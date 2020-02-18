До GOG добрались игры серии Dishonored и две современные части Wolfenstein
Bethesda Softworks и CD Projekt с радостью сообщили, что отныне в магазине GOG доступны пять игр и два сборника серий Dishonored и Wolfenstein. Это значит, что данные проекты полностью соответствуют правилам GOG, в том числе главному — распространяются без DRM-защит.
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Перечень «новичков» выглядит следующим образом: Dishonored Definitive Edition, Dishonored 2, Dishonored Death of the Outsider, Wolfenstein The New Order и Wolfenstein The Old Blood. Также два сборника, объединяющих данные серии — Wolfenstein The Two Pack и Dishonored Complete Collection.
рекламаВ честь такого знаменательного события в GOG устроили распродажу игр от Bethesda Softworks со скидками до -75 %.
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