Илон Маск двигает вперёд развитие автомобилестроения и запускает людей в космос, однако это никак не мешает главе Tesla и SpaceX иметь вполне «приземлённые» развлечения. Так, например, Маск неоднократно заявлял, что любит видеоигры и даже перечислял любимые проекты.

анонсы и реклама Новый 18 ядерник 10980 в Ситилинке Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новейший 10900F в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!

На этих выходных один из подписчиков снова задал Илону Маску в Twitter вопрос о его игровых предпочтениях. Маск перечислил следующие проекты: Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 и New Vegas, а также Saints Row IV. Когда главе SpaceX предложили сыграть в первую часть The Last of Us, тот ответил, что обязательно её пройдёт, поскольку ранее пропустил некоторые консольные эксклюзивы из-за своего предпочтения играть на персональном компьютере.

реклама

Кстати, ранее Илон Маск упоминал, что ему нравятся Overwatch, серии Civilization и Warcraft, а также симулятор космического инженера Kerbal Space Program. Что, в общем-то, логично.