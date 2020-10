Subnautica: Below Zero — проект, который достаточно долгое время находился в Steam в полуготовом состоянии. Большое обновление для игры призвано улучшить сюжетный режим и покончить с различного рода недоделками. Набор контента получил название Relics of the Past. Он включает в себя действительно очень много.

Начнём с того, что теперь сюжетная кампания не только очень сильно обросла деталями и увеличила в разы свою продолжительность, но также обзавелась полноценной озвучкой. Разработчики также решили полностью изменить внешний вид главной героини — не знаем почему. Есть одно важное геймплейное нововведение — возможность ставить игру на паузу при чтении карманного компьютера. То есть, больше не нужно беспокоиться о том, что у героини кончится кислород или случится переохлаждение.

С появлением Relics of the Past в Subnautica упростится поиск потерянных вещей при респауне. Если герой прихватил специальный маячок, то установить месторасположение его «предыдущей версии» будет совсем не сложно. Из прочих изменений нужно отметить добавление новых мутаций и косметических элементов. А вот финал для сюжетной кампании появится уже только в финальной версии.