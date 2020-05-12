В базе данных Steam обнаружено упоминание Beyond Two Souls
Некогда PlayStation-эксклюзивное «интерактивное кино» Beyond Two Souls прошлым летом появилось на PC (Epic Games Store). Похоже, что эксклюзивность Beyond Two Souls для EGS действительно подходит к завершению, поскольку несколько минут назад в базе данных Steam обнаружили её упоминание.
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Практика показывает, что между появлением проекта в базе данных и официальным анонсом от разработчиков проходит весьма короткое время, так что на данном этапе остаётся только ждать соответствующей публикации.
рекламаСтоит напомнить, что помимо Beyond Two Souls в прошлом году на PC (Epic Games Store) вышли и две другие игры от Quantic Dream: Heavy Rain и Detroit Become Human. Будут они появляться в Steam последовательно или же одновременно с Beyond Two Souls, пока также загадка.
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