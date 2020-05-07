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Строго в указанное время игровое подразделение Microsoft приступило к прямой трансляции майского мероприятия. Полный список заявленных к презентации игр закономерно держится в секрете, но известно, что именно на Inside Xbox нам покажут первый геймплей Assassin’s Creed Valhalla, а все представленные игры созданы с расчётом на работу на Xbox Series X и поддержку технологии Smart Delivery. Напомним, что данная технология позволяет купить игру для Xbox One и получить копию для Xbox Series X, и наоборот.

Все представленные в сегодняшнем мероприятии игры — от партнёров Microsoft. Игры от внутренних студий компания приберегла на июль.

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Первый геймплейный трейлер Assassin’s Creed Valhalla.

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Свежий трейлер боевика Bright Memory Infinite от китайского разработчика-мастера на все руки, создавшего игру в одиночку.

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Официальный анонс DiRT 5.

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Свежий трейлер Vampire The Masquerade Bloodlines 2, недвусмысленно призывающий нас пойти потанцевать.

Анонсирующий трейлер космического боевика Chorus, который планируется к выходу в 2021 году.

Премьерный трейлер Call of the Sea — удивительной приключенческой игры, действие которой разворачивается в 1930-е годы на райском острове на юге Тихого океана. Нам предстоит разгадать тайны исчезнувшей цивилизации и узнать, что случилось с экспедицией нашего супруга.

Medium — психологический хоррор, в котором нашему герою предстоит существовать в двух мирах: реальном и духовном. По сюжету, героя преследует видение убийства ребёнка, и он отправляется в заброшенный отель, где несколько лет назад и произошла трагедия, чтобы найти ответы на необходимые вопросы. Релиз запланирован на конец этого года на PC и Xbox Series X.

The Ascent — ролевой экшен в киберпанковом сеттинге, в котором одна мегакорпорация, владеющая всеми и нашим героем в том числе, приказала долго жить. В The Ascent нам предстоит узнать, сможем ли мы выжить без неусыпного контроля со стороны «большого брата». Игра поддерживает как одиночное, так и совместное прохождение.