Молодой шведский коллектив Sharkmob, в составе которого находятся бывшие разработчики игр серии The Division и Hitman, объявили о том, что их первым проектом станет королевская битва, действие которой развернётся во вселенной Vampire The Masquerade (World of Darkness). Небольшой анонсирующий видеоролик прилагается.

реклама

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в Регарде</b> RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Еще одна <b>RTX 3070 в продаже</b> 3090 Gigabyte Aorus в Регарде Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

У проекта ещё нет официального названия, но при этом его релиз уже запланирован на вторую половину следующего года. Первое описание гласит, что действие нового эволюционного «батл рояля» развернётся в Праге, а мы будем играть за представителей противоборствующих вампирских фракций и использовать сверхъестественные способности, оружие и кровь в качестве усилителя нашего могущества.

реклама

На этом новости у Sharkmob не заканчиваются: в стенах студии разрабатывают ещё два многообещающих проекта AAA-класса. Информации о них также кот наплакал: элементы боевика, мультиплеер, социальное взаимодействие.