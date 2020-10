О том, что студия Microids трудится над новой частью Syberia, которой подарили подзаголовок The World Before, нам известно ещё с лета прошлого года. С тех пор в отношении проекта настала гробовая тишина, но, судя по всему, уже в обозримой перспективе нас ждёт важная публикация. По крайней мере, такой вывод следует из «поста» разработчиков в официальном Twitter-аккаунте серии Syberia с недвусмысленным изображением.

Из прошлогодней информации известно, что Syberia The World Before перенесёт нас в различные временные отрезки XX века, главной героиней вновь станет Кейт Уокер, а атмосферно игра будет походить на первые две части серии. При этом разработчики делают всё возможное, чтобы у Syberia The World Before была крупная пользовательская база: заявлено, что проект понравится как бывалым фанатам серии, так и новичкам.