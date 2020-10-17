Основной проблемой «искусственного интеллекта» в играх, особенно — стратегических, является то, что ИИ действует по определённым заранее записанным шаблонам, что зачастую портит всё впечатление от прохождения. Разумеется, за прошедшие годы в плане игрового ИИ проекты шагнули далеко вперёд, и своими достижениями в данной области решили похвастать разработчики Stronghold Warlords.

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Как пишут разработчики из Firefly Studios, в Stronghold Warlords было полностью переработано поведение ИИ, связанное с управлением замком, строительством города и сражениями. Искусственный интеллект будет учитывать архетипы военачальников и придерживаться соответствующего стиля игры, попутно принимая во внимание особенности карты, расположение полевых командиров, приоритеты на конкретных стадиях развития, состав армии и имеющиеся ресурсы. Таким образом, искусственный интеллект в Stronghold Warlords действует менее предсказуемо и проявляет гибкость в игровом процессе.

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Изначально игра должна была выйти в конце сентября, но разработчики недооценили влияние пандемии на их работу, поэтому перенесли релиз на четыре месяца — до 23 января.