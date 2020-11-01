В следующем году выйдет королевская битва во вселенной Vampire The Masquerade
Молодой шведский коллектив Sharkmob, в составе которого находятся бывшие разработчики игр серии The Division и Hitman, объявили о том, что их первым проектом станет королевская битва, действие которой развернётся во вселенной Vampire The Masquerade (World of Darkness). Небольшой анонсирующий видеоролик прилагается.
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У проекта ещё нет официального названия, но при этом его релиз уже запланирован на вторую половину следующего года. Первое описание гласит, что действие нового эволюционного «батл рояля» развернётся в Праге, а мы будем играть за представителей противоборствующих вампирских фракций и использовать сверхъестественные способности, оружие и кровь в качестве усилителя нашего могущества.
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На этом новости у Sharkmob не заканчиваются: в стенах студии разрабатывают ещё два многообещающих проекта AAA-класса. Информации о них также кот наплакал: элементы боевика, мультиплеер, социальное взаимодействие.
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