Самостоятельное дополнение Vampire The Masquerade Shadows of New York выйдет в следующем месяце
У вышедшей в конце прошлого года визуальной новеллы с элементами ролевой игры Vampire The Masquerade — Coteries of New York уже совсем скоро появится полноценное дополнение с подзаголовком Shadows of New York. Буквально несколько часов назад разработчики из польской студии Draw Distance огласили дату его выхода — 10 сентября.
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По сюжету дополнения, мы играем за Джулию, вампиршу из загадочного и могущественного клана Ласомбра, которой предстоит расследовать гибель лидера «Анархов». Как поясняют разработчики, Shadows of New York повествует более личную и уникальную историю, чем оригинальная Coteries of New York. Мы побываем в новых локациях, встретим новых персонажей и послушаем свежий саундтрек.
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Shadows of New York это самостоятельное дополнение, так что обладать оригинальной частью не обязательно. Как, по всей видимости, не обязательно и знать, что в ней происходило с сюжетной точки зрения.
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