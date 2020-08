24-часовая раздача свеженькой Total War Saga Troy — не единственный подарок от Epic Games на этой неделе. Поскольку сегодня четверг, то в ближайшие семь дней любой желающий сможет забрать сразу два подарка.

Первый — кооперативный боевик на выживание Remnant from the Ashes, в котором нам с друзьями (но можно и одному) необходимо путешествовать по процедурно генерируемым локациям, «лутовать» их и истреблять местных монстров. Второй — довольно милая «индюшка» The Alto Collection, в состав которой входят раннеры Alto’s Adventure и Alto’s Odyssey

По традиции, Epic Games заранее оповестила пользователей своего магазина о том, какие подарки их ждут через неделю: с 20 по 27 августа можно будет забрать Enter the Gungeon и God’s Trigger.