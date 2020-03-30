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Lost Words: Beyond the Page — милый набор головоломок с упором на использование слов — вышел эксклюзивно для Google Stadia

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Компания Google в данный момент занята наполнением библиотеки игр для облачного игрового сервиса Stadia. Некоторые из них должны быть временными эксклюзивами. На первую половину нынешнего года Google запланировала выпуск не менее 10 временных эксклюзивов.

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О степени важности отдельно взятых проектов мы спорить сейчас не будем — оценивать качество игр должен конечный потребитель. Но когда упоминаются эксклюзивы для Stadia, то почти всегда речь идёт о маленьких играх. Например, Lost Words: Beyond the Page — именно такой проект. Он сейчас только в продажу, по такому случаю традиционно был выпущен релизный трейлер.

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В сценаристах у Lost Words: Beyond the Page значится Рианна Пратчетт — довольно противоречивая личность, которая успела приложить руку к составлению историй Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider. Если что, этим играм доставалось от критиков именно за их противоречивый сценарий.

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Что собой представляет Lost Words? Это история, которая происходит в дневнике маленькой девочки. Здесь есть сказочный мир — Эстория. В этом мире слова — далеко не пустой звук, с их помощью можно вершить многое. Делать это придётся постоянно, ведь в игре затаилось великое множество интересных головоломок. Большинство загадок завязано на правильном использовании слов и умении их комбинировать. Здесь нужно сразу оговориться, что без толковой локализации поиграть в Lost Words: Beyond the Page просто не получится. Игра слов, сложные речевые обороты, правильный контекст и многое другое — без этого в игре никуда.

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Пока Lost Words: Beyond the Page доступна только в Stadia, но в будущем году заявится на PC, Xbox One и Switch.

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