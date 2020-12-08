Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ghost of Tsushima одержала победу в пользовательском голосовании на The Game Awards 2020

The Last of Us Part II внезапно сильно отстала.
+
RTX 3060 Ti Gigabyte AORUS в Ситилинке
RTX 3060Ti MSI VENTUS 2X OC в Ситилинке
Ryzen 7 5800X в продаже - смотри цену
RTX 3060Ti Gigabyte EAGLE - дороже чем ожидалось

Организаторы The Game Awards 2020 провели голосование в три тура за звание игры года по мнению игроков. В финальном, третьем туре отчаянную борьбу вели The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima, но победителем в результате вышел именно самурайский экшен от студии Sucker Punch, причём отрыв получился внушительным: 47 % против 32 % у The Last of Us Part II.

реклама

анонсы и реклама
GIGABYTE 3060Ti EAGLE OC в Ситилинке
САМЫЕ низкие цены на 3060 Ti - в XPERT.RU
RTX 3060Ti Palit DUAL OC в Ситилинке
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC PRO в Ситилинке
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
RTX 3060Ti Gigabyte GAMING OC в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Оставшиеся три участника голосования — Hades, DOOM Eternal и Marvel’s Spider-Man Miles Morales — получили 11 %, 7 %, и 3 % пользовательских голосов соответственно.

Стоит отметить, что во время финального голосования уверенно лидировала именно The Last of Us Part II, однако сайт The Game Awards подвергся хакерской атаке, в результате которой все пользовательские голоса были перечислены Ghost of Tsushima. Техподдержка The Game Awards быстро исправила проблему и восстановила естественный ход голосования, но почему-то после всех этих манипуляций лидером оказался именно проект от Sucker Punch. Остаётся верить, что это совпадение, и что без взлома сайта ситуация развивалась бы также.

реклама

Напомним, что The Game Awards 2020 стартует 11 декабря в 03:00 по московскому времени. Мероприятие продлится около двух с половиной часов, в ходе которых прозвучит не менее дюжины анонсов игр различных классов, а также традиционно будут оглашены победители в самых разных номинациях. О составе игр-участниц TGA в этом году известно мало, но совершенно точно на мероприятие приедет новая Dragon Age.

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Трейлер к скорому началу десятого сезона в PlayerUnknown’s Battlegrounds
1
В Cyberpunk 2077 нашли Хидео Кодзиму
+
Ghost of Tsushima одержала победу в пользовательском голосовании на The Game Awards 2020
+
Эффектный трейлер к скорому началу первого сезона Call of Duty Black Ops Cold War
+
Gran Turismo 7, главная гоночная игра для PlayStation 5, не выйдет в ранее обозначенные сроки
7
Консольные версии Rust выйдут позже, чем планировалось
+
Crytek не успевает выпустить в этом году большое обновление для Hunt: Showdown
1
Первые оценки Cyberpunk 2077: одна из лучших игр последних лет
35

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
1 декабря 2020 74
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 39
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 39
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 простых правил для поддержания Windows 10 в стабильном, надежном и быстром состоянии
31
Подборка недорогих техно-подарков на Новый Год - фитнес-браслеты, беспроводные наушники и другое
11
Худшие процессоры 2020 года – AMD vs Intel в погоне за нашими кошельками
35
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5600 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2060
11
Быть Джоном Кармаком — 15 цитат легендарного программиста
25
Бескомпромиссный игровой компьютер для энтузиастов – лучшее железо года от NVIDIA + Intel
19
Обзор и тестирование смартфона ASUS ROG Phone 3
4
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Total War Saga: Troy
1
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G17
+

Сейчас обсуждают

Сергей Попов
14:29
в 4к вобще неважно
Первые тесты Cyberpunk 2077 — c 4K не справляется даже GeForce RTX 3090
Максим
14:29
3060 на Авито, через пару лет
Есть ещё порох в пороховницах – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti в тесте Benchmark
Андрей Викторович
14:27
Стоила бы она тыщ 30, был бы смысл менять 1080ти, купленную пару лет назад за 25к с авито... А так прям даже хз что брать...
Есть ещё порох в пороховницах – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 Ti в тесте Benchmark
ego0550
14:21
О каком разрыве речь? Между 3080 и 3090 в 4к там всего 15%.
Cyberpunk 2077 положила на лопатки GeForce RTX 3090 – 4К@60fpf + RTX-ON недоступны – Tomshardware
Твоя мамка
14:19
Погоди тау кричали же что все что выходит на сосолях оптимизировно под красных? Как так? Чкртов хуанг опять горилле чемодан занес?
Первые тесты Cyberpunk 2077 — c 4K не справляется даже GeForce RTX 3090
Александр Тетюшин
14:18
Вот я и говорю это просто бизнес (доение людей на бабки) разработчиков и производителей железа, что бы те бараны покупали карты под 100к
Первые тесты Cyberpunk 2077 — c 4K не справляется даже GeForce RTX 3090
Твоя мамка
14:17
Чо за сезоны у этого гoвнa сериал ещё есть?
Трейлер к скорому началу десятого сезона в PlayerUnknown’s Battlegrounds
Дмитрий Смирнов
14:17
https://zen.yandex.ru/id/5fc923acf612154994c0419e @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ может хотите почитать другого автора?
Бескомпромиссный игровой компьютер для энтузиастов – лучшее железо года от NVIDIA + Intel
Yuri Myakotin
14:16
В чем вообще смысл "little" ядер в ДЕСКТОПЕ???
Энергоэффектиные ядра Gracemont в Intel Alder Lake могут быть гораздо производительнее Sandy Bridge
Руслан Комаров
14:12
За 10 тыс вполне достойный телефон, как для бюджетника подойдет
Вьетнамский бренд Vsmart представил смартфон Vsmart Joy 3+ на российском рынке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем