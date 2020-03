Сегодня официально открылся доступ к Ori and the Will of the Wisps — продолжению вышедшей ровно пять лет назад очаровательной метроидвании Ori and the Blind Forest. Ещё вчера критики выставили новинке свои высокие оценки, снабжённые хвалебными отзывами, а сегодня с ними согласились 90 % оставивших свои отзывы в Steam игроков.

По сюжету, маленькому духу леса Ори предстоит воссоединить свою семью, путешествуя по бескрайним просторам игрового мира, в котором он встретит как новых друзей, так и врагов.

Стоит напомнить, что Ori and the Will of the Wisps больше и лучше своей предшественницы, так что если вы в своё время умилялись, проходя Ori and the Blind Forest, то сиквел обязателен к прохождению. Хотя бы «на YouTube».