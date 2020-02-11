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Другое

The Last of Us Part II перешла на финальную стадию разработки

12
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До выхода The Last of Us Part II осталось три с половиной месяца, и студия Naughty Dog по такому поводу опубликовала «пост» в блоге PlayStation. Итак, разработка The Last of Us Part II перешла на финишную прямую: компания завершает работу и делает финальные штрихи.

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Чтобы скрасить ожидание ценителей The Last of Us, разработчики выложили два новых постера второй части, а также специальную анимированную тему для PlayStation 4. Также авторы напомнили, что привезут новинку на PAX East 2020, которая пройдёт с 27 февраля по 1 марта. На данном мероприятии можно будет сыграть в часовую демоверсию The Last of Us Part II.

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Напомним, что The Last of Us Part II выйдет 29 мая. Новинка практически по всем основным параметром в полтора раза превосходит предшественницу; кроме того, The Last of Us Part II — первая игра от Naughty Dog, в которой будет представлен «18+»-контент сами понимаете какого характера.

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worlock
18:19
Похоже скоро в кинематографе и видеоиграх мы будем видеть только представителей лгбт. Ничего против них не имею до тех пор, пока эта пидарасня не начнёт агрессивно навязывать мне свою "культуру", что ...
The Last of Us Part II перешла на финальную стадию разработки
worlock
18:19
Похоже скоро в кинематографе и видеоиграх мы будем видеть только представителей лгбт. Ничего против них не имею до тех пор, пока эта пидарасня не начнёт агрессивно навязывать мне свою "культуру", что ...
The Last of Us Part II перешла на финальную стадию разработки
worlock
18:19
Похоже скоро в кинематографе и видеоиграх мы будем видеть только представителей лгбт. Ничего против них не имею до тех пор, пока эта пидарасня не начнёт агрессивно навязывать мне свою "культуру", что ...
The Last of Us Part II перешла на финальную стадию разработки
worlock
18:18
Похоже скоро в кинематографе и видеоиграх мы будем видеть только представителей лгбт. Ничего против них не имею до тех пор, пока эта пидарасня не начнёт агрессивно навязывать мне свою "культуру", что ...
The Last of Us Part II перешла на финальную стадию разработки
lampa
18:18
а обычный секс для любого возраста?
The Last of Us Part II перешла на финальную стадию разработки
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