Организаторы The Game Awards 2020 провели голосование в три тура за звание игры года по мнению игроков. В финальном, третьем туре отчаянную борьбу вели The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima, но победителем в результате вышел именно самурайский экшен от студии Sucker Punch, причём отрыв получился внушительным: 47 % против 32 % у The Last of Us Part II.

Оставшиеся три участника голосования — Hades, DOOM Eternal и Marvel’s Spider-Man Miles Morales — получили 11 %, 7 %, и 3 % пользовательских голосов соответственно.

Стоит отметить, что во время финального голосования уверенно лидировала именно The Last of Us Part II, однако сайт The Game Awards подвергся хакерской атаке, в результате которой все пользовательские голоса были перечислены Ghost of Tsushima. Техподдержка The Game Awards быстро исправила проблему и восстановила естественный ход голосования, но почему-то после всех этих манипуляций лидером оказался именно проект от Sucker Punch. Остаётся верить, что это совпадение, и что без взлома сайта ситуация развивалась бы также.

Напомним, что The Game Awards 2020 стартует 11 декабря в 03:00 по московскому времени. Мероприятие продлится около двух с половиной часов, в ходе которых прозвучит не менее дюжины анонсов игр различных классов, а также традиционно будут оглашены победители в самых разных номинациях. О составе игр-участниц TGA в этом году известно мало, но совершенно точно на мероприятие приедет новая Dragon Age.