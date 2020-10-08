Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Похоже, скоро станет известна дата выхода Syberia The World Before

+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

О том, что студия Microids трудится над новой частью Syberia, которой подарили подзаголовок The World Before, нам известно ещё с лета прошлого года. С тех пор в отношении проекта настала гробовая тишина, но, судя по всему, уже в обозримой перспективе нас ждёт важная публикация. По крайней мере, такой вывод следует из «поста» разработчиков в официальном Twitter-аккаунте серии Syberia с недвусмысленным изображением.

реклама

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Из прошлогодней информации известно, что Syberia The World Before перенесёт нас в различные временные отрезки XX века, главной героиней вновь станет Кейт Уокер, а атмосферно игра будет походить на первые две части серии. При этом разработчики делают всё возможное, чтобы у Syberia The World Before была крупная пользовательская база: заявлено, что проект понравится как бывалым фанатам серии, так и новичкам.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microids syberia the world before
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Похоже, скоро станет известна дата выхода Syberia The World Before
+
Тактика John Wick Hex доберётся до Steam в начале декабря
+
В Mafia Definitive Edition появился «нуарный» режим
1
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили короткий ролик и пару новых концепт-артов
9
В Steam стартовал осенний фестиваль игр с доступом к демоверсиям Everspace 2, Stronghold Warlords и сотен других проектов
+
Ubisoft показала долгожданное обновление Тачанки — одного из самых известных героев Rainbow Six Siege
1

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 128
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 25
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Запуск NVIDIA RTX 3000 обернулся фальстартом – AMD уже готова нанести ответный удар
97
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
99
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: октябрь 2020
16
Я хочу продать свой игровой ПК и купить новую консоль – причины и ход мыслей
75
PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами
13
Разбираем причины, по которым Xbox Series X станет безоговорочным лидером следующего поколения консолей, а PlayStation 5 останется аутсайдером, плетущимся в хвосте
13
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 2
8
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть четвертая
6
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
7
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 3
7

Сейчас обсуждают

Yolanda Tarska
14:10
На будущее, берёшь так через 7 лет простую зелёную плашку 16ГБ Samsung DDR4-2666, а она уже сделана на 3нм техпроцессе и легко берёт 5800-6000.
Новые материнские платы под AMD Zen 3 всё-таки появятся
smaximaa
14:10
именно другая, ведь никто в здравом уме не будет играть в 720р, за исключением голубцов если)
Zen3 сегодня станет доступен для всех желающих
omoikane
14:10
100ни обзоров на зены. И почти везде редкие и очень редкие события на них такие же или лучше чем на интел. Но криворукий ego0550 все свои вбросики строчит :D
В ожидание дебюта AMD Zen 3 уже вовлечены тысячи человек
kilobait3
14:09
плюс зеленых в то что они уже знают свои косяки, а вот красным ещё предстоит познакомится!
Запуск NVIDIA RTX 3000 обернулся фальстартом – AMD уже готова нанести ответный удар
stockclock
14:09
Не натянет он в большинстве игр штеуд, чекайте. Не дадут ему задержки это сделать, а это главное в играх, а кардинального изменения архитектуры в зен3 не будет. Ждите зен4, там уже прорыв возможен.
Zen3 сегодня станет доступен для всех желающих
smaximaa
14:08
сам перешёл на личности, типичное поведение шрека)
В ожидание дебюта AMD Zen 3 уже вовлечены тысячи человек
Saknussemm
14:08
там стеклом закрыта только передняя и левая части, зад и верх ничем не прикрыты.
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть четвертая
omoikane
14:06
На личности перешел человек выше, по отношению к Лизе Су. Это для нецивилизованных неадекватов вроде тебя, который тоже перешел на личности. В центре его аватарки человек которого жарят, то бишь он са...
В ожидание дебюта AMD Zen 3 уже вовлечены тысячи человек
Kasyan
14:06
Завидуэ.
Инженерный образец 16-ядерного процессора Эльбрус-16С показали на выставке — новинка получила поддержку PCIe 3.0 и 8 каналов памяти DDR4-3200
Вася Петров
14:06
Будет еще 3080 Super с 20 Гб gddr6x.
Последнее слово будет за AMD: компания готовит Navi 21 XTX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем