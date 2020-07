В прошлый четверг в рамках Xbox Games Showcase студия Obsidian Entertainment официально представила для своей научно-фантастической ролевой игры The Outer Worlds дополнение Peril on Gorgon, в рамках которого нам предстоит выполнить таинственную миссию на астероиде «Горгона».

Теперь же стало известно, сколько времени займёт прохождение сюжетной линии Peril on Gorgon. В беседе с изданием Polygon разработчики отметили, что Peril on Gorgon по масштабу примерно соответствует планете Монарх — крупнейшей хаб-локации в основной The Outer Worlds. Если же переводить объём контента дополнения во время, то на его прохождение уйдёт примерно восемь часов.

Стоит отметить, что Peril on Gorgon предназначается для персонажей, достигших хотя бы 25-го уровня. Помимо всего прочего дополнение также поднимет «потолок» уровня и добавит новые способности для персонажа.

Релиз дополнения Peril on Gorgon запланирован на 9 сентября.