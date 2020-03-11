Состоялся релиз Ori and the Will of the Wisps
Сегодня официально открылся доступ к Ori and the Will of the Wisps — продолжению вышедшей ровно пять лет назад очаровательной метроидвании Ori and the Blind Forest. Ещё вчера критики выставили новинке свои высокие оценки, снабжённые хвалебными отзывами, а сегодня с ними согласились 90 % оставивших свои отзывы в Steam игроков.
реклама
По сюжету, маленькому духу леса Ори предстоит воссоединить свою семью, путешествуя по бескрайним просторам игрового мира, в котором он встретит как новых друзей, так и врагов.
рекламаСтоит напомнить, что Ori and the Will of the Wisps больше и лучше своей предшественницы, так что если вы в своё время умилялись, проходя Ori and the Blind Forest, то сиквел обязателен к прохождению. Хотя бы «на YouTube».
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила