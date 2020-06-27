Семь минут игрового процесса ужастика The Dark Pictures Little Hope
Студия Supermassive Games совместно с издательством Bandai Namco представили вниманию общественности первую полноценную запись игрового процесса грядущего интерактивного ужастика The Dark Pictures Little Hope — продолжения тепло принятой сообществом Man of Medan. Перед нами «чистый» геймплей — без комментариев разработчиков — так что делать выводы и разбираться предстоит самостоятельно.
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Напомним, что по сюжету игры четверо студентов с преподавателем попадают в провинциальный городок Литтл-Хоуп, в честь которого и назвали вторую часть серии «Картинок». В городке, имеющем неприятную историю, связанную с охотой на ведьм и прочую нечисть, происходит что-то мрачное и неестественное, так что героям предстоит сбежать от призраков и жутких видений.
Хотя в видеоролике выше указано, что релиз The Dark Pictures Little Hope состоится этим летом, мы имеем дело с устаревшей информацией: в середине июня разработчики объявили, что игра заглянет на прилавки не раньше осени.
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