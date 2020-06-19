Файтинг Injustice Gods Among Us раздают бесплатно на PC и консолях
Разработчики игр продолжают радовать сообщество приятными подарками. Сегодня проявить щедрость решили WB Interactive Entertainment и NetherRealm Studios, запустив бесплатную раздачу полной версии файтинга Injustice Gods Among Us сразу на всех трёх платформах: PC, PlayStation 4, а также на Xbox One по программе обратной совместимости с Xbox 360. Акция будет действовать до 25 июня.
Важно отметить, что в PlayStation Store и Microsoft Store раздача уже началась, а вот версия для PC (Steam) пока буксует: через меню поиска Injustice Gods Among Us в Steam указывается как бесплатная (подарок), но непосредственно на Steam-странице игры на момент публикации данной заметки ещё висел ценник.
рекламаНапомним, что Injustice Gods Among Us вышла в 2013 году и получила очень высокие оценки. В 2017 вышло продолжение — Injustice 2, также с высоченными оценками. В серии Injustice друг другу лица и другие части тела набивают знакомые и не очень герои и злодеи вселенной DC, так что мечта поколотить Супермена, играя Бэтменом, в этой игре осуществима.
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