Слухи о том, что в сетевом боевике Valorant появится классический «шутерный» режим Deathmatch, ходят по Сети уже относительно давно: соответствующая информация была обнаружена в файлах игры. И вот, сегодня стало известно, что утечки в очередной раз оказались правдивыми: Deathmatch «все против всех»/«каждый сам за себя» появится в игре 5 августа вместе со вторым «Актом» — местным аналогом игровых сезонов.

реклама

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Суть режима в следующем: десять игроков сражаются друг против друга, команд нет, каждый сам за себя, доступно только базовое оружие, без специальной экипировки и способностей конкретных героев-агентов. После смерти происходит возрождение и накладывается временная неуязвимость для смены/выбора оружия. Неуязвимость снимается после движения и/или выстрела. Победу одерживает тот, кто первым убьёт тридцать противников. Предполагается, что Deathmatch станет отличным «разогревочным» режимом перед походом в основной, рейтинговый режим.

Также во втором акте в бой вступит новая агент Killjoy, о которой мы уже писали отдельно, появится боевой пропуск и новые облики на оружие.