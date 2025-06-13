Оглавление

Вступление

Учебный год закончился, и родители школьников спешат в магазины, чтобы купить ноутбуки своим детям. Разумеется, игровые модели, чтобы ребята летом могли хорошо провести время. С чем ещё можно поехать на деревню к бабушке с целью погрузиться в современные AAA проекты? Идея выглядит заманчиво, но следует помнить, что игровой ноутбук – это, прежде всего, компромисс, как и другие универсальные устройства. Например, нужно подобрать модель с определённым типом матрицы, процессором и графическим чипом, поскольку потом это можно будет заменить только в сервисном центре. Возможности расширения тоже зачастую ограничены, да и охлаждение только штатное.

И при выборе определённой модели нужно учитывать сразу несколько нюансов. Самое главное – не начать гонку за лёгкостью и компактностью, чтобы не загнать себя в угол. Несмотря на уменьшение техпроцесса производства кристаллов, их тепловыделение не торопится уменьшаться. Соответственно, компактное устройство сделать можно, но как его охлаждать? Пока приходится работать с тем, что есть: наращивать количество тепловых трубок, устанавливать больше вентиляторов и так далее. Всё это также занимает место и поэтому ноутбук с развитой и производительной системой охлаждения уже не будет тонким и лёгким. Зато в такие модели устанавливают наиболее производительные модификации процессоров и графических чипов.

Не так давно мы стали свидетелями того, как начали появляться модели с диагональю экрана 16”. Тут была проделана небольшая хитрость. Начнём с того, что переделывали не ровно 15”, а 15.6”. Этот «лайфхак» заключался в том, что немного изменили соотношение сторон. Если у 15.6” оно составляло 16:9, то у 16” оно стало 16:10. Другими словами экран немного увеличился по высоте, а ширина осталась прежней. Теперь похожий трюк провернули с диагональю 17.3”. По схожему сценарию её трансформировали в 18”; это событие произошло не в этом году, но линейки таких устройств уже существовали и так же, как другие, периодически обновлялись. Подразделение игровых ноутбуков ROG выпустило обновление модели с такой диагональю экрана – ROG Strix G18 (G815) 2025 модельного года.

реклама





Это производительный современный ноутбук, который выполнен в качестве замены стационарного ПК. Другими словами, он крупный и достаточно тяжёлый для того, чтобы таскать его каждый день под мышкой. Ещё такие устройства используют как рабочие станции, ведь они оснащаются крупным экраном и дискретной видеокартой, а оперативную память обычно можно расширять до солидных объёмов. Далее мы рассмотрим новое устройство более детально.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix G18 (G815LW) Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core Ultra 9 275HX Видеопроцессор NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 16 ГБ + 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц Накопитель 2 x M.2 PCI-e x4 Gen4, штатно – 1 ТБ Экран ROG Nebula 18" 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 IPS-level, антибликовое покрытие, DCI-P3:100%, частота обновления: 240 Гц, время отклика: 3 мс, G-Sync, Pantone Validated, дисплейный мультиплексор (MUX Switch) + NVIDIA Advanced Optimus, поддержка Dolby Vision HDR Беспроводные интерфейсы Три диапазона Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v5.4 Аккумулятор 90 Вт*ч, 4 ячейки, литий-ионный Размеры 399 x 298 x 23.5 ~ 32 мм Масса 3.42 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

По сравнению с версией ROG Strix G18 (G814) 2023 модельного года произошли заметные изменения. Поменялась сама платформа. Теперь это Intel Arrow Lake. Не самое удачное решение Intel, но у Raptor Lake тоже были определённые нюансы. У нового процессора Intel Core Ultra 9 275HX теперь 24 ядра и 24 потока. Отдельно только процессор в режиме «Турбо» ограничен лимитами в PL2 = 175 Вт. Однако в режиме полной нагрузки процессора и графического чипа потребление распределяется уже как 55 + 175 Вт. Об этом заявляет сам производитель, а мы можем лишь проверить это на практике. Забегая немного вперёд, могу отметить, что это соответствует действительности.

Также новое поколение модели ROG Strix G18 оборудовано графическим ускорителем NVIDIA RTX 5080 Laptop c 16 Гб памяти GDDR7 на борту. В целом характеристики внушают уважение. Отсюда плавно вытекают такие крупные габариты и вес устройства.

реклама





Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в крупной картонной коробке. С одной стороны находится чёрный логотип ROG и крупная красная надпись Strix. Сверху есть чёрная пластиковая ручка для транспортировки.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации.

Ещё на ней присутствуют штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Какой-то подробной информации традиционно нет. Можно лишь понять модель процессора и объём памяти. Даже модель GPU тут можно примерно вычислить лишь по объёму видеопамяти.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Слева и справа предусмотрены равновеликие отсеки. В одном из них скрывается огромный адаптер питания.

Под ноутбуком есть ниша, где вставлена ещё одна небольшая коробка. В ней спрятаны инструкции.

В комплекте поставки находится один огромный блок питания на 20 В и 19 А, что обеспечивает аж 380 Вт. Это явно заявка на рекорд. Разъём проприетарный, он прямоугольной формы, но заметно крупнее Type-C.

реклама









Внешний вид и корпус

Нельзя сказать, что дизайн устройства сильно изменился по сравнению с предыдущим поколением, но определенные изменения в дизайне всё же были сделаны. Например, нижний поддон в этой генерации сделан быстросъёмным. Это обеспечивает лёгкий доступ к компонентам устройства, упрощая их замену, установку и обслуживание.

Кроме того, производитель старается с каждым поколением хоть немного снижать размеры устройства, с весом всё немного сложнее, но это всё же не ультрабук, а полноценная замена домашней игровой системы.

Толщина устройства варьируется, и этот параметр отображается в характеристиках. В основных деталях корпуса используется особо прочный пластик.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться и в основном эта модель предполагает настольную установку.

Крышка открывается не до упора. Ограничителем здесь выступают специальные петли, которые при закрытии убираются внутрь корпуса. Они смещены от самого края ближе к клавиатуре, образуя сзади как бы дополнительный отсек. На самом деле этот выступ предназначается для развитой системы охлаждения. При этом сзади можно заметить только прорези для выхлопа горячего воздуха, а разъёмов там нет.

На задней крышке находится логотип ROG. В данном случае он не подсвечивается, но зато есть крутая подсветка снизу и на блоке клавиатуры.

На левой грани можно увидеть разъём для подключения блока питания, порт Ethernet, HDMI, один порт USB 3.2 Gen2 Type-A, два порта Thunderbolt 5 / DisplayPort / PD / G-SYNC (до 120 Гбит/с) и комбинированный 3.5 мм джек для гарнитуры.

Справа расположены только два порта USB 3.2 Gen2 Type-A.

Тыльная сторона изготовлена из пластика. На ней есть несколько резиновых ножек разной формы. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. По периметру нижней части корпуса проходит светодиодная ARGB лента.

Крышка снимается довольно просто. Для этого даже не нужно ничего откручивать.

Достаточно сдвинуть одну из опор в сторону, а затем также сдвинуть саму крышку. Это облегчает доступ к компонентам, которые можно заменить или установить дополнительно. Например, можно установить два накопителя, а также есть два слота SODIMM DDR5 для установки такого типа памяти. Максимально можно поставить две планки по 32 Гбайт.

После демонтажа поддона можно заметить ещё одну пластиковую рамку, которая скрыта под ним.

Она-то прикручена большим количеством винтов и снять её будет не просто. Главное, не забыть про разъём подключения ленты подсветки, иначе есть риск оторвать его или повредить сам кабель.

Модель крупная, поэтому немного свободного места есть. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения. В этом нет ничего удивительного потому, что у данного устройства мощная начинка. Сама система выглядит необычно, особенно крупная пластина, которая закрывает частично обзор компонентов.

На ней можно заметить винты с цифрами рядом. Это порядок крепления винтов, но при снятии или установке тут не сообщается. Ещё тут можно заметить сразу три вентилятора с умопомрачительной скоростью вращения. Два покрупнее разгоняются до 5700 об/мин, а маленький немного пошустрее – 6900 об/мин.

Процессор и видеочип здесь далеко не самые экономичные и их нужно как-то охлаждать. Автоматика изо всех сил следит за множеством датчиков, которые мониторят температуры в разных местах платы и во встроенных сенсорах в чипы. Конструкция системы охлаждения называется Tri-FAN.

Два вентилятора направляют воздух через точно рассчитанные вырезы в корпусе, направляя поток непосредственно к внутренним компонентам, чтобы поддерживать их оптимальный температурный режим. Третий вспомогательный вентилятор направляет дополнительное тепло от графического процессора и видеопамяти к радиаторам.

Также установлены пылевые фильтры на все впускные отверстия ноутбука, предотвращая скопление пыли и волокон внутри устройства, а также снижение производительности с течением времени.

При сочетании сквозной испарительной камеры с многослойным радиатором, конструкции Tri-Fan и жидкого металла Conductonaut Extreme на ЦП (и ГП для некоторых моделей), модель ROG Strix G18 (G815LW) достигает максимального уровня шума 47 дБ в режиме Turbo (в некоторых моделях он даже ниже), что тише, чем у предыдущего поколения.

Аккумулятор здесь на 90 Вт*ч. Показатель солидный для компактного устройства, но здесь это просто как встроенный ИБП.

Возможности апгрейда ограничены только заменой или установкой дополнительного твердотельного накопителя. Память уже была установлена в два слота, поэтому тут её можно было заменить только на более ёмкие модули.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук крупный и поэтому тут используется хорошая полноразмерная клавиатура. Здесь находится ровная гладкая пластиковая панель. В ней есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный.

Большой стеклянный тачпад размером 150.3 x 98.8 мм обеспечивает плавный и точный одно- или многосенсорный ввод. Некоторые модели (например, G16) оснащены цифровым блоком на сенсорной панели внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

Просторная клавиатура максимально приближена к стандартной настольной раскладке, предоставляя геймерам знакомый и комфортный опыт. Большой ход клавиш в 2 мм, точно настроенная кривая давления и точка срабатывания, а также изогнутые колпачки клавиш обеспечивают хорошую настройку, идеально подходящую как для набора текста, так и для игр.

Пять фирменных горячих клавиш ROG программируются с помощью программного обеспечения Armoury Crate, что позволяет настраивать ноутбук для максимального удобства.

Для любителей есть яркая подсветка Aura Sync RGB для каждой клавиши (или четыре зоны для некоторых конфигураций). Она позволяет настраивать и синхронизировать все устройства RGB, а также запускать на них сложные анимации с помощью программного обеспечения Aura Creator.

Aura Sync может вывести погружение в игровой мир на новый уровень, используя анимации, запускаемые внутриигровыми событиями и обновлениями статуса в поддерживаемых играх.

Экран

Дисплей ROG Nebula с диагональю 18 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек и частотой обновления 240 Гц. Это отличный вариант для гейминга. Зерно на таком экране особо не будет заметно, а разрешение позволит комфортно играть в любую современную игру. Здесь используется матрица BOE NE180QDM-NZC.

Для этой модели это пока единственный вариант матрицы с такими характеристиками. Экран поддерживает охват цветового пространства 100% DCI-P3 и может похвастать близким к кинематографическому качеством «картинки». Кроме того, здесь реализована поддержка технологий G-Sync и Dolby Vision.

В этом поколении устройств добавили два слоя пленки Ambient Contrast Ratio, что уменьшает отражения на 55% и обеспечивает до 4.5 раз лучшую контрастность, гарантируя, что изображение остается резким, ярким и точным. Второй слой увеличивает углы обзора для сверхчеткого обзора на 180°, обеспечивая изображение, которое выглядит так же хорошо под углом, как и прямо.

Производитель заявляет 100% соответствие цветовому пространству DCI-P3. Однако с штатной предустановкой про это не скажешь.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Конечно, это не OLED дисплей, но результат хороший. Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 412.61 0.294 1566 50 193.52 0.083 1562 0 15.18 0.017 1559

Яркость регулируется в большом диапазоне, а сам дисплей показывает средний уровень контрастности.

Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать хороший режим. В целом это геймерская модель, и она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита Armoury Crate.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях.

Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent.

При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60°C, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки.

Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш. Как и в других ноутбуках производителя, есть приложение MyASUS.

Перейдем к тестам. CPU-Z:

GPU-Z (NVIDIA):

GPU-Z (Intel):

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 CPU AES:

AIDA64 CPU SHA3:

AIDA64 FP32 Ray-Trace:

AIDA64 FP64 Ray-Trace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

3DMark Speed Way:

3DMark Steel Nomad:

3DMark Steel Nomad Light:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

3DMark Solar Bay:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage:

PCMark 10:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Storage:

Superposition, FHD, High:

Superposition, 4K:

Cyberpunk 2077, трассировка лучей минимальная:

Cyberpunk 2077, трассировка лучей средняя:

Cyberpunk 2077, трассировка лучей ультра:

Cyberpunk 2077, трассировка лучей перегрузка:

SPECviewperf:

7-Zip:

WinRAR:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 90 ватт*час. Для производительного игрового устройства показатель скромный. Полная зарядка устройства занимает 1 час 9 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, который поставляется в комплекте.

Играть от аккумулятора долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает 1 час и 36 минут. Зато тест Modern Office, который эмулирует работу в офисных приложениях, демонстрирует результат в 4 часа и 2 минуты.

Понятно, что от батареи играть никто не будет, и она нужна скорее как ИБП при кратковременном отключении питания. Зато работать можно весь день в полном объёме.

Нагрев ноутбука достаточно умеренный. При использовании тяжёлых приложений (Prime95, Furmark и OCCT в режиме Power) температура клавиатуры не поднимается выше 39°C. Нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит сзади.

В местах, где располагаются вентиляторы, осуществляется приток воздуха. Как следствие, температуры там заметно ниже.

Что касается шума, то его пик достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скоростях 5700 и 6900 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 58.6 дБ на расстоянии 30 см от устройства.

Заключение

ASUS ROG Strix G18 (G815) 2025 – это крупный игровой ноутбук с большим экраном, мощной начинкой и производительной системой охлаждения. Он ориентирован на игровые приложения, о чём нам намекает разрешение экрана, которое должно способствовать получению высокого числа FPS в игровых проектах. Для этих же целей установлен графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop и процессор Intel поколения Arrow Lake. Это спорный момент, поскольку его трудно назвать ультимативным игровым решением. Речь скорее идёт об универсальности устройства и возможности его использования для профессиональных задач.

В процессе эксплуатации заметно, что системе приходится ограничивать рамки теплопакета процессора при интенсивной нагрузке. Алгоритм распределения нагрузки отдаёт предпочтение графическому процессору, который может потреблять 175 Вт, и система охлаждения с этим отлично справляется, хотя шум уже нельзя назвать комфортным. Здесь пользователь может сам выбрать режим работы: тихий, эффективный или турбо. Последний самый производительный и шумный, а в других случаях частоты снижаются вместе с производительностью, чтобы обеспечить приемлемый акустический комфорт с хорошими температурными показателями. Опять же режим лучше подбирать под определённые задачи.

У ноутбука ROG Strix G18 (G815) есть ряд интересных технических решений. Прежде всего это лёгкий доступ к компонентам для модернизации устройства. Нижний поддон снимается очень просто. Сдвигаешь один выступ, а потом саму панель. Сразу есть доступ к накопителям и модулям памяти. Всё остальное меняется не так просто, и производитель намекает, что на этом лучше остановиться. Я бы на месте инженеров упростил бы съём вентиляторов, чтобы проще можно было продуть систему охлаждения, не прибегая к разбору устройства. Всё сделано качественно и надёжно.

Аккумулятор тут не очень большой и скорее выполняет роль ИБП. Для офиса его хватит, но про игры говорить не приходится. Экран крупный, яркий и с хорошим цветовым охватом. При необходимости его можно откалибровать для профессиональной работы, но это всё же IPS, а не OLED. Несмотря на большую матрицу, зерно в глаза не бросается и штатное разрешение комфортно для восприятия. Клавиатура удобная, клавиши крупные и оборудованы подсветкой. Ещё она есть по периметру нижней крышки. Всё настраивается и обновляется через фирменное приложение Armoury Crate.

Если кратко подводить итоги, то модель ASUS ROG Strix G18 (G815) – это универсальный игровой ноутбук с большим экраном, предназначенный для замены настольного ПК. Он с успехом подойдёт не только для игр, но и для выполнения профессиональных задач, вот только мобильность и портативность у него скромные.

Андрей Понкратов aka wildchaser