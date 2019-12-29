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Первая The Witcher установила в Steam рекорд «онлайна»

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Премьера сериала «Ведьмак» продолжает влиять на статистические показатели других видов развлечений по франшизе. Совсем недавно The Witcher 3 Wild Hunt продемонстрировала в Steam лучший показатель «онлайна» за всё время после релиза, не считая самый первый месяц, как теперь очередь добралась до первой игры серии — The Witcher.

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Если взглянуть на статистику Steam со дня выхода The Witcher Enhanced Edition по 28 декабря текущего года, то выяснится, что «онлайном» игроки первую часть «ведьмачьей» серии не баловали: рекорд был установлен в мае 2015 года — когда вышла The Witcher 3 Wild Hunt — и составил он 8 337 игроков. Затем закономерный спад, и вот, с 23 декабря начался плавный рост, а вчера вечером, 28 декабря 2019 года, показатели «онлайна» The Witcher достигли рекорда в 11 332 игрока одновременно.

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Что касается The Witcher 2 Assassins of Kings, то там тоже наблюдается резкий скачок популярности, но ни о каких рекордах в данном случае речи быть не может. По крайней мере, пока.

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