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Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)

Если стандартные безликие зарядки приелись, можно обратить внимание на компактное зарядное устройство в форме игрушки-робота, представленное в нескольких цветовых вариациях, с тремя портами и мощностью до 65 Вт.
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Оглавление

Вступление

Дети используют электронные гаджеты чуть ли не больше родителей. Помимо смартфонов есть всякие планшеты, электронные книги, игрушки и множество других устройств, где есть аккумулятор, который нуждается в периодической подзарядке. Поэтому они привыкают время от времени заряжать свои устройства, для чего используют различные зарядки. Зачастую это обычные устройства, которые мало чем отличаются друг от друга. Каких-то специализированных зарядок именно для детей мне не встречалось, но оказалось, что есть интересные модели, которые могут понравиться не только детям, но и взрослым.

Самое основное для любой зарядки – это её функциональность, поддержка режимов быстрого заряда и компактность, чтобы было удобнее брать её с собой в дорогу. Чтобы сделать устройства более лёгкими и мощными, производители уже давно перешли на использование транзисторов с нитридом галлия, такие зарядки называются GaN. Благодаря своей универсальности они подходят для широкого спектра устройств, поэтому можно использовать их для ноутбука и смартфона. Я сам уже давно использую подобную зарядку, поскольку это удобно – использовать один блок сразу для нескольких устройств и их одновременной зарядки.

Совсем недавно искал подарок для ребёнка и наткнулся на одну интересную зарядку компании Ugreen. Благо появилось представительство в России и не нужно больше заказывать устройства за рубежом и ждать их месяцами. Компания не только расширяет ассортимент продукции, но и выпускает обновлённые модели устройств. Иногда, чтобы привлечь новую аудиторию, достаточно просто придумать новый интересный облик устройства. Например, специалисты фирмы придумали зарядку в виде робота. Сейчас роботом мало кого удивишь – такое оформление выглядит логичным, особенно когда речь идёт о зарядном устройстве. Изначально он больше напоминает игрушку, которая может понравиться детям, и было представлено сразу несколько цветовых решений.

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Модель называется Ugreen UNO, а её максимальная мощность заряда может достигать 65 Вт. Такая мощность может показаться избыточной, но ещё раз хочу напомнить, что это универсальные устройства, которые поддерживают разные напряжения и протоколы быстрой зарядки. Зато с помощью одного такого блока питания можно сразу запитать несколько устройств благодаря трем портам, поэтому мощности никогда не бывает много. Адаптер питания представлен в трёх цветовых решениях: чёрном, зелёном и бело-сиреневом.

Упаковка и комплектация

В зависимости выбранного цвета отличается внешнее оформление упаковки. Устройство поставляется в небольшой коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Спереди можно заметить изображение самого устройства. Оно похоже на игрушку и выглядит как небольшой робот с экраном, на котором отображаются различные эмодзи.

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Сверху можно заметить логотип компании. Цвет фона упаковки отличается от выбранной расцветки устройства. Он соответственно чёрный, сиреневый или светло-зелёный. В левой части есть расшифровка обозначений этих эмодзи, которые могут принимать три состояния. Ещё есть упоминание о том, что устройство относится к серии Nexode.

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Его можно заметить над изображением устройства и в левом нижнем углу. Там же ещё указано, что это первый робот с GaN зарядкой Ugreen. Там же производитель немного хвастается и уверяет, что MacBook 13 Air заряжается до 70% всего за 1 час. Пока приходится лишь поверить на слово. В самом низу указано, что это трехпортовый адаптер. Есть уточнение, что здесь два разъёма USB Type-C и один USB Type-A.

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С одной из боковин можно найти краткую спецификацию устройства, которую пришлось немного дополнить.

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Модель Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger
Артикул Ugreen Nexode CD361
Входное напряжение, ток 100-240 В, 50/60 Гц, 1.8 А
Выход USB Type-C1 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 3 А / 15 В, 3 А / 20 В, 3.25 А = 65 Вт Макс
Выход USB Type-C2 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2.5 А / 15 В, 2 А / 20 В, 1.5 А = 30 Вт Макс
Выход USB Type-А 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1.5 А / 10 В, 2.25 А = 22.5 Вт Макс
Максимальная выходная мощность 65 Вт
Применяемые протоколы быстрой зарядки Samsung Adaptive Fast Charge, Huawei FCP, USB Power Delivery, BC1.2, Устройство, док-станция Qualcomm Quick Charge, Huawei Quick Charge
Режимы зарядки Power Delivery: 3.0 – 65 Вт макс.;
Apple: 5 В, 2.4 А;
BC1.2: 5 В, 1.5 А;
Samsung AFC: 9 В, 12 В;
Huawei FCP: 5 В, 9 В, 12 В;
Huawei SCP: 3.3-10 В, 25 Вт;
Quick Charge 2.0: 5 В, 9 В, 12 В;
Quick Charge 3.0: 12 В макс.
Габариты 87.5 x 47 x 43 мм
Масса 160 г

С обратной стороны упаковки более подробно описано несколько особенностей устройства. Также здесь представлена контактная информация о производителе.

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Внутри тоже всё выполнено в цвете, а устройство упаковано в лотке как игрушка. Есть даже какие-то надписи. Причём они присутствуют даже на внутренней стороне верхней части коробки. В частности, устройство здесь представляется как Nexode RG (Robot GaN)

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Никакого целлофанового пакета тут нет, только защитная наклейка на экране самого робота. Причём это не совсем экран, а стилизованная глянцевая панель под него с встроенными светодиодами.

Само зарядное устройство расположено в специальной нише пластикового лотка. Под ним, на самом дне можно найти несколько инструкций.

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Больше в комплекте ничего нет. Кабель придётся приобретать отдельно, но, как это часто бывает, он поставляется в комплекте с оборудованием. Я приобретал различные устройства, причём даже очень бюджетные, с встроенными аккумуляторами, и в комплекте обязательно шёл какой-никакой кабель.

В данном случае я приобрёл отдельный кабель компании Ugreen с двумя коннекторами USB Type-C.

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Поскольку кабель продаётся отдельно, то он поставляется в собственной упаковке, которая представляет собой простой пакет с замком.

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Сам кабель относительно толстый и жёсткий, а ещё он обтянут нейлоновой оплёткой.

Внешний вид

Я уже говорил, что данный адаптер больше напоминает игрушку в виде робота. С одной стороны у него находится панель, которая имитирует экран. Изначально она заклеена защитной плёнкой, на которой есть две точки глаз.

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Перед использованием её лучше снять и тогда при включении устройства будут светиться группы светодиодов, которые изображают эмодзи. Всего есть три состояния и поэтому производитель не стал здесь устанавливать экран.

Я полагал, что это будет настоящий экран, где будет выводиться информация о статусе зарядки или, возможно, даже мониторинг температуры, но тут ничего такого не предусмотрено.

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Габариты устройства 87,5 x 47 x 43 мм, но это с вилкой, на которую надета импровизированная обувь и получаются ноги. Эта деталь изготовлена из пластика, а внутри есть магниты для фиксации этого «андроида» на металлической поверхности. Вилка стандартная европейская, но без заземления.

Далее идёт практически кубический корпус, который состоит из нескольких элементов так, чтобы получалось подобие робота.

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Отдельно глянцевым пластиком выделены бутафорские наушники. С боковин они идут вверх, где переходят в панель с разъёмами. Здесь мы видим три порта USB (два USB Type-C и один USB Type-A). Они поделены соответственно на две группы. Однако порт USB Type-C1 обеспечивает самую высокую производительность в 65 Вт, а остальные этим похвастать не могут.

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Спереди под экраном находится логотип производителя. На нижней панели корпусом вилки разделён крупный массив текстовой информации.

Тут представлена подробная информация по портам, как в спецификации. Также есть сертификаты и контактные данные производителя.

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Больше тут описывать особо нечего. Интересен лишь момент распределения мощности по портам при совместном использовании. Здесь производитель всё подробно расписал.

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Тестирование

Для экспериментов я использовал обычный USB тестер, который показывает значение напряжения, силу тока и некоторые другие параметры. В первую очередь было интересно посмотреть, какие напряжения на каждом канале, какая сила тока и итоговая мощность при подключении разного оборудования.

В основном я использовал смартфоны разных производителей и ноутбук с портом Thunderbolt, где по протоколу PD может проходить нагрузка до 100 Вт. Интерес представляла работа различных режимов быстрой зарядки и возможность питания ноутбука, ведь его штатная зарядка осуществляется через специальный разъём от блока 120 Вт (20 В, 6 А).

В целом поведение всех устройств не вызывало вопросов. Быстрая зарядка работала везде, где это было возможно. При использовании 65 Вт блока операционная система ноутбука ругалась на то, что зарядка слабая.

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Что касается смартфонов, то здесь всё зависит непосредственно от производителя. Самым распространённым оказался режим 9 В, 2 А (18 Вт). Когда ёмкость аккумулятора подходит к максимальной, происходит переключение на 5 В, 2 А. На одном смартфоне у меня штатная зарядка 20 В, поэтому иногда он работал в этом режиме.

Также я пробовал подключать к одному адаптеру несколько устройств. При этом поведение его начинает заметно отличаться. По двум каналам у меня получалось по 10 Вт (5 В, 2 А) и на одном канале 18 В и 2 А. Однако по мере полной зарядки каждого устройства характеристики на остальных каналах начинали улучшаться. Поэтому не следует надеяться, что вы подключите несколько устройств и на всех сразу начнётся быстрая зарядка.

Нагрев во время максимальной нагрузки достаточно умеренный. Мне не удалось разогреть этот адаптер выше 52°C, хотя я старался и очень долго гонял его.

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Заключение

Ugreen UNO CD361 – это хорошее компактное зарядное устройство в форме игрушки-робота. Признаться, я рассчитывал на большую функциональность. Например, на экран с анимацией, где периодически будет выводиться информация о характеристиках заряда. Однако тут использована группа светодиодов, которые показывают режим заряда. Это удобно, но всегда хочется большего.

Понравилось, что производитель представил несколько цветовых решений корпусов, чтобы пользователь мог выбрать тот вариант, который ему будет симпатичнее. Лично мне больше приглянулся классический чёрный цвет. Устройство не кажется мрачным или строгим, скорее универсальным, которое может подойти для самой широкой аудитории. Даже взрослый человек может у себя в офисе или дома пользоваться данным устройством.

Эта модель полностью соответствует заявленным характеристикам. Если кто-то ожидает чуда и думает, что теперь его устройство будет заряжаться значительно быстрее, то это не совсем так. Всё равно присутствуют определённые ограничения, особенно при одновременной зарядке сразу нескольких устройств. Поэтому перед покупкой есть смысл посмотреть на характеристики и оценить его возможности. Используемое оборудование должно поддерживать один из стандартов быстрой зарядки и тогда этот адаптер вполне может заменить штатный блок питания. При этом, скорее всего, Ugreen UNO будет обеспечивать ту же самую скорость, что и оригинальное зарядное устройство.

Ещё одним несомненным плюсом является наличие сразу трёх портов, поэтому можно подключать сразу несколько устройств, а нагрузка будет распределяться по потребителям. Опять же это не означает, что все подключенные устройства сразу начнут заряжаться быстро. Есть определённые лимиты по каналам, которые указаны в спецификации. Иногда может быть, что быстрее будет зарядить устройства по очереди на одном канале, чем сразу заряжать несколько.

Лично мне мощности блока питания оказалось достаточно, как и количества портов для одновременного использования. Если нужно, что-то мощнее, то у производителя есть другие варианты, но не с таким оформлением. Здесь адаптер напоминает игрушку, которая может понравиться детям или их родителям для зарядки большого количества различных гаджетов или игрушек.

Зарядные устройства Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361) доступны для покупки в магазинах компании на AliExpress и в Wildberries.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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