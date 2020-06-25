Многим поклонникам соревновательных игр необходимо иметь визуальный и системный стимул (очки рейтинга) для самосовершенствования. Riot Games прекрасно это понимает, поэтому сегодня утром после долгих проверок и истребления ошибок рейтинговый (соревновательный) режим наконец-то добрался до Valorant.

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При оценке уровня навыков игрока в Valorant будет использоваться продвинутая система, определяющая не только фактор победы или поражения, но и личный вклад игрока в матч, а также уровень превосходства всех участников команды в целом. Так, если вы сыграли красиво и обеспечили команде колоссальное преимущество, то система быстрее продвинет вас к следующему рангу.

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Всего в Valorant восемь уровней мастерства — от низшего «Железа» до высшего «Радианта» — при этом у семи основных рангов также имеется внутреннее разделение на три уровня в каждом. Путь к «Радианту» труден и долог, а чисто статистически даже «Платина» — это уже выше среднего.

Напоминаем, что в Valorant сражаются две команды по пять героев, а с точки зрения игрового процесса перед нами Counter-Strike с небольшими вкраплениями Overwatch. В задачу команды входит закладка местного аналога бомбы (другая команда после этого должна её обезвредить) или же полное уничтожение оппонента — что произойдёт раньше. У героев Valorant имеются уникальные способности, но в отличие от Overwatch они не имеют настолько решающего влияния на исход боя, так что ваш главный друг в Valorant — умение стрелять. Быстро и точно.