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Семь минут игрового процесса ужастика The Dark Pictures Little Hope

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Студия Supermassive Games совместно с издательством Bandai Namco представили вниманию общественности первую полноценную запись игрового процесса грядущего интерактивного ужастика The Dark Pictures Little Hope — продолжения тепло принятой сообществом Man of Medan. Перед нами «чистый» геймплей — без комментариев разработчиков — так что делать выводы и разбираться предстоит самостоятельно.

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Напомним, что по сюжету игры четверо студентов с преподавателем попадают в провинциальный городок Литтл-Хоуп, в честь которого и назвали вторую часть серии «Картинок». В городке, имеющем неприятную историю, связанную с охотой на ведьм и прочую нечисть, происходит что-то мрачное и неестественное, так что героям предстоит сбежать от призраков и жутких видений.

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Хотя в видеоролике выше указано, что релиз The Dark Pictures Little Hope состоится этим летом, мы имеем дело с устаревшей информацией: в середине июня разработчики объявили, что игра заглянет на прилавки не раньше осени.

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Теги

bandai namco supermassive games the dark pictures little hope
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