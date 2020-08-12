Популярный экшен Risk of Rain 2 выбрался из раннего доступа Steam
Экшен-«рогалик» Risk of Rain 2 пребывает в Steam с весны прошлого года по программе раннего доступа; за это немалое время проект сумел сколотить преданное сообщество и обзавестись 96-процентным пользовательским рейтингом, что недвусмысленно отражает уровень качества игры. И вот, вчера вечером разработчики из Hopoo Games выпустили обновление версии 1.0, очистив тем самым Steam-страничку Risk of Rain 2 от портящей товарный вид игры таблички «Ранний доступ».
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На деле выпуск обновления 1.0 это не просто формальность: в специальной публикации разработчики прикрепили огромный список нововведений и изменений. В частности, в Risk of Rain 2 появилось полноценное завершение игры с титрами и кат-сценой, добавился браузер серверов, появился новый выживший — Капитан, добавлены новые монстры, босс, новые музыкальные композиции и многое-многое другое. Также внесены многочисленные правки в баланс и игровой процесс.
По состоянию на момент публикации данной заметки Risk of Rain 2 находилась на пятнадцатой строчки «топа» Steam с 36 тысячами игроков. Кроме того, до 18 августа на «новинку» распространяется 20-процентная скидка.
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