Агрегатор OpenCritic составил топ-12 игр уходящего года — Cyberpunk 2077 в нём нет
Агрегатор рецензий OpenCritic тоже решил подвести итоги уходящего года и представил вниманию общественности список из двенадцати самых высокооценённых игр, вышедших в 2020-м году.
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На самом деле, «топ» вполне ожидаемый, его даже можно было спрогнозировать. Например, на верхней ступеньке пьедестала разместилась Hades, которой наивысшие баллы выставили очень многие авторитетные издания. На втором месте The Last of Us Part II, а третье место между собой делят Half-Life Alyx, ремейк Demon’s Souls и Microsoft Flight Simulator.
Всего же топ-12 выглядит следующим образом (в скобках указан средний балл, который получила игра на OpenCritic после вычисления среднего арифметического оценок всех изданий):
- Hades (94);
- The Last of Us Part II (93);
- Half-Life Alyx (92);
- Demon’s Souls Remake (92);
- Microsoft Flight Simulator (92);
- Crusader Kings III (91);
- Ori and the Will of the Wisps (90);
- Animal Crossing New Horizons (90);
- Dreams (89);
- DOOM Eternal (89);
- Legends of Runeterra (88);
- Until You Fall (88).
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Как видим, самой долгожданной игры этого года — Cyberpunk 2077 — в списке двенадцати лучших по версии OpenCritic нет. Понятно почему: её средний балл составляет всего 77 %.
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