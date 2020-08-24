Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Самостоятельное дополнение Vampire The Masquerade Shadows of New York выйдет в следующем месяце

+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
2070 Super дешевеет перед приходом 3ххх

У вышедшей в конце прошлого года визуальной новеллы с элементами ролевой игры Vampire The Masquerade — Coteries of New York уже совсем скоро появится полноценное дополнение с подзаголовком Shadows of New York. Буквально несколько часов назад разработчики из польской студии Draw Distance огласили дату его выхода — 10 сентября.

реклама

анонсы и реклама
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Новейшая RTX 4000 - 75тр
Цены RTX 2070 идут вниз
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

По сюжету дополнения, мы играем за Джулию, вампиршу из загадочного и могущественного клана Ласомбра, которой предстоит расследовать гибель лидера «Анархов». Как поясняют разработчики, Shadows of New York повествует более личную и уникальную историю, чем оригинальная Coteries of New York. Мы побываем в новых локациях, встретим новых персонажей и послушаем свежий саундтрек.

реклама

Shadows of New York это самостоятельное дополнение, так что обладать оригинальной частью не обязательно. Как, по всей видимости, не обязательно и знать, что в ней происходило с сюжетной точки зрения.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

draw distance vampire: the masquerade — coteries of new york
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Самостоятельное дополнение Vampire The Masquerade Shadows of New York выйдет в следующем месяце
+
По слухам, авторы Halo Infinite рассматривают возможность отказа от версии игры для Xbox One
4
На церемонии открытия Gamescom 2020 покажут почти четыре десятка игр
2
Для Cyberpunk 2077 будут выходить и бесплатные дополнения
+
Fall Guys продолжает лидировать в недельном чарте продаж Steam, Microsoft Flight Simulator — на втором месте
+
Сделать отряд из бабушек-разведчиц в Watch Dogs Legion почти невозможно
7

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 45
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 37
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
144
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
45
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
138
12 шутеров по Второй мировой войне. Часть третья
+
Gamers Nexus просит прекратить неправильную установку СЖО
18
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
43
Ретробенчмаркинг — HD 2900 XT (R600)
36
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
3

Сейчас обсуждают

Jaster
14:14
Великоват корпус для MiniITX, а так же сомнительное решение насчет БП и отказа от переднего кулера. С передним кулером мой SG-05 продувается прекрасно.
Silverstone позволяет вместить в Mini-ITX корпус две системы жидкостного охлаждения
Стефанов Виктор
14:12
проприетарщина оригинальный разъем чтобы быть оригинальным
Всё познаётся в сравнении: новый 12-контакный разъём для NVIDIA Ampere на фото соседствует со старыми
mo3ulla
14:01
вообще 400 ватт 220 вольт и 400 ватт на 12 вольтах это 2 большие разницы . пробой и разогрев обеспечивает именно сила тока измеряемая в амперах . 400 ватт на 220 вольт это - 1.81 ампера 400 ватт н...
Всё познаётся в сравнении: новый 12-контакный разъём для NVIDIA Ampere на фото соседствует со старыми
Владислав Павлюк
14:01
Как бы вы не правы, самый производительный процессор данной микроархитектуры это FX-9590....
Сравнение производительности различных архитектур CPU по тестам AIDA64
Радмир Шишков
13:58
Вчера столкнулся. Исправил без переустановки
Обновление Windows 10 вывело из строя тысячи компьютеров – экран «смерти», снижение fps в играх, проблемы с клавиатурой, мышью и десятки новых системных ошибок
Yolanda Tarska
13:56
Ну вообще, если разобрать электроплиту, мощностью 8 киловатт, то там давольно худенькие провода, напряжение 220 вольт конечно, но токи всё равно приличные.
Всё познаётся в сравнении: новый 12-контакный разъём для NVIDIA Ampere на фото соседствует со старыми
Константин Дятлов
13:55
что за фитинг?
Gamers Nexus просит прекратить неправильную установку СЖО
Rua Mazay
13:55
Последний из могикан с ощутимым профитом от разгона 9600к.10ой серии проще купить 10700ф погнать память. Без всякого извращения с охладом. Посмотрим что 11ая серия даст
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
LordTornado
13:54
Глянул на геймплей "легендарной" Heavenly Sword... Такое унылое овно, что пришлось проматывать, больше 2 минут не смог смотреть на это однообразное действо...
Популярный эмулятор для PlayStation 3 получил поддержку нескольких легендарных эксклюзивов – популярные игры запускаются на стабильных 4К@60fps
Yolanda Tarska
13:53
Да ладно, отлично стебанул местных "оверов".
Разоблачаем 5 мифов об эффективности и выгоде разгона процессоров и видеокарт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем