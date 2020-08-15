Аудитория Risk of Rain 2 в Steam достигла трёх миллионов человек
На этой неделе roguelike-боевичок Risk of Rain 2 выбрался из раннего доступа Steam после примерно полутора лет пребывания в нём. И вот, спустя всего пару дней после «второго рождения» разработчики из Hopoo Games рапортовали о новом «круглом» результате своего проекта — трёх миллионах игроков в Steam. По всей видимости, данный показатель равняется и количеству проданных в сервисе Valve копий игры; в противном случае радость неясна.
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Стоит отметить, что Risk of Rain 2 с самого начала продемонстрировала уверенный рост аудитории: игра вышла в конце марта прошлого года, а уже к началу мая могла похвастать миллионной аудиторией. В текущем году, безусловно, на руку Risk of Rain 2 сыграла вызванная коронавирусом самоизоляция, но разработчики традиционно предпочитают об этом не упоминать.
Risk of Rain 2 помимо Steam также доступна на консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, однако свежими данными по общим продажам на всех платформах разработчики пока не делятся. Известно лишь, что консольные версии Risk of Rain 2 выберутся из раннего доступа в течение осени.
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