Некогда PlayStation-эксклюзивное «интерактивное кино» Beyond Two Souls прошлым летом появилось на PC (Epic Games Store). Похоже, что эксклюзивность Beyond Two Souls для EGS действительно подходит к завершению, поскольку несколько минут назад в базе данных Steam обнаружили её упоминание.

Практика показывает, что между появлением проекта в базе данных и официальным анонсом от разработчиков проходит весьма короткое время, так что на данном этапе остаётся только ждать соответствующей публикации.

Стоит напомнить, что помимо Beyond Two Souls в прошлом году на PC (Epic Games Store) вышли и две другие игры от Quantic Dream: Heavy Rain и Detroit Become Human. Будут они появляться в Steam последовательно или же одновременно с Beyond Two Souls, пока также загадка.