Две недели тому назад Сорен Джонсон, почитаемый в сообществе любителей глобальных стратегий как ведущий дизайнер и даже «отец» Civilization IV, вместе со своей студией Mohawk Games объявил о том, что его амбициозный проект 10 Crowns переименован в Old World и выйдет уже в ближайшие месяцы. К счастью, этими «ближайшими месяцами» оказалось самое начало мая: сегодня разработчики сообщили, что Old World выйдет в раннем доступе Epic Games Store ровно через неделю — 5 мая.

Old World представляет собой глобальную (4X) стратегию, которая внешне хоть и напоминает Civilization V и Civilization VI, но имеет много важных отличий. Так, в Old World мы по большей части играем в античном мире. Пошаговая система также отличается: юнитам можно отдавать несколько приказов за ход, но на их выполнение расходуется специальный управленческий ресурс. Чем лучше мы в качестве правителя выполняем свою работу, тем выше наш уровень признания среди народа, и тем больше приказов подданным мы можем выдавать каждый ход.

Если в играх серии Civilization наш аватар в роли правителя цивилизации бессмертен, то в Old World короли вполне себе умирают от старости, и важнейшая задача правителя — подготовить себе достойного преемника. Кроме того, новые прохождения Old World уникальны благодаря изначально неизвестным условиям победы. Дело в том, что в Old World победа засчитывается при достижении десятка амбиций нации, которые изначально неизвестны и зависят от ваших действий в течение игры.

Ценник на раннюю версию Old World в Epic Games Store, кстати, более чем гуманный — 899 рублей.