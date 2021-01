Компания NVIDIA анонсировала несколько игр, которые получат поддержку технологий рейтрейсинга и/или DLSS. По заверениям представителей компании, две новые игры получат поддержку трассировки лучей, а четыре — поддержку DLSS. Более того, две соревновательные игры получат поддержку технологии NVIDIA Reflex.

Если вдаваться в подробности, то проекты F.I.S.T. и Five Nights at Freddy’s: Security Breach смогут похвастаться поддержкой как рейтрейсинга, так и DLSS. В дополнение к этому, Call of Duty Warzone и Outriders получат DLSS.

И, как уже было сказано выше, два соревновательных проекта обзаведутся технологией Reflex. Речь идёт о Rainbow Six Siege и Overwatch. По такому случаю даже трейлеры отдельные «завезли».