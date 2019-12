Премьера сериала «Ведьмак» продолжает влиять на статистические показатели других видов развлечений по франшизе. Совсем недавно The Witcher 3 Wild Hunt продемонстрировала в Steam лучший показатель «онлайна» за всё время после релиза, не считая самый первый месяц, как теперь очередь добралась до первой игры серии — The Witcher.

реклама

Если взглянуть на статистику Steam со дня выхода The Witcher Enhanced Edition по 28 декабря текущего года, то выяснится, что «онлайном» игроки первую часть «ведьмачьей» серии не баловали: рекорд был установлен в мае 2015 года — когда вышла The Witcher 3 Wild Hunt — и составил он 8 337 игроков. Затем закономерный спад, и вот, с 23 декабря начался плавный рост, а вчера вечером, 28 декабря 2019 года, показатели «онлайна» The Witcher достигли рекорда в 11 332 игрока одновременно.

реклама

Что касается The Witcher 2 Assassins of Kings, то там тоже наблюдается резкий скачок популярности , но ни о каких рекордах в данном случае речи быть не может. По крайней мере, пока.