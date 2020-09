То, что PC-версия Horizon Zero Dawn успешна, а аркада Fall Guys Ultimate Knockout — поразительно успешна, мало для кого секрет, однако конкретными цифрами ни разработчики, ни издатель с широкой общественностью делиться пока не спешат. К счастью, существуют аналитики из компании SuperData, которые пролили свет на успехи нескольких игр, включая вышеуказанные.

Итак, по подсчётам SuperData, стартовая выручка Fall Guys на PC составила 185 миллионов долларов — это больше, чем в своё время у предыдущей рекордсменки — PC-версии Overwatch. Более скромными, но от этого не менее важными успехами может похвастать PC-версия Horizon Zero Dawn, стартовый тираж которой составил 716 тысяч экземпляров. По данному показателю Horizon Zero Dawn приблизилась к PC-версии The Witcher 3.

Августовская выручка Fortnite увеличилась на 76 % на PC и консолях и рухнула на 62 % на мобильных устройствах. Причина тому — удаление игры из App Store и Google Play. Трудно сказать, удалось ли Fortnite скомпенсировать потери на мобильном рынке, поскольку перед нами лишь статистика в процентном выражении, а не в конкретных суммах.