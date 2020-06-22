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Илон Маск предпочитает играть на PC, поэтому пропустил некоторые консольные эксклюзивы

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Илон Маск двигает вперёд развитие автомобилестроения и запускает людей в космос, однако это никак не мешает главе Tesla и SpaceX иметь вполне «приземлённые» развлечения. Так, например, Маск неоднократно заявлял, что любит видеоигры и даже перечислял любимые проекты.

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На этих выходных один из подписчиков снова задал Илону Маску в Twitter вопрос о его игровых предпочтениях. Маск перечислил следующие проекты: Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 и New Vegas, а также Saints Row IV. Когда главе SpaceX предложили сыграть в первую часть The Last of Us, тот ответил, что обязательно её пройдёт, поскольку ранее пропустил некоторые консольные эксклюзивы из-за своего предпочтения играть на персональном компьютере.

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Кстати, ранее Илон Маск упоминал, что ему нравятся Overwatch, серии Civilization и Warcraft, а также симулятор космического инженера Kerbal Space Program. Что, в общем-то, логично.

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