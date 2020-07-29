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Гениальная изобретательница Killjoy — новый герой Valorant

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Будучи шутером с «геройским» уклоном, Valorant время от времени пополняется новыми игровыми персонажами. Сегодня студия Riot Games представила Killjoy — немецкую девушку-изобретательницу, которая полагается не только на старое доброе оружие, но и на собственные военные разработки. На основных серверах Valorant новая героиня появится 4 августа.

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В арсенале Killjoy числятся автоматические турели, роботы-пауки, гранаты «Улей» с роем агрессивных наноботов, а также генератор блокировочного поля, задерживающий оппонентов в радиусе своего действия.

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Вкратце ознакомиться со способностями Killjoy можно в прикреплённом выше видеоролике.

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