У вышедшей в конце прошлого года визуальной новеллы с элементами ролевой игры Vampire The Masquerade — Coteries of New York уже совсем скоро появится полноценное дополнение с подзаголовком Shadows of New York. Буквально несколько часов назад разработчики из польской студии Draw Distance огласили дату его выхода — 10 сентября.

реклама

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Новейшая RTX 4000 - 75тр Цены RTX 2070 идут вниз <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

По сюжету дополнения, мы играем за Джулию, вампиршу из загадочного и могущественного клана Ласомбра, которой предстоит расследовать гибель лидера «Анархов». Как поясняют разработчики, Shadows of New York повествует более личную и уникальную историю, чем оригинальная Coteries of New York. Мы побываем в новых локациях, встретим новых персонажей и послушаем свежий саундтрек.

реклама

Shadows of New York это самостоятельное дополнение, так что обладать оригинальной частью не обязательно. Как, по всей видимости, не обязательно и знать, что в ней происходило с сюжетной точки зрения.