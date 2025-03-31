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Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)

Перед нами легкий, компактный, тихий и достаточно автономный ультрабук на ARM платформе с операционной системой Windows и Snapdragon X Elite. Такие модели предназначены для работы в обычных офисных пакетах, веб-серфинга и коммуникации.
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Оглавление

Вступление

Сегодня не спадает спрос на лёгкие и компактные модели ноутбуков, ориентированные на высокую мобильность. Изначально идея ноутбука заключалась именно в том, что это портативный компьютер. Однако давно уже появилось несколько разных семейств. Особняком стоят компактные и лёгкие модели, которые назвали ультрабуками. Именно такие модели чаще используются для перемещений благодаря своим характеристикам. Новые технологии позволили разместить в тонком и лёгком корпусе не только крупный 14” экран практически без рамок, но и относительно мощное «железо», которое легко справляется с повседневными офисными задачами. Всё это стало возможным благодаря развитиям в каждой отдельной области, связанной с микроэлектроникой.

Панели экранов стали тоньше и легче, при этом обладая цветовыми характеристиками профессиональных панелей. Например, использование технологии OLED позволяет добиться большого цветового охвата, высокой яркости и при этом такая панель обладает очень маленькой толщиной. Подобный класс ноутбуков давно перешёл на твердотельные SSD-накопители, которые также продолжают постепенно наращивать скоростные характеристики и объёмы хранения данных. Сейчас скорость загрузки операционной системы на лёгком и компактном ноутбуке сравнима с настольным компьютером или рабочей станцией. Нет больше медленных дисков с низкими оборотами шпинделя, и такой накопитель сложнее повредить при случайном ударе или падении.

Помимо всего вышеперечисленного заметно увеличилась вычислительная мощность современных мобильных процессоров. При переходе на более тонкие техпроцессы производства кристаллов, мы периодически видим, как производители ставят рекорд за рекордом. Ничего удивительного тут нет, ведь количество транзисторов растёт, частоты растут, а теплопакеты сильно не меняются. И поэтому время автономной работы напрямую бывает связано с весом устройства. Однако и здесь нашли выход в использовании гетерогенных вычислительных ядер, которые позволяют заметно снизить энергопотребление при низкой нагрузке.

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Производители настольных процессоров подсмотрели эту идею у мобильных чипов для смартфонов, а производители последних решили втиснуться в рынок мобильных процессоров для ноутбуков. Сначала по этому пути прошла компания Apple: у неё за плечами уже был определённый опыт и наработки по использованию различных платформ и им было удобно создать что-то своё для собственной операционной системы. UNIX-образные системы и ARM процессоры дружат давно, поэтому это даже не бульдог с носорогом. Видя такой ошеломительный успех, Qualcomm решила не отсвечивать в сторонке и представила свой Snapdragon X Elite.

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Один ноутбук на нём я уже рассматривал. Это была модель ASUS Vivobook S15 (S5507QAD). И вот теперь хотелось бы посмотреть практически на то же самое, но несколько под другим углом. Для этого нам понадобится новый ультра-лёгкий ноутбук ASUS Zenbook A14 (UX3407R). Посмотрим, как это работает сегодня потому, что на старте были ещё какие-то проблемы совместимости с некоторыми приложениями.

Технические характеристики

Модель ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Snapdragon X Elite X1E-78-100 (3.4 ГГц, 12C/12T)
Видеопроцессор Qualcomm Adreno
Нейропроцессор Qualcomm Hexagon NPU, до 45 TOPS
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8448 МГц
Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2
Экран 14.0”, WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 соотношение сторон, LED Backlit, 0.2 мс время отклика, 60 Гц частота обновления, 400 нит, 600 нит HDR пиковая яркость, 100% DCI-P3, 1 000 000:1 контрастность, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600, 1.07 млрд оттенков, глянцевая поверхность, на 70% меньше синего света, TUV Rheinland, SGS Eye Care Display, не сенсорный, относительная площадь экрана: 90%
Беспроводные интерфейсы Три диапазона Wi-Fi 7 (802.11be); Bluetooth v5.4
Аккумулятор 3 ячейки, Li-pol, 5825 мАч / 70 Втч, 11.67 В
Размеры 310.7 x 213.9 x 13.4-15.9 мм
Масса 0,98 кг
Цена н/д*
* Цена сильно разнится в разных магазинах из-за новизны устройства, поэтому тут нужно подождать пока она придёт в норму. Также она зависит от модификации.

Это один из первых подобных ноутбуков с функцией Copilot+. Речь идёт о поддержке ИИ с производительностью около 45 TOPS. Не могу сказать точно, насколько это востребовано и актуально сейчас, но главное – модно, и все производители ударились во внедрение подобных технологий. Пользователь просто пока не знает, что ему это нужно и продолжает использовать процессоры без ИИ. Где-то с этим могут помочь дискретные видеокарты, которой в этом ноутбуке нет.

Интегрированное видеоядро нельзя назвать очень производительным, но для офисных приложений его должно хватать, главное не заниматься 3D моделированием и рендером, но для этого у компании есть другие интересные модели, например, в серии ProArt.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление очень простое. Никакой цветной полиграфии, забота об окружающей среде и всё такое, и ещё экономия краски. Надписей практически нет, есть только несколько наклеек.

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Сверху коробки находится пластиковая ручка для переноски. С одной стороны, в верхнем углу присутствует надпись, которая приблизительно переводится как: невероятное исходит изнутри.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка.

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На ней представлена информация о системе и о том, что на компьютере предустановлена операционная система Windows 11 Home (ARM).

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На одном из торцов находится ещё одна наклейка, где есть информация о модели и конфигурации устройства. Здесь же указан серийный номер и несколько штрих-кодов.

Внутри коробки можно заметить каркас, выполненный из картона, в котором зажата ещё одна коробка. По соседству расположена другая и в ней спрятался основной комплект поставки, который состоит из адаптера питания и силового кабеля для него.

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Ещё отдельно в комплекте можно заметить чехол для устройства, который изготовлен из материала светлого цвета, похожего на кожу. Он упакован в отдельный прозрачный пакет.

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Блок питания поддерживает несколько вариантов выходных напряжений и максимально обеспечивает 20В, 4,5 А, что соответствует 90 Вт. Это отчётливо обозначено прямо на корпусе.

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Почему нельзя было меньше, ведь процессор по паспорту потребляет 35 Вт? Дело в том, что потребление процессора в нагрузке может оказаться выше. Также порты USB Type-C оборудованы Power Delivery. Поэтому производитель предусмотрел запас, чтобы даже при интенсивном использовании аккумулятор смог бы подзаряжаться.

Сама зарядка происходит достаточно быстро и составляет 45 минут от 0 до 50% или 110 минут от 0 до 100%. Эти числа приблизительно соответствуют действительности, если в этот момент не использовать устройство.

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Сам ноутбук находится внутри ещё одной коробки, которая выглядит уже побогаче. Она изготовлена из плотного цветного картона с матовой поверхностью. Сверху присутствует серебристая надпись ASUS Zenbook.

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Внутри коробки прямо сверху находится сам ноутбук. Под ним есть отсек, где спрятана ещё одна небольшая коробка.

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Сверху неё находится открытка, которую можно отправить бабушке в деревню. Внутри коробки скрывается руководство пользователя, гарантийный талон и небольшая брошюра по программному обеспечению.

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Внешний вид и корпус

Я рассматривал не очень давно модель ASUS Zenbook S14 и вот здесь сверху такое же покрытие из алюмооксидной керамики Ceraluminum. Модель может быть представлена в двух цветах: Iceland Gray и Zabriskie Beige. Оба этих цветовых варианта обладают высокопрочным инновационным покрытием, выполненным методом плазменной керамизации всего корпуса, а не только верхней крышки, как у Zenbook S предыдущих поколений.

Покрытие матовое и приятное на ощупь. Оно устойчиво к отпечаткам пальцев, загрязнению, истиранию, а износу и вовсе втрое по сравнению с классическим анодированием. Также сообщается, что процесс производства такого покрытия экологичен.

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Первое ощущение – ноутбук очень лёгкий. Кажется, что разница между 1,3 кг и 0,98 кг не такая большая, чтобы об этом вообще говорить, но просто поверьте, что именно по ощущениям она колоссальна.

Ноутбук реально можно удерживать легко одной рукой, даже если «бицуха» не прокачана. И это модель с 14” экраном, за которым не нужно сидеть с лупой. Рассказывать об этих впечатлениях можно долго, поэтому лучше действительно один раз увидеть и подержать в руках. По сравнению с ним даже Air кажется каким-то кирпичом.

Корпус изготовлен из алюминия. Он просто лёгкий и прочный. Всё это придаёт ощущение надёжности и хорошей защиты. По сути, так оно и есть. Единственное, чего боится такой корпус – вмятины и царапины, но это лучше, чем трещины в пластике. Поверхность всех панелей матовая и приятная на ощупь.

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Толщину нельзя назвать очень маленькой, но в данном случае скорее всего учитывались ножки. Кроме этого, такая толщина позволяет разместить более производительную систему охлаждения и ёмкий аккумулятор. Здесь производитель поработал над балансом цены, материалов и жёсткости, ведь экран относительно крупный. Также на вес сильно влияет аккумулятор и здесь он очень ёмкий для таких размеров.

Кроме этого, платформа может оказаться достаточно энергоэффективной и аккумулятора на 70 Вт*ч может оказаться достаточно для продолжительной работы. Цель простая: ноутбук должен продержаться полный рабочий день в режиме максимальной экономии и здесь с этим проблем возникнуть не должно. Кстати, есть модель немного проще - UX3407Q. Там процессор послабее и аккумулятор уже не такой ёмкий, но зато она весит уже 900 г.

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В передней части топкейса есть углубление для того, чтобы поднять крышку. Она поднимается очень легко. При этом фиксация очень хорошая. Однако по ощущениям кажется, что петли слабоваты. Одной рукой открыть крышку можно элементарно. Со временем механизм может разработаться, но лучше бы он этого не делал, иначе крышка с экраном может начать падать.

Сверху находится HD камера с микрофонами и индикатором её включения. Шторки нет, но можно её заклеить.

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Экран открывается на угол 160°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол.

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На левой грани можно увидеть два разъёма USB 4.0 Type-C, один HDMI 2.1, индикатор зарядки и комбинированный 3.5 мм джек для гарнитуры

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С заднего торца разъёмов нет вообще. Есть только вентиляционные отверстия. Зато ещё несколько находятся на правом торце. Здесь мы видим один USB 3.2 Gen1 и всё. Поэтому в паре моментов мне пришлось использовать USB хаб.

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Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём находятся две длинные ножки из мягкого пластика. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

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Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом под Torx биту. Ещё нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Традиционно большую часть пространства занимают три элемента: аккумулятор, материнская плата и система охлаждения. Теперь очевидно, что более ёмкую и крупную батарейку тут разместить было бы затруднительно.

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Системная плата не самая компактная. Можно было предположить, что это какой-то процессор для смартфонов и планшетов, но на самом деле он не такой уж холодный, если производитель уделил такое внимание системе охлаждения.

От медной теплосъёмной пластины к двум радиаторам идёт одна крупная, но плоская тепловая трубка. Также в охлаждении принимает участие поддон, поскольку между ним и некоторыми силовыми элементами находятся термопрокладки.

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Система охлаждения сделана специально для этой модификации. Она занимает солидное пространство, и сделать радиаторы массивнее было бы уже трудно. Воздух проходит через них и выходит сзади, а не сбоку.

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Вентилятора тоже два, а не один, как обычно бывает в ноутбуках, где установлен один процессор со встроенной графикой. Вентиляторы турбинного типа, крупные, плоские, с мелкими лопастями.

На максимальных скоростях поток получается достаточно сильным и появляется заметный шум. Но для этого необходимо запустить какое-то серьёзное приложение вроде Prime95 и подождать пару минут пока всё это прогреется.

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Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в свой обычный разъём. Это сетевой адаптер Qualcomm FastConnect 7800. Внизу по углам находятся два крупных динамика.

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Аккумулятор здесь на 70 Вт*ч. Это хороший показатель. К тому же нет дискретного видео и процессор не самый прожорливый. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день.

Возможности апгрейда есть, но достаточно ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2. Все остальные элементы распаяны на материнской плате и заменить их сложнее.

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Чипов памяти не видно под системой охлаждения и дополнительной металлической крышкой. Они далеко не самые распространённые. Это микросхемы типа LPDDR5X, что является промежуточным звеном между DDR5 и DDR6. Такая память появилась не так давно. Процессор поддерживает режим работы LPDDR5X-8448. Большие тайминги и задержки. Остаётся надеяться, что это компенсируется.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук компактный, поэтому полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком я даже не ожидал здесь увидеть. Его нет, но сама клавиатура удобная и клавиши здесь крупные. Также клавиатура оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости.

Снизу расположен огромный тачпад, который больше напоминает поверхность небольшого графического планшета. Кнопки спрятаны под панелью ближе к переднему краю. По краям тачпада находятся специальные зоны для быстрых регулировок. С их помощью можно регулировать звук, яркость, а также осуществлять перемотку видео. Для наглядности на новом ноутбуке есть специальная полупрозрачная наклейка, где отмечены эти зоны и указаны выполняемые функции. Получается достаточно удобно.

Ранее в своих моделях компания ASUS ещё внедряла сенсорный цифровой блок NumberPAD. Здесь, к сожалению, такого нет. Зато есть индикаторы под клавишами Caps Lock, включения микрофона и камеры. Ещё есть отдельная кнопка для вызова помощника Microsoft Copilot+.

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Как и в большинстве ноутбуков, здесь применяется клавиатура мембранного типа. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет всего 1,1 мм. Клавиши крупные и поэтому навигация и печать осуществляется легко.

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Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn. Её можно оставить в одном из двух режимов.

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Клавиатура удобная, используется белая подсветка с тремя уровнями яркости. Однако, мне она показалась немного фиолетовой.

Экран

Дисплей с диагональю 14 дюймов обладает разрешением 1920 x 1200 точек. Здесь используется OLED панель Samsung ATNA40CT06-0. На мой взгляд, производитель выбрал достаточно сбалансированное решение для того, чтобы обеспечить качественное изображение, но при этом тонкое и экономичное. Поэтому характеристики не выглядят рекордными.

Это FHD с частотой обновления 60 Гц. Но стоит нам повысить разрешение и поднять частоту – у нас увеличится расход электроэнергии. Нужно ли нам это тут? Вопрос спорный. Кому-то действительно это необходимо для комфортной работы, особенно когда речь идёт о графических приложениях. Однако какой-то спектр задач всё равно лучше выполнять на более крупном экране. Для большинства же офисных его будет вполне достаточно.

Кроме этого, тут есть сертификация VESA Display HDR True Black 500, сертификация Pantone Validated, сертификация TUV Rheinland, сертификация SGS.

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Экран поддерживает охват цветового пространства DCI-P3 100% и может похвастать качеством картинки близким к профессиональному.

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Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В целом результат хороший.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 384.44 0
50 198.57 0
0 4.4 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Поверхность глянцевая с антибликовым покрытием, которое заметно, если посмотреть на выключенный экран под углом.

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Экран изначально очень хорошо откалиброван и передаёт натуральные цвета. Незначительные проблемы наблюдаются лишь с балансом белого, но это не критично.

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Для тестов я использовал стандартные настройки, но здесь также можно выбрать другие режимы работы через приложение MyASUS.

В целом это универсальная модель для работы, и она далеко не бюджетная, поэтому с экраном тут всё в порядке. Если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль, но здесь в этом необходимости нет.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 Home (ARM). После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений, поскольку драйверов в комплекте нет. После первого включения и загрузки обновлений у меня даже загрузилась новая версия BIOS.

Попробовал установить накопитель с другой копией операционной системы, которая изначально была установлена на x86 процессоре. Она не загрузилась. Просто чёрный экран без каких-либо ошибок. Поэтому с установкой системы с нуля могут возникнуть какие-либо трудности и об этом важно помнить заранее. Приложения работают не все, но совместимых стало больше. Как ч понял, не запускаются или вылетают программы, которые заточены под использование SIMD инструкций процессоров x86.

Драйверов на внешних носителях нет, но их можно скачать с сайта производителя или найти в корневом разделе встроенного накопителя, в папке \eSupport\eDrivers. Также есть фирменное приложение MyASUS, которое в лишнем представлении не нуждается, но функционал его мы разберём дальше. Настроек различных достаточно много, а также здесь представлены утилиты диагностики и раздел с поддержкой пользователя.

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Здесь настраиваются режимы бережной зарядки и алгоритмы работы вентиляторов. Благодаря последнему пункту можно настраивать производительность устройства. Чем агрессивнее работают вентиляторы, тем на большей частоте сможет работать процессор.

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Микрофон с интеллектуальной системой шумоподавления также предлагает множество различных вариантов установок, которые наиболее оптимально могут подходить под текущее использование.

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Также присутствует множество вариантов настройки штатной акустической системы ноутбука. Присутствует также функция усиления громкости.

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Присутствует отдельный раздел по настройке экрана. Прежде всего есть средства по защите OLED экрана. Для этого предусмотрены алгоритмы включения заставки.

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Также присутствуют предустановки для выбора оптимального варианта цветовой схемы. В стандартном режиме всё уже отлично настроено, но есть ещё альтернативные варианты настроек.

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Частоту обновления экрана можно зафиксировать на определённой частоте или выбрать динамический вариант.

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Также есть пункты по настройке работы беспроводной сети, точнее технологии Smart Connect. Ещё можно настраивать интеллектуальные зоны на тачпаде. Настройки клавиатуры также присутствуют. Например, время работы подсветки или фиксация нажатия функциональной клавиши.

Пора переходить к тестам. Поскольку платформа ещё свежая, программное обеспечение пока не всё корректно воспринимает.

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По понятным причинам игровых не будет, ведь ноутбук не позиционируется как игровой, также часть банально не работала по причинам совместимости.

CPU-Z ARM64:

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AIDA64 Cache & Memory:

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AIDA64 CheckMate:

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AIDA64 AES:

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AIDA64 SHA3:

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AIDA64 FP64 Ray-trace:

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Cinebench R20:

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Cinebench R23:

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3DMark Steel Nomad Light:

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3DMark Solar Bay:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Storage Benchmark:

450x313 34 KB. Big one: 1026x713 136 KB

Winrar 7.01:

385x381 33 KB

7-Zip 24.08:

450x280 31 KB. Big one: 735x458 80 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

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CrystalDiskInfo:

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CrystalDiskMark 8.0.1:

450x234 40 KB

AS SSD Benchmark:

450x448 52 KB

Corona 1.3:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 70 ватт*час. Это не такие большие показатели для любого устройства, но здесь используется энергоэффективный процессор. Полная зарядка устройства занимает 1 час и 51 минуту, что практически соответствует заявленному производителем времени.

Cперва время автономной работы измерялось просмотром видео.

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Пришлось запустить видеоплеер и зациклить воспроизведение фильма. Ноутбук продержался 16 часов и 18 минут. При этом заряда осталось 5%. Яркость экрана была 75%.

Далее я снизил яркость до 50%. Работать по-прежнему было комфортно, особенно при недостаточном освещении в помещении. На этот раз я запустил цикличную смену изображений (слайд-шоу). Время работы удалось заметно улучшить, и я получил 19 часов и 36 минут работы.

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После этого я уже начал разбираться с тестовым пакетом PCMark. Здесь есть определённые нюансы. Нужно обновить программу до последней версии и тестирование возможно только с пакетом MS Office. С настройкой пришлось немного повозиться, но зато удалось добиться почти суток автономной работы.

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Производитель заявляет, что при определённых условиях (яркости экрана 200 нит и выключенных беспроводных сетях) можно получить около 32 часов. Поэтому, возможно, я просто делал что-то не так.

Далее я запустил Prime95, чтобы посмотреть на работу системы охлаждения и шум от устройства. Кстати, в обычных офисных задачах шум практически незаметен, поскольку вентилятор не работает. В Prime95 нужно подождать больше минуты, чтобы он набрал обороты. Тогда уже вентилятор заметно, но никто в таком режиме работать не будет. Вентиляторы раскручиваются до 8000 об/мин, а шум на расстоянии 1 м составляет 39,1 дБ.

Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений температура клавиатуры не поднимается выше 36°C, но можно заметить, что, нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит в месте выхлопа сзади.

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Сверху топкейса видны места, где расположены вентиляторы, там осуществляется приток воздуха.

Заключение

Это второй ноутбук на ARM платформе с операционной системой Windows, который я рассматриваю. Прошло некоторое время с моего первого знакомства с этой связкой, и сегодня дела обстоят заметно лучше. Ноутбук ASUS Zenbook A14 (UX3407R) на базе процессора Snapdragon X Elite получился лёгким, компактным и достаточно автономным. Было бы странно, если бы компания ASUS не попробовала эту платформу именно в лёгких и компактных устройствах. Здесь уже не так важна совместимость с большим пулом приложений. В основном такие модели предназначены для работы в обычных офисных пакетах, веб-серфинга и коммуникации. Все эти задачи тут решаются элементарно, а точнее очень быстро.

Следует помнить, что это не геймерский ноутбук и для игр он не подходит. Зато его можно использовать для офисных приложений, обработки изображений и просмотра видео. Экран яркий и хорошо настроен по цветопередаче изначально. Разрешение в моей конкретной модификации не очень высокое, но существует версия с другой панелью. Цветовой охват большой. Время автономной работы достаточно солидное. Полных тестов не удалось сделать из-за совместимости с тем же PCMark, но видео можно будет посмотреть более 14 часов при 75% яркости экрана. Что касается работы, то всё зависит от используемых приложений.

Ноутбук изготовлен из качественных материалов. Он достаточно тонкий и лёгкий. Часть веса уходит на металлические панели, которые необходимы для лучшей защиты устройства. Однако это не означает, что он крепкий как молоток и им можно забивать гвозди. Также часть веса уходит на аккумулятор и развитую систему охлаждения. Кто-то полагает, что процессор Snapdragon X Elite это чип для смартфонов, который изготавливается по самому современному техпроцессу, и он не греется, а морозит. Это ошибка. Ноутбук не обжигает пальцы, но нагрев заметный, особенно с обратной стороны.

Недаром производитель уделил особое внимание охлаждению, установив кулер с двумя крупными тепловыми трубками, двумя радиаторами и двумя вентиляторами. В обычных офисных приложениях или при просмотре фильмов нагрев очень слабый, поэтому мне пришлось воспользоваться Prime95 для нагрева. Система охлаждения справляется с этой задачей и каких-то заморочек или высокого уровня шума я не заметил. Обычно вентиляторы практически не включаются и только в тяжёлых режимах они могут разогнаться до 4000 об/мин.

Клавиатура очень удобная. Знаю, что нет цифрового блока, но это проблема всех компактных моделей, а не конкретно этой. Клавиатура оборудована RGB-подсветкой с тремя уровнями яркости. Можно выбирать любой статичный цвет или несколько эффектов. Всё настраивается через приложение MyASUS. Всё работает корректно и без нареканий. Тачпад крупный, все функции работают чётко. Изначально на нём есть наклейка, которая демонстрирует области и функции, за которые они отвечают.

Портов не так много, поэтому кому-то придётся воспользоваться хабом. Например, мне понадобилось такое решение, чтобы подключить одновременно флешку и передатчик беспроводной мышки. Проводной сети нет, но можно использовать адаптер USB-Ethernet, а WIFI… Ну что тут сказать, Qualcomm в беспроводных сетях съела не одну виртуальную собаку. HDMI есть, но встроенная графика для игр не сильно подходит. Зато можно подключиться к проектору.

В итоге ноутбук получился очень интересным. В первую очередь эта модель подойдёт тем, кому ноутбук необходим по работе. Например, чтобы зайти удалённо на какую-нибудь «виртуалочку», лёжа в шезлонге и попивая смузи.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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