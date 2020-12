Аналитики компании SuperData вновь выступили с информацией, которую трудно получить в официальных источниках. Согласно подсчётам специалистов компании, в ноябре цифровые продажи игр достигли 11,5 миллиардов долларов США, тем самым продемонстрировав 15-процентный рост по сравнению с ноябрём прошлого года и став рекордными в расчёте за один месяц.

Как поясняют аналитики, продажи игр на мобильных устройствах в ноябре выросли на 9 %, на PC — на 22 %, и на консолях — на 24 %. И тому есть основания. Для начала, релиз Call of Duty Black Ops Cold War и новый всплеск интереса к Call of Duty Warzone. Количество цифровых продаж Black Ops Cold War за ноябрь составило 5,7 млн копий — на 7 % больше, чем у предыдущей рекордсменки в лице Black Ops 4. Аналитики считают, что благодаря активной поддержке Call of Duty Warzone данная королевская битва в ближайшем будущем станет для игроков самым популярным способом ознакомления с франшизой Call of Duty.

Продажи Assassin’s Creed Valhalla в ноябре составили 1,7 млн копий, или на 50 % больше, чем стартовые продажи Assassin's Creed Odyssey. Несмотря на то, что выручка от продаж игры в целом выросла на 23 % по сравнению с «Одиссеей», в плане внутриигровых продаж наблюдается 62-процентная просадка. Аналитики связывают это с тем, что на старте в «Вальгалле» отсутствовали платные ускорители опыта, добавленные в игру лишь совсем недавно.

Цифровые продажи Spider-Man Miles Morales на PlayStation 4 и PlayStation 5 составили 663 тысячи копий. Чудес от продаж данного проекта никто не ждал, так что результат, можно сказать, достойный вопреки всему.

Запуск дополнения Shadowlands для World of Warcraft привёл к рекордной выручке игры с 2008 года и к рекордному числу игроков с 2010 года. Выручка по сравнению с запуском предыдущего аддона — Battle for Azeroth — выросла на 50 %, а количество игроков — на 34 %. Впрочем, аналитики убеждены, что столь впечатляющие показатели сохранятся ненадолго — интерес публики к Shadowlands иссякнет через месяц—другой.

Количество активных пользователей Among Us в ноябре составило около пятисот миллионов: это самая популярная игра в плане числа пользователей в месяц. В игре отсутствует масштабная монетизация, поэтому количество пользователей трудно конвертируется в выручку.