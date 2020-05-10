Авторы The Medium объяснили, почему их игра будет доступна только на «некстгене»
На этой неделе в рамках майского мероприятия Inside Xbox партнёры Microsoft представили несколько новых и напомнили о существовании уже анонсированных игр. К числу первых относится психологический хоррор The Medium от студии Bloober Team, причём, в отличие от многих показанных на Inside Xbox проектов, The Medium будет работать только на PC и Xbox Series X, без нынешнего (уходящего) поколения. Ответ на закономерный вопрос «почему?» в беседе с журналистами издания GameSpot попытался дать ведущий геймдизайнер проекта Войцех Пейко.
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Хотя господин Пейко не вдавался в детали, по его словам, The Medium попросту не может работать на текущем поколении консолей так, как задумывали разработчики. Как поясняет Пейко, идея The Medium родилась ещё в 2012 году, и с тех пор многое в этой идее изменилось, и только «некстген» способен справиться с той игрой, которую в итоге задумали разработчики.
рекламаНеобходимость больших вычислительных мощностей, поясняет Пейко, во многом обусловлена механикой присутствия главной героини в двух мирах — реальном и потустороннем, мире духов — однако существует и другая причина, рассказать о которой он пока не может, слишком рано. Иными словами, только «некстген» позволил The Medium полностью раскрыться.
рекламаРелиз The Medium планируется на конец этого года.
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