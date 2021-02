Почти год назад нам стало известно, что бывшие сотрудники компании Bethesda, успевшие в своё время потрудиться над первыми частями The Elder Scrolls, открыли свою собственную студию Once Lost Games. А сейчас мы узнаём, что эта компания анонсировала свой дебютный проект — The Wayward Realms. Это ролевая игра с открытым миром, базовые механики и устройство которой во многом будут перекликаться с The Elder Scrolls: Daggerfall и The Elder Scrolls: Arena. На самом деле, ориентиры выбрано максимально странные — как минимум, потому что эти ролевые игры вышли очень давно, но выходцам из Bethesda виднее.

Открытый мир The Wayward Realms будет состоять из сотен островов — по крайней мере, так заявляют её авторы. То есть, главная «фишка» Daggerfall здесь, похоже будет присутствовать.

Ещё в этой игре будет много различных фракций, с которыми пользователю придётся как-то взаимодействовать. То есть, выбирать понравившуюся, справляться с выдаваемыми заданиями и тому подобными вещами.

Даты релиза у The Wayward Realms пока нет. Даже платформ целевых пока не названо, но PC там точно будет, не сомневайтесь.