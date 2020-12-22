Всё у ролевого проекта Disco Elysium замечательно, если бы не одна маленькая досадная неприятность — отсутствие официальной русской локализации. Но проект пользуется популярностью, поэтому в обозримой перспективе перевод у него появится: недавно появился французский и немецкий, скоро дело дойдёт до русского — сегодня разработчики сообщили о его 95-процентной готовности.

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Как пишут переводчики, процесс почти закончен, и команда постепенно переходит к его редактуре. Перевод на русский появится в следующем году до выхода обновления The Final Cut.

Стоит отметить, что вместе с The Final Cut в Disco Elysium появится полноценная озвучка, однако тут уже на русский вариант рассчитывать не приходится: голос будет только английский, без исключений.