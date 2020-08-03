В Valorant появится классический режим Deathmatch
Слухи о том, что в сетевом боевике Valorant появится классический «шутерный» режим Deathmatch, ходят по Сети уже относительно давно: соответствующая информация была обнаружена в файлах игры. И вот, сегодня стало известно, что утечки в очередной раз оказались правдивыми: Deathmatch «все против всех»/«каждый сам за себя» появится в игре 5 августа вместе со вторым «Актом» — местным аналогом игровых сезонов.
реклама
Суть режима в следующем: десять игроков сражаются друг против друга, команд нет, каждый сам за себя, доступно только базовое оружие, без специальной экипировки и способностей конкретных героев-агентов. После смерти происходит возрождение и накладывается временная неуязвимость для смены/выбора оружия. Неуязвимость снимается после движения и/или выстрела. Победу одерживает тот, кто первым убьёт тридцать противников. Предполагается, что Deathmatch станет отличным «разогревочным» режимом перед походом в основной, рейтинговый режим.
Также во втором акте в бой вступит новая агент Killjoy, о которой мы уже писали отдельно, появится боевой пропуск и новые облики на оружие.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила