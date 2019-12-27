«Онлайн» The Witcher 3 Wild Hunt достиг самого высокого показателя за 4,5 года
На фоне успеха сериала «Ведьмак», премьера которого состоялась на прошлых выходных, у ролевой игры The Witcher 3 Wild Hunt закономерно произошёл всплеск популярности. После премьеры сериала пиковый «онлайн» возрос до 30—50 тысяч игроков в зависимости от дня, однако сегодня, 27 декабря, игре удалось установить рекорд, который, вероятно, ещё будет неоднократно побит: на момент написания данной заметки в The Witcher 3 одновременно играли более 72 000 человек.
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По статистике Steam Charts, это самый высокий пиковый показатель «онлайна» The Witcher 3 Wild Hunt за последние четыре с половиной года: лучше пиковый результат был только в мае 2015-го — когда игра только-только поступила в продажу — и составлял 92 268 игроков.
рекламаСтоит отметить, что The Witcher 3 участвует в зимней распродаже в Steam с колоссальной 70-процентной скидкой. Так что если вы до сих пор не «пережили» третью интерактивную историю Геральта из Ривии, то, возможно, надвигающиеся новогодние каникулы — отличный способ исправить это недоразумение.
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