На фоне успеха сериала «Ведьмак», премьера которого состоялась на прошлых выходных, у ролевой игры The Witcher 3 Wild Hunt закономерно произошёл всплеск популярности. После премьеры сериала пиковый «онлайн» возрос до 30—50 тысяч игроков в зависимости от дня, однако сегодня, 27 декабря, игре удалось установить рекорд, который, вероятно, ещё будет неоднократно побит: на момент написания данной заметки в The Witcher 3 одновременно играли более 72 000 человек.

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По статистике Steam Charts, это самый высокий пиковый показатель «онлайна» The Witcher 3 Wild Hunt за последние четыре с половиной года: лучше пиковый результат был только в мае 2015-го — когда игра только-только поступила в продажу — и составлял 92 268 игроков.

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