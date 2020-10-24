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Аналитики SuperData рассказали об успехах Crusader Kings III и мобильной Among Us
У игр всё закономерно хорошо.

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Сотрудники аналитической фирмы SuperData, часто снабжающей игровое сообщество информацией, которой непосредственно разработчики и/или издатели делиться не торопятся, сварганили отчёт о цифровых продажах игр за сентябрь.

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По статистике SuperData, в сентябре игры «в цифре» заработали $10,7 млрд, что на 14 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Цифровые продажи выросли на 40 % на консолях, на 9 % на мобильных устройствах и на 8 % — на персональных компьютерах.

Самой прибыльной игрой сентября этого года несмотря на все скандалы и проблемы стал баскетбольный симулятор NBA 2K21. По статистике SuperData, за прошлый месяц данный проект разошёлся тиражом в 1,9 млрд экземпляров.

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Неплохой результат показал супергеройский боевик Marvel’s Avengers, которому за сентябрь удалось продаться тиражом в 2,2 млн копий. Также аналитики отмечают в отчёте большое влияние ностальгии: Tony Hawk’s Pro Skater разошлась 2,8-миллионным тиражом, а Super Mario 3D All-Stars — 1,8-миллионным.

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Стратегии Crusader Kings III по стартовым продажам за сентябрь удалось превзойти стартовые результаты Total War Three Kingdoms и Civlization VI. Отдельно аналитики отметили мобильную версию Among Us, которой по популярности на данном классе устройств почти удалось догнать предыдущего рекордсмена в лице Pokemon GO.

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Переход Rocket League на условно-бесплатную модель распространения, по подсчётам SuperData, был правильным: «онлайн» проекта взлетел в три раза, а по объёму выручки за последнюю неделю сентября (когда игра и перешла на f2p) сравнялась с предыдущими тремя неделями.

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