Анонс Chronos Before the Ashes состоялся в среду вечером, однако его первые подробности появились с заметным опозданием. Во-первых, разработчики из Gunfire Games подтвердили догадки и сообщили, что Chronos является приквелом к Remnant From the Ashes. В основу проекта лёг его «тёзка» для VR-устройств, разве что теперь он был переделан под реалии и требования компьютеров и консолей.

По сюжету Chronos Before the Ashes, наш главный герой должен спасти мир от древнего зла, а для этого придётся отправиться в мрачный лабиринт, в котором не только водятся различные чудовища, но и на каждом шагу разбросаны сложные загадки и ребусы.

Судя по описанию, в Chronos Before the Ashes будет продвинутая ролевая система. В частности, игра начинается с совсем юным героем, обладающим высокой подвижностью и выносливостью, но не очень сильно развитыми магическими способностями. Поскольку лабиринт не позволит так просто раскрыть свои тайны, то персонаж неизбежно будет «погибать», отправляясь на целый год в своеобразное изгнание. Так может пройти много лет, и уже взрослая версия главного героя в силу возраста утратит прежнюю ловкость и скорость, но зато разовьётся в магических искусствах.

Релиз Chronos Before the Ashes назначен на первое декабря.