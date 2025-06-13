Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025

Мы изучим ноутбук с большим экраном, мощной начинкой и производительной системой охлаждения. Графический ускоритель GeForce RTX 5080 Laptop и процессор Intel поколения Arrow Lake позволяют говорить об универсальности устройства и возможности его использования для профессиональных задач.
+

Оглавление

Вступление

Учебный год закончился, и родители школьников спешат в магазины, чтобы купить ноутбуки своим детям. Разумеется, игровые модели, чтобы ребята летом могли хорошо провести время. С чем ещё можно поехать на деревню к бабушке с целью погрузиться в современные AAA проекты? Идея выглядит заманчиво, но следует помнить, что игровой ноутбук – это, прежде всего, компромисс, как и другие универсальные устройства. Например, нужно подобрать модель с определённым типом матрицы, процессором и графическим чипом, поскольку потом это можно будет заменить только в сервисном центре. Возможности расширения тоже зачастую ограничены, да и охлаждение только штатное.

И при выборе определённой модели нужно учитывать сразу несколько нюансов. Самое главное – не начать гонку за лёгкостью и компактностью, чтобы не загнать себя в угол. Несмотря на уменьшение техпроцесса производства кристаллов, их тепловыделение не торопится уменьшаться. Соответственно, компактное устройство сделать можно, но как его охлаждать? Пока приходится работать с тем, что есть: наращивать количество тепловых трубок, устанавливать больше вентиляторов и так далее. Всё это также занимает место и поэтому ноутбук с развитой и производительной системой охлаждения уже не будет тонким и лёгким. Зато в такие модели устанавливают наиболее производительные модификации процессоров и графических чипов.

Не так давно мы стали свидетелями того, как начали появляться модели с диагональю экрана 16”. Тут была проделана небольшая хитрость. Начнём с того, что переделывали не ровно 15”, а 15.6”. Этот «лайфхак» заключался в том, что немного изменили соотношение сторон. Если у 15.6” оно составляло 16:9, то у 16” оно стало 16:10. Другими словами экран немного увеличился по высоте, а ширина осталась прежней. Теперь похожий трюк провернули с диагональю 17.3”. По схожему сценарию её трансформировали в 18”; это событие произошло не в этом году, но линейки таких устройств уже существовали и так же, как другие, периодически обновлялись. Подразделение игровых ноутбуков ROG выпустило обновление модели с такой диагональю экрана – ROG Strix G18 (G815) 2025 модельного года.

реклама



450x253 20 KB. Big one: 1250x702 92 KB

Это производительный современный ноутбук, который выполнен в качестве замены стационарного ПК. Другими словами, он крупный и достаточно тяжёлый для того, чтобы таскать его каждый день под мышкой. Ещё такие устройства используют как рабочие станции, ведь они оснащаются крупным экраном и дискретной видеокартой, а оперативную память обычно можно расширять до солидных объёмов. Далее мы рассмотрим новое устройство более детально.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix G18 (G815LW)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core Ultra 9 275HX
Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 16 ГБ + 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц
Накопитель 2 x M.2 PCI-e x4 Gen4, штатно – 1 ТБ
Экран ROG Nebula 18" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 IPS-level, антибликовое покрытие, DCI-P3:100%, частота обновления: 240 Гц, время отклика: 3 мс, G-Sync, Pantone Validated, дисплейный мультиплексор (MUX Switch) + NVIDIA Advanced Optimus, поддержка Dolby Vision HDR
Беспроводные интерфейсы Три диапазона Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v5.4
Аккумулятор 90 Вт*ч, 4 ячейки, литий-ионный
Размеры 399 x 298 x 23.5 ~ 32 мм
Масса 3.42 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

По сравнению с версией ROG Strix G18 (G814) 2023 модельного года произошли заметные изменения. Поменялась сама платформа. Теперь это Intel Arrow Lake. Не самое удачное решение Intel, но у Raptor Lake тоже были определённые нюансы. У нового процессора Intel Core Ultra 9 275HX теперь 24 ядра и 24 потока. Отдельно только процессор в режиме «Турбо» ограничен лимитами в PL2 = 175 Вт. Однако в режиме полной нагрузки процессора и графического чипа потребление распределяется уже как 55 + 175 Вт. Об этом заявляет сам производитель, а мы можем лишь проверить это на практике. Забегая немного вперёд, могу отметить, что это соответствует действительности.

Также новое поколение модели ROG Strix G18 оборудовано графическим ускорителем NVIDIA RTX 5080 Laptop c 16 Гб памяти GDDR7 на борту. В целом характеристики внушают уважение. Отсюда плавно вытекают такие крупные габариты и вес устройства.

реклама



Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке. С одной стороны находится чёрный логотип ROG и крупная красная надпись Strix. Сверху есть чёрная пластиковая ручка для транспортировки.

450x358 28 KB. Big one: 1500x1192 202 KB

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

450x298 35 KB. Big one: 1500x993 239 KB

Ещё на ней присутствуют штрих-коды и служебная информация.

450x253 27 KB. Big one: 1500x842 226 KB

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Какой-то подробной информации традиционно нет. Можно лишь понять модель процессора и объём памяти. Даже модель GPU тут можно примерно вычислить лишь по объёму видеопамяти.

404x450 34 KB. Big one: 1347x1500 253 KB

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Слева и справа предусмотрены равновеликие отсеки. В одном из них скрывается огромный адаптер питания.

450x259 24 KB. Big one: 1500x864 139 KB

Под ноутбуком есть ниша, где вставлена ещё одна небольшая коробка. В ней спрятаны инструкции.

450x174 18 KB. Big one: 1500x579 144 KB

В комплекте поставки находится один огромный блок питания на 20 В и 19 А, что обеспечивает аж 380 Вт. Это явно заявка на рекорд. Разъём проприетарный, он прямоугольной формы, но заметно крупнее Type-C.

450x207 22 KB. Big one: 1500x689 163 KB

реклама





Внешний вид и корпус

Нельзя сказать, что дизайн устройства сильно изменился по сравнению с предыдущим поколением, но определенные изменения в дизайне всё же были сделаны. Например, нижний поддон в этой генерации сделан быстросъёмным. Это обеспечивает лёгкий доступ к компонентам устройства, упрощая их замену, установку и обслуживание.

Кроме того, производитель старается с каждым поколением хоть немного снижать размеры устройства, с весом всё немного сложнее, но это всё же не ультрабук, а полноценная замена домашней игровой системы.

450x327 13 KB. Big one: 1500x1090 92 KB

Толщина устройства варьируется, и этот параметр отображается в характеристиках. В основных деталях корпуса используется особо прочный пластик.

450x443 24 KB. Big one: 1500x1477 180 KB

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает настольную установку.

450x446 17 KB. Big one: 1500x1485 138 KB

Крышка открывается не до упора. Ограничителем здесь выступают специальные петли, которые при закрытии убираются внутрь корпуса. Они смещены от самого края ближе к клавиатуре, образуя сзади как бы дополнительный отсек. На самом деле этот выступ предназначается для развитой системы охлаждения. При этом сзади можно заметить только прорези для выхлопа горячего воздуха, а разъёмов там нет.

450x352 26 KB. Big one: 1500x1172 187 KB

На задней крышке находится логотип ROG. В данном случае он не подсвечивается, но зато есть крутая подсветка снизу и на блоке клавиатуры.

450x318 17 KB. Big one: 1500x1060 112 KB

На левой грани можно увидеть разъём для подключения блока питания, порт Ethernet, HDMI, один порт USB 3.2 Gen2 Type-A, два порта Thunderbolt 5 / DisplayPort / PD / G-SYNC (до 120 Гбит/с) и комбинированный 3.5 мм джек для гарнитуры.

450x183 18 KB. Big one: 1500x609 117 KB

Справа расположены только два порта USB 3.2 Gen2 Type-A.

450x193 15 KB. Big one: 1500x642 125 KB

Тыльная сторона изготовлена из пластика. На ней есть несколько резиновых ножек разной формы. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. По периметру нижней части корпуса проходит светодиодная ARGB лента.

Крышка снимается довольно просто. Для этого даже не нужно ничего откручивать.

450x256 24 KB. Big one: 1500x852 193 KB

Достаточно сдвинуть одну из опор в сторону, а затем также сдвинуть саму крышку. Это облегчает доступ к компонентам, которые можно заменить или установить дополнительно. Например, можно установить два накопителя, а также есть два слота SODIMM DDR5 для установки такого типа памяти. Максимально можно поставить две планки по 32 Гбайт.

450x239 33 KB. Big one: 1500x798 253 KB

После демонтажа поддона можно заметить ещё одну пластиковую рамку, которая скрыта под ним.

450x249 28 KB. Big one: 1500x831 211 KB

Она-то прикручена большим количеством винтов и снять её будет не просто. Главное, не забыть про разъём подключения ленты подсветки, иначе есть риск оторвать его или повредить сам кабель.

450x242 28 KB. Big one: 1500x808 154 KB

Модель крупная, поэтому немного свободного места есть. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства мощная начинка. Сама система выглядит необычно, особенно крупная пластина, которая закрывает частично обзор компонентов.

450x253 38 KB. Big one: 1500x843 276 KB

На ней можно заметить винты с цифрами рядом. Это порядок крепления винтов, но при снятии или установке тут не сообщается. Ещё тут можно заметить сразу три вентилятора с умопомрачительной скоростью вращения. Два покрупнее разгоняются до 5700 об/мин, а маленький немного пошустрее – 6900 об/мин.

450x245 35 KB. Big one: 1500x816 255 KB

Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно как-то охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных сенсорах в чипы. Конструкция системы охлаждения называется Tri-FAN.

450x269 37 KB. Big one: 1500x898 268 KB

Два вентилятора направляют воздух через точно рассчитанные вырезы в корпусе, направляя поток непосредственно к внутренним компонентам, чтобы поддерживать их оптимальный температурный режим. Третий вспомогательный вентилятор направляет дополнительное тепло от графического процессора и видеопамяти к радиаторам.

450x235 33 KB. Big one: 1500x783 230 KB

Также установлены пылевые фильтры на все впускные отверстия ноутбука, предотвращая скопление пыли и волокон внутри устройства, а также снижение производительности с течением времени.

При сочетании сквозной испарительной камеры с многослойным радиатором, конструкции Tri-Fan и жидкого металла Conductonaut Extreme на ЦП (и ГП для некоторых моделей), модель ROG Strix G18 (G815LW) достигает максимального уровня шума 47 дБ в режиме Turbo (в некоторых моделях он даже ниже), что тише, чем у предыдущего поколения.

450x263 36 KB. Big one: 1500x878 248 KB

Аккумулятор здесь на 90 Вт*ч. Показатель солидный для компактного устройства, но здесь это просто как встроенный ИБП.

Возможности апгрейда ограничены только заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя. Память уже была установлена в два слота, поэтому тут её можно было заменить только на более ёмкие модули.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный и поэтому тут используется хорошая полноразмерная клавиатура. Здесь находится ровная гладкая пластиковая панель. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный.

450x236 20 KB. Big one: 1500x786 144 KB

Большой стеклянный тачпад размером 150.3 x 98.8 мм обеспечивает плавный и точный одно- или многосенсорный ввод. Некоторые модели (например, G16) оснащены цифровым блоком на сенсорной панели внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

450x273 26 KB. Big one: 1500x910 193 KB

Просторная клавиатура максимально приближена к стандартной настольной раскладке, предоставляя геймерам знакомый и комфортный опыт. Большой ход клавиш в 2 мм, точно настроенная кривая давления и точка срабатывания, а также изогнутые колпачки клавиш обеспечивают хорошую настройку, идеально подходящую как для набора текста, так и для игр.

Пять фирменных горячих клавиш ROG программируются с помощью программного обеспечения Armoury Crate, что позволяет настраивать ноутбук для максимального удобства.

450x246 20 KB. Big one: 1500x819 138 KB

Для любителей есть яркая подсветка Aura Sync RGB для каждой клавиши (или четыре зоны для некоторых конфигураций). Она позволяет настраивать и синхронизировать все устройства RGB, а также запускать на них сложные анимации с помощью программного обеспечения Aura Creator.

Aura Sync может вывести погружение в игровой мир на новый уровень, используя анимации, запускаемые внутриигровыми событиями и обновлениями статуса в поддерживаемых играх.

Экран

Дисплей ROG Nebula с диагональю 18 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек и частотой обновления 240 Гц. Это отличный вариант для гейминга. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит комфортно играть в любую современную игру. Здесь используется матрица BOE NE180QDM-NZC.

450x307 24 KB. Big one: 1418x968 163 KB

Для этой модели это пока единственный вариант матрицы с такими характеристиками. Экран поддерживает охват цветового пространства 100% DCI-P3 и может похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Кроме того, здесь реализована поддержка технологий G-Sync и Dolby Vision.

В этом поколении устройств добавили два слоя пленки Ambient Contrast Ratio, что уменьшает отражения на 55% и обеспечивает до 4.5 раз лучшую контрастность, гарантируя, что изображение остается резким, ярким и точным. Второй слой увеличивает углы обзора для сверхчеткого обзора на 180°, обеспечивая изображение, которое выглядит так же хорошо под углом, как и прямо.

450x324 28 KB. Big one: 1500x1080 195 KB

Производитель заявляет 100% соответствие цветовому пространству DCI-P3. Однако с штатной предустановкой про это не скажешь.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший. Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

450x234 20 KB. Big one: 1500x780 126 KB

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

450x307 24 KB

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 412.61 0.294 1566
50 193.52 0.083 1562
0 15.18 0.017 1559

Яркость регулируется в большом диапазоне, а сам дисплей показывает средний уровень контрастности.

450x333 35 KB. Big one: 1201x889 171 KB

Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать хороший режим. В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать.

450x269 33 KB. Big one: 1000x9953 2002 KB

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита Armoury Crate.

450x250 22 KB. Big one: 1500x834 137 KB

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях.

450x302 21 KB. Big one: 1500x1007 141 KB

Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent.

450x302 19 KB. Big one: 1500x1007 117 KB

При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки.

450x302 16 KB. Big one: 1500x1007 101 KB

Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш. Как и в других ноутбуках производителя, есть приложение MyASUS.

450x320 24 KB. Big one: 1500x1068 151 KB

Перейдем к тестам. CPU-Z:

450x300 47 KB. Big one: 1500x1001 339 KB

GPU-Z (NVIDIA):

450x337 51 KB. Big one: 1026x769 206 KB

GPU-Z (Intel):

450x337 39 KB. Big one: 1026x769 154 KB

AIDA64 Cache & Memory:

436x450 51 KB. Big one: 829x856 164 KB

AIDA64 CPU CheckMate:

450x307 47 KB. Big one: 1420x970 328 KB

AIDA64 CPU AES:

450x307 47 KB. Big one: 1420x970 326 KB

AIDA64 CPU SHA3:

450x307 46 KB. Big one: 1420x970 322 KB

AIDA64 FP32 Ray-Trace:

450x307 47 KB. Big one: 1420x970 322 KB

AIDA64 FP64 Ray-Trace:

450x307 47 KB. Big one: 1420x970 327 KB

Cinebench R20:

450x324 40 KB. Big one: 1379x994 254 KB

Cinebench R23:

450x339 36 KB. Big one: 1227x923 191 KB

Cinebench 2024:

450x382 26 KB. Big one: 1289x1093 137 KB

3DMark Speed Way:

450x207 30 KB. Big one: 1500x689 202 KB

3DMark Steel Nomad:

450x207 28 KB. Big one: 1500x689 191 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x207 28 KB. Big one: 1500x689 194 KB

3DMark Port Royal:

450x207 29 KB. Big one: 1500x689 200 KB

3DMark Time Spy:

450x207 30 KB. Big one: 1500x689 209 KB

3DMark Solar Bay:

450x224 35 KB. Big one: 1500x748 235 KB

3DMark CPU Profile:

450x263 30 KB. Big one: 1301x761 168 KB

3DMark Storage:

450x312 34 KB. Big one: 1108x767 147 KB

PCMark 10:

450x301 30 KB. Big one: 1500x1004 181 KB

450x301 26 KB. Big one: 1500x1004 206 KB

CrystalDiskInfo:

450x427 51 KB. Big one: 1009x957 210 KB

CrystalDiskMark:

450x231 39 KB

AS SSD Benchmark:

449x450 49 KB

Anvil’s Storage:

450x305 44 KB. Big one: 1269x859 208 KB

Superposition, FHD, High:

450x224 33 KB. Big one: 1500x747 249 KB

Superposition, 4K:

450x224 33 KB. Big one: 1500x747 248 KB

Cyberpunk 2077, трассировка лучей минимальная:

450x238 21 KB. Big one: 1500x792 134 KB

Cyberpunk 2077, трассировка лучей средняя:

450x238 21 KB. Big one: 1500x792 134 KB

Cyberpunk 2077, трассировка лучей ультра:

450x238 21 KB. Big one: 1500x792 133 KB

Cyberpunk 2077, трассировка лучей перегрузка:

450x238 19 KB. Big one: 1500x792 120 KB

SPECviewperf:

450x429 31 KB. Big one: 1278x1219 156 KB

7-Zip:

450x289 32 KB. Big one: 1099x707 160 KB

WinRAR:

450x437 37 KB

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час. Для производительного игрового устройства показатель скромный. Полная зарядка устройства занимает 1 час 9 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

450x306 21 KB. Big one: 1420x966 150 KB

Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает 1 час и 36 минут. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует результат в 4 часа и 2 минуты.

450x307 27 KB. Big one: 1500x1023 154 KB

Понятно, что от батареи играть никто не будет, и она нужна скорее как ИБП при кратковременном отключении питания. Зато работать можно весь день в полном объёме.

450x317 29 KB. Big one: 1500x1058 168 KB

Нагрев ноутбука достаточно умеренный. При использовании тяжёлых приложений (Prime95, Furmark и OCCT в режиме Power) температура клавиатуры не поднимается выше 39°C. Нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит сзади.

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 139 KB

В местах, где располагаются вентиляторы, осуществляется приток воздуха. Как следствие, температуры там заметно ниже.

450x200 27 KB. Big one: 1500x667 138 KB

Что касается шума, то его пик достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скоростях 5700 и 6900 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 58.6 дБ на расстоянии 30 см от устройства.

Заключение

ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025 – это крупный игровой ноутбук с большим экраном, мощной начинкой и производительной системой охлаждения. Он ориентирован на игровые приложения, о чём нам намекает разрешение экрана, которое должно способствовать получению высокого числа FPS в игровых проектах. Для этих же целей установлен графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop и процессор Intel поколения Arrow Lake. Это спорный момент, поскольку его трудно назвать ультимативным игровым решением. Речь скорее идёт об универсальности устройства и возможности его использования для профессиональных задач.

В процессе эксплуатации заметно, что системе приходится ограничивать рамки теплопакета процессора при интенсивной нагрузке. Алгоритм распределения нагрузки отдаёт предпочтение графическому процессору, который может потреблять 175 Вт, и система охлаждения с этим отлично справляется, хотя шум уже нельзя назвать комфортным. Здесь пользователь может сам выбрать режим работы: тихий, эффективный или турбо. Последний самый производительный и шумный, а в других случаях частоты снижаются вместе с производительностью, чтобы обеспечить приемлемый акустический комфорт с хорошими температурными показателями. Опять же режим лучше подбирать под определённые задачи.

У ноутбука ROG Strix G18 (G815) есть ряд интересных технических решений. Прежде всего это лёгкий доступ к компонентам для модернизации устройства. Нижний поддон снимается очень просто. Сдвигаешь один выступ, а потом саму панель. Сразу есть доступ к накопителям и модулям памяти. Всё остальное меняется не так просто, и производитель намекает, что на этом лучше остановиться. Я бы на месте инженеров упростил бы съём вентиляторов, чтобы проще можно было продуть систему охлаждения, не прибегая к разбору устройства. Всё сделано качественно и надёжно.

Аккумулятор тут не очень большой и скорее выполняет роль ИБП. Для офиса его хватит, но про игры говорить не приходится. Экран крупный, яркий и с хорошим цветовым охватом. При необходимости его можно откалибровать для профессиональной работы, но это всё же IPS, а не OLED. Несмотря на большую матрицу, зерно в глаза не бросается и штатное разрешение комфортно для восприятия. Клавиатура удобная, клавиши крупные и оборудованы подсветкой. Ещё она есть по периметру нижней крышки. Всё настраивается и обновляется через фирменное приложение Armoury Crate.

Если кратко подводить итоги, то модель ASUS ROG Strix G18 (G815) – это универсальный игровой ноутбук с большим экраном, предназначенный для замены настольного ПК. Он с успехом подойдёт не только для игр, но и для выполнения профессиональных задач, вот только мобильность и портативность у него скромные.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus windows 11 wildchaser ноутбук rog strix geforce rtx 5080 rog strix core ultra 9 275hx strix g asus rog strix g18 asus rog strix g18 (g815) 2025

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025
+
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Обзор умного кошачьего лотка AmiCura Cura X1
13
Обзор мини-ПК Khadas Mind 2
6
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC (Launch Edition)
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области закрыли самую большую подпольную майнинговую ферму с 2000 единиц оборудования
2
На вторую по мощности ГЭС в России доставили новый 300-тонный трансформатор
+
AMD готовит видеокарту Radeon RX 9090 XT, которая может составить конкуренцию GeForce RTX 4090
1
Энергетики Бурятии обнаружили рядом с ЛЭП мобильную майнинговую ферму на базе КамАЗа
2
Великобритания проводит испытания подводного робота для борьбы с диверсиями
+
Новый дизайн ОС Apple сравнивают с Windows Vista почти 20-летней давности
+
Microsoft выпускает экстренный патч KB5063060 для решения проблем с играми в Windows 11 24H2
2
Sony готовит новую портативную консоль PlayStation с 16 ГБ оперативной памяти и чипом AMD RDNA5/UDNA
2
RTX 5080 не справляется с MindsEye в 4K без DLSS и генерации кадров
4
Турция продаст Индонезии 48 истребителей KAAN собственного производства
2
Apple iPhone 17 серии будут оснащëны экранами с высокой частотой обновления
+
Первый инженерный вариант настольного процессора NVIDIA N1X почти догнал геймерский Ryzen 7 9800X3D
4
Модернизацию системы РЭБ SPECTRA обсуждают во Франции после потери Индией истребителя Rafale
+
Партнеры NVIDIA спешно отгружают видеокарты RTX 5090 на фоне новых тарифов для Китая
1
Новый SSD-накопитель E2 Petabyte может ускорить переход от жестких дисков
+
В России выставили на продажу ВАЗ-2110 1999 года выпуска с пробегом всего 540 километров
+
1,5 терабайта данных, собранных космическим телескопом «Джеймс Уэбб», выложили в открытый доступ
+
В России появился собственный бренд видеокарт, выпускающий продукцию на базе GPU NVIDIA
3
Poco F7 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 показал слабую производительность в тестах Geekbench
+
Capcom подтвердила, что картриджи для Switch 2 содержат только коды активации, а не игры
1

Сейчас обсуждают

Станиславъ Кирьяновъ
10:07
Чел, а где ты в современных играх нашел душу и смысл? Как бы клейр обскур и выстрелила потому что у отличие от "бывших из близов" и "бывших биоварей" оказалось что "бывших юбиков" действительно по рук...
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
Михаил Т
10:06
Так точно!
Роскосмос построит первую ядерную электростанцию на Луне
Прохор Шаляпин
10:03
Первый в России планшет уже сделали? Это из этой же области.деньги попилят и свалят.звездоболы
Роскосмос построит первую ядерную электростанцию на Луне
Повелитель драного Кити
09:48
>> При подключении интернета сработало, но вот очередная беда, я получаю устаревшую 29 версию, когда нужна актуальная 31, а ещё пачку зависимостей, почти никому не нужных, кроме устаревшего OBS. То ес...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
Повелитель драного Кити
09:44
>>Можно конечно проверить эту портянку под Ubuntu 24.04.2 LTS, в То есть три команды это портянка ??? иди лечись,больной
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
Повелитель драного Кити
09:41
>> запускаю установочный пакет в формате Installer-SH Только человек не в себе будет его использовать.как и вообще поделие из г и палок ,вроде чумбаликс,есть нормальные системы.есть флетпак,а не вот э...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
Повелитель драного Кити
09:35
>>«sudo apt install...», которые либо вообще не работают из-за ошибок и мёртвых репозиториев наглейшая ложь,репозитории все работают ,даже от старых версий дебиана и убунуту,чимба просто на ходу всем...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 1
Various Artists
09:32
Этернавт 2й сезон. Буду смотреть.
Краткий обзор сериалов «Ледокол» и «Этернавт»
Evgeny K
09:27
Ебланы, наши уже движок без топлива придумали, а эти узкоглазые ток до такой херни додумались
Корейские ученые создали электродвигатель без металлических деталей
Евгений Васютин
09:11
тссс.... не пали контору
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем