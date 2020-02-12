Полчаса игрового процесса пошаговой тактики Corruption 2029 от авторов Mutant Year Zero
В прошлую пятницу студия The Bearded Ladies, получившая какую-никакую, но всё же известность благодаря пошаговой тактике Mutant Year Zero Road to Eden, анонсировала новый проект в том же жанре — Corruption 2029. И вот теперь, спустя несколько дней после анонса, разработчики ознакомили нас с игровым процессом. Видео продолжительное — почти тридцать минут — так что его просмотр можно отложить до завершения более важных дел.
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Напомним, что события Corruption 2029 разворачиваются в антиутопической версии Америки недалёкого будущего. Игрокам предстоит разыскать источник некой страшной заразы под названием Corruption и спасти мир, а там уж, глядишь, и устройство мира вернётся к привычному. Но это не точно.
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Релиз состоится в следующий понедельник, 17 февраля, только на PC (Epic Games Store).
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