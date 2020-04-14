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Глобальная стратегия 10 Crowns от ведущего дизайнера Civilization IV переименована в Old World и готовится к выходу в EGS

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В начале прошлого года Сорен Джонсон, ведущий геймдизайнер Civilization IV, представил глобальную (4X) стратегию 10 Crowns, которая внешне напоминает Civilization VI, но вместе с тем обладает рядом интересных геймплейных особенностей вроде династий и ролей личностей в истории. Да, теперь в нашем государстве смертный правитель, которому нужно думать о преемнике. С тех пор о проекте ничего не было слышно, но теперь разработчики наконец-то «вышли из сумрака» с оглушительной новостью. Вернее, с двумя оглушительными новостями.

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Во-первых, игра сменила название на Old World. Зачем и почему, не сообщается, но авторы из студии Mohawk Games уверены, что так будет лучше. Во-вторых, игра будет распространяться в Epic Games Store, где на неё уже можно оформить предварительный заказ за 899 рублей. Ранний релиз при этом планируется в течение ближайших нескольких месяцев.

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Стоит отметить, что в составе Mohawk Games помисо Сорена Джонсона ещё несколько ветеранов серии Civilization. Собственно, именно поэтому в Old World так много внешних сходств с Civilization V и Civilization VI.

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10 crowns mohawk games old world
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