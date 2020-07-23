Сюжетное дополнение The Outer Worlds: Peril on Gorgon представлено официально
Намёки и утечки оказались правдивыми, и на Xbox Games Showcase было официально представлено сюжетное дополнение для ролевой игры The Outer Worlds от Obsidian Entertainment.
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Аддон называется Peril on Gorgon и поведает нам загадочную историю: по сюжету, экипаж корабля Unreliable («Ненадёжный») получил загадочное сообщение с астероида «Горгона», использовавшегося в качестве полигона для самых амбициозных и жутких научных экспериментов колонистов Альциона. Теперь «Горгона» наводнена монстрами и мародёрами, и нам необходимо добыть информацию о матери Минни Амброз.
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Релиз дополнения запланирован на 9 сентября.
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