Переводчики напомнили о скором выходе русской локализации Disco Elysium
Неделю назад команда русской локализации Disco Elysium сообщила о том, что перевод завершён на 95 %, проходит этап редактуры и выйдет в течение ближайших пары месяцев — до мартовского релиза издания The Final Cut. Сегодня же локализаторы косвенно напомнили о скорой «русификации» Disco Elysium, а также рассказали о том, как сообщество помогает переводчикам принимать правильные решения.
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Например, благодаря обсуждениям в сообществе Disco Elysium переводчики решили изменить некоторые русские названия навыков и персонажей. В частности, персонажа Джойс всё же решили оставить Джойс, а не менять на Аду с целью сохранения литературного каламбура. Переводчики согласились, что конкретно в данном случае сохранение каламбура необязательно, ведь он не является ключевым элементом характера, да и с «изменённым» именем у игроков могли бы возникнуть сложности при поиске иностранных руководств.
Также изменили названия некоторых навыков на более литературные варианты. Например, «Внимательность» стала «Восприятием», а «Визуальная реконструкция» — «Визуальным анализом».
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Важно: в Disco Elysium перевод будет выполнен только в виде текста — озвучка останется оригинальной, английской. По понятным причинам.
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