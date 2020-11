До сегодняшнего дня мы знали, что компания Dontnod работает над приключенческой игрой Life is Strange. Но ещё в прошлом году девелоперы заявляли, что в работе находятся ещё несколько проектов. Правда, одним из них стал Tell Me Why, вышедший в августе. А теперь вот мы знаем, что в работе у студии находятся ещё шесть игр.

Например, в Монреале новообразованная команда работает над совершенно новым проектом. Причём, в составе девелоперов есть те, кто приложил руку к Life is Strange. Кое-что прояснилось и поводу дат выхода. У Dontnod в планах выпустить в будущем году аж 6 игр. Просто студия хочет занять господствующую позицию на рынке приключенческих адвенчур — можно только пожелать им удачи.

Напомним, ближайший релиз компании — Twin Horror. Буквально вчера мы показывали по ней новый трейлер и ролик с игровым процессом. Уже 1 декабря игра должна поступить в продажу.