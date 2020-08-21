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Стратегия Grand Tactician: The Civil War про Гражданскую войну в США выходит в раннем доступе Steam

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Очень гордый и независимый разработчик Оливер Кеппельмюллер (Oliver Keppelmüller), который до настоящего времени успел выпустить стратегию The Seven Years War (1756-1763), подготовил для выпуска в раннем доступе Steam свой новый проект. И речь в данном случае идёт о Grand Tactician: The Civil War (1861-1865). Странное влечение автора к цифрам в названии немного удивляет, ну да ладно.

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Проект призван раскрыть тему Гражданской войны в США, когда друг другу противостояли армии Севера и Юга. Что удивительно, у игрока будет возможность перейти на любую из сторон — Конфедерации или Союза. Он также сможет принять участие в самых знаменитых сражениях Гражданской войны и даже изменить их исход.

По части исторической достоверности разработчики (а их всего четверо — работает не только Оливер) очень сильно заморочились. Grand Tactician сможет предложить нам знакомство со всеми историческими личностями той эпохи. Карты и битвы тоже моделируются с оглядкой на историю.

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Ещё удивляет тот факт, что выходящая в раннем доступе стратегия будет не только про сражения. Доморощенным американским полководцам придётся разбираться с поставками продовольствия, следить за моралью солдат и, простите за громкие слова, переписывать историю. Все те решения, которые примет игрок, окажут существенное влияние на исход всей войны. То есть, во вселенной Grand Tactician: The Civil War та самая Конфедерация может победить.

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В раннем доступе Steam игра пробудет долго. Это видно по имеющимся видеороликам. Разработчикам нужно не только наполнять своё детище контентом, но и поднимать общее техническое исполнение. Пока выглядит всё очень бюджетно.

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