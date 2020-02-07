Авторы Mutant Year Zero анонсировали новую пошаговую тактику Corruption 2029
Студия The Bearded Ladies, название которой лучше не переводить на родной язык, чуть больше года назад выпустила в свет постапокалиптическую пошаговую тактику Mutant Year Zero Road to Eden, которая обрела относительно высокую популярность и получила высоченные пользовательские оценки. Сегодня разработчики неожиданно представили свой новый проект Corruption 2029 в том же жанре.
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Действие Corruption 2029 происходит в Америке недалёкого будущего, развитие которой пошло по антиутопическому сценарию. Нам предстоит управлять отрядом аугментированных «боевых единиц», проникших глубоко во вражескую территорию с целью узнать причины возникновения ситуации, описываемой как Corruption.
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Если верить разработчикам, то Corruption 2029 — это хардкорная тактическая игра, которая станет испытанием навыков даже самых опытных тактиков. Релиз запланирован на 17 февраля на PC (Epic Games Store).
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