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В Valorant появится классический режим Deathmatch

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Слухи о том, что в сетевом боевике Valorant появится классический «шутерный» режим Deathmatch, ходят по Сети уже относительно давно: соответствующая информация была обнаружена в файлах игры. И вот, сегодня стало известно, что утечки в очередной раз оказались правдивыми: Deathmatch «все против всех»/«каждый сам за себя» появится в игре 5 августа вместе со вторым «Актом» — местным аналогом игровых сезонов.

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Суть режима в следующем: десять игроков сражаются друг против друга, команд нет, каждый сам за себя, доступно только базовое оружие, без специальной экипировки и способностей конкретных героев-агентов. После смерти происходит возрождение и накладывается временная неуязвимость для смены/выбора оружия. Неуязвимость снимается после движения и/или выстрела. Победу одерживает тот, кто первым убьёт тридцать противников. Предполагается, что Deathmatch станет отличным «разогревочным» режимом перед походом в основной, рейтинговый режим.

Также во втором акте в бой вступит новая агент Killjoy, о которой мы уже писали отдельно, появится боевой пропуск и новые облики на оружие.

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Как вообще игра? Стоит ли попробовать?
В Valorant появится классический режим Deathmatch
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