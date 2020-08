Когда Creative Assembly в начале лета объявила точную дату выхода Total War Troy Saga, она пообещала, что в первые сутки после релиза проект будет раздаваться бесплатно в Epic Games Store всем желающим. И вот, указанный день настал, а на страничке игры в EGS загорелась желанная кнопка. Маловероятно, что Epic Games Store «ляжет», как произошло несколько месяцев назад во время раздачи Grand Theft Auto V — всё-таки игры по масштабам аудитории несопоставимы — но морально подготовиться к возможным сбоям всё же не помешает.

Критики и журналисты уже сыграли в Total War Saga Troy и отметили, что проект достойный, но не более того. На сегодняшний день проект довольствуется средней профессиональной оценкой в 76 баллов из 100 возможных, при этом непосредственно поиграть в Total War Saga Troy советуют лишь 63 % критиков.

Total War Saga Troy будет эксклюзивом Epic Games Store в течение года: лишь в августе 2021-го она заглянет в другие магазины.

Кстати, через пару часов в Epic Games Store стартует ещё одна бесплатная раздача — на этот раз уже ставшая традиционной еженедельная. В её рамках нам достанутся две игры: кооперативный боевик-выживач Remnant From the Ashes и приключенческая инди-игра The Alto Collection.