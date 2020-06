Разработчики игр продолжают радовать сообщество приятными подарками. Сегодня проявить щедрость решили WB Interactive Entertainment и NetherRealm Studios, запустив бесплатную раздачу полной версии файтинга Injustice Gods Among Us сразу на всех трёх платформах: PC, PlayStation 4, а также на Xbox One по программе обратной совместимости с Xbox 360. Акция будет действовать до 25 июня.

анонсы и реклама Слив 2080 Super кардинально дешевле чем везде Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Важно отметить, что в PlayStation Store и Microsoft Store раздача уже началась, а вот версия для PC (Steam) пока буксует: через меню поиска Injustice Gods Among Us в Steam указывается как бесплатная (подарок), но непосредственно на Steam-странице игры на момент публикации данной заметки ещё висел ценник.

реклама

Напомним, что Injustice Gods Among Us вышла в 2013 году и получила очень высокие оценки. В 2017 вышло продолжение — Injustice 2, также с высоченными оценками. В серии Injustice друг другу лица и другие части тела набивают знакомые и не очень герои и злодеи вселенной DC, так что мечта поколотить Супермена, играя Бэтменом, в этой игре осуществима.