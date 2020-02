До выхода The Last of Us Part II осталось три с половиной месяца, и студия Naughty Dog по такому поводу опубликовала «пост» в блоге PlayStation. Итак, разработка The Last of Us Part II перешла на финишную прямую: компания завершает работу и делает финальные штрихи.

Чтобы скрасить ожидание ценителей The Last of Us, разработчики выложили два новых постера второй части, а также специальную анимированную тему для PlayStation 4. Также авторы напомнили, что привезут новинку на PAX East 2020, которая пройдёт с 27 февраля по 1 марта. На данном мероприятии можно будет сыграть в часовую демоверсию The Last of Us Part II.

Напомним, что The Last of Us Part II выйдет 29 мая. Новинка практически по всем основным параметром в полтора раза превосходит предшественницу; кроме того, The Last of Us Part II — первая игра от Naughty Dog, в которой будет представлен «18+»-контент сами понимаете какого характера.