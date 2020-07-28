Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Прохождение сюжетного дополнения Peril on Gorgon для The Outer Worlds займёт примерно восемь часов

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

В прошлый четверг в рамках Xbox Games Showcase студия Obsidian Entertainment официально представила для своей научно-фантастической ролевой игры The Outer Worlds дополнение Peril on Gorgon, в рамках которого нам предстоит выполнить таинственную миссию на астероиде «Горгона».

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Теперь же стало известно, сколько времени займёт прохождение сюжетной линии Peril on Gorgon. В беседе с изданием Polygon разработчики отметили, что Peril on Gorgon по масштабу примерно соответствует планете Монарх — крупнейшей хаб-локации в основной The Outer Worlds. Если же переводить объём контента дополнения во время, то на его прохождение уйдёт примерно восемь часов.

Стоит отметить, что Peril on Gorgon предназначается для персонажей, достигших хотя бы 25-го уровня. Помимо всего прочего дополнение также поднимет «потолок» уровня и добавит новые способности для персонажа.

реклама

Релиз дополнения Peril on Gorgon запланирован на 9 сентября.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

obsidian entertainment the outer worlds
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Прохождение сюжетного дополнения Peril on Gorgon для The Outer Worlds займёт примерно восемь часов
+
Спустя две недели EA уже продаёт динамичный шутер Rocket Arena с огромной скидкой
1
Ремейк Destroy All Humans получил сдержанные оценки прессы
2
Неудавшийся туристический рай Найт-Сити на новых концепт-артах по Cyberpunk 2077
+
Создатель Mafia раскритиковал ремейк, но затем одумался и извинился
6
Пользователь Steam приобрёл в сервисе более 23 тысяч игр
7

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 40
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
654
Перешёл на Xiaomi Mi Band 5 с "четвёрки" - делюсь впечатлениями
30
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть первая
7
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
37
Дешёвый 3D принтер JG Maker с AlIExpress, с которым справится даже новичок - обзор и простая сборка
4
Моя подборка лучших процессоров для покупки в 2020 году
37
Ghost of Tsushima: рецензия
13
Распродажа Summer Sale 2020 в магазине O2Keys: Windows 10 Pro за $8.80, MS Office 2019 Pro Plus за $30.12 и ещё много выгодных предложений
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Apex
6
Пять причин, по которым вам следует заменить все HDD на SSD для игрового ПК в 2020 году
2

Сейчас обсуждают

owzod
17:00
оба были)))
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
pashtetx
16:59
В последнее время я сидел на 3570@4200 (да да, без индекса К тоже можно гнать...). А зимой решил протестить китайцев. Взял мать + 2678 (12 ядер 3.3 ГГц) + 32гб + башню кулер за 17к. Свой 3570+мать на ...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
smaximaa
16:59
"играл я на 3950х + 2080Ти в 2560х1440." ты же писал, что у тебя 3900х был))
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Олег Горюнов
16:58
Вот вроде статья с замахом на "специалист писал", а читаешь и понимаешь, что что-то не так тут.... и возникают вопросы, на которые в статье нет ответов. Не буду углубляться в подробности, просто как а...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Кислый Картофель
16:58
Вероятнее всего разговор идёт о кол-во штук в день.
Intel договорилась с TSMC о производстве 6-нм продукции
Leonid Shagidullin
16:57
А ведь как хихикали, когда GloFo сошел с дистанции, и AMD была вынуждена снять с него заказы своих CPU. Теперь и Интел с 10 нм обгадилась, что уже баян, но и 7 нм запорола. В этой конторе точно нужны ...
Intel не доверит TSMC выпуск собственных центральных процессоров
Experemintator
16:56
бюджетный SSD объемом в 500 гигабайт, которого хватит для пары игр, в которые я играю, и всех программ.Аб ха ха. Почему так много? Почему не обойдись 120 или 240 Гб.
Пять причин, по которым вам следует заменить все HDD на SSD для игрового ПК в 2020 году
SeTi2019
16:56
Самые хитрые Сяомисты берут просто китайские версии всего и потом сидят неделями курят форумы и месяцами ждут волшебных прошивок от очередного Кулибина и корячатся с устройствами, которые то не подруб...
Перешёл на Xiaomi Mi Band 5 с "четвёрки" - делюсь впечатлениями
SM.YURBAN
16:56
Заменил SSD обратно на HDD потому что сохранность данных актуальней скорости!: https://www.youtube.com/watch?v=vYDw7IlsaUQ
Пять причин, по которым вам следует заменить все HDD на SSD для игрового ПК в 2020 году
smaximaa
16:54
ставь его в чс ;)
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем