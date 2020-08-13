В Epic Games Store стартовала раздача кооперативного экшена Remnant From the Ashes
24-часовая раздача свеженькой Total War Saga Troy — не единственный подарок от Epic Games на этой неделе. Поскольку сегодня четверг, то в ближайшие семь дней любой желающий сможет забрать сразу два подарка.
реклама
Первый — кооперативный боевик на выживание Remnant from the Ashes, в котором нам с друзьями (но можно и одному) необходимо путешествовать по процедурно генерируемым локациям, «лутовать» их и истреблять местных монстров. Второй — довольно милая «индюшка» The Alto Collection, в состав которой входят раннеры Alto’s Adventure и Alto’s Odyssey
По традиции, Epic Games заранее оповестила пользователей своего магазина о том, какие подарки их ждут через неделю: с 20 по 27 августа можно будет забрать Enter the Gungeon и God’s Trigger.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила