авторы. То есть, главная «фишка» Daggerfall здесь, похоже будет присутствовать.
Ещё в этой игре будет много различных фракций, с которыми пользователю придётся как-то взаимодействовать. То есть, выбирать понравившуюся, справляться с выдаваемыми заданиями и тому подобными вещами.
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Даты релиза у The Wayward Realms пока нет. Даже платформ целевых пока не названо, но PC там точно будет, не сомневайтесь.
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