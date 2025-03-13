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Вступление

Январь 2025 года был рекордно тёплым, но всё равно желания выехать куда-то на природу особо не было. Погода не стабильная, сыро и прохладно. Однако, это не значит, что все кругом сидят дома и не устраивают какие-либо мероприятия. Подобные мероприятия практически никогда не обходятся без напитков, но это необходимо лишь, чтобы промочить горло перед или после пения и танцев. Для этих целей с собой берут музыку. Когда-то это были кассетные магнитофоны, затем похожие устройства с CD-дисками, а возможно даже автомобильная магнитола, если это поездка за город на автомобиле.

Сегодня для этих же целей используются другие устройства и в первую очередь это портативные колонки. Появились они уже достаточно давно, и я как-то покупал себе такую, причём маленькую и даже не Bluetooth. В неё устанавливалась карта памяти MicroSD, на которую можно было накидать MP3 файлов. Обычно я записывал аудиокниги или какие-то радиоспектакли. Слушать музыку мне в какой-то момент времени уже просто надоело. Сейчас уже появились более мощные и современные устройства, которые подключаются по беспроводной сети Bluetooth к смартфону и с него через колонку можно слушать любой контент. Обычно пользователи оформляют подписки на какие-либо сервисы и слушают музыку, не скачивая треки непосредственно в память смартфона. Понятно, что это не всегда удобно, интернет не везде ловит, YouTube замедлился так, что пользоваться им нереально (зависит от оператора).

Да и посмотрел я тут цены на эти JBL, и чуть не упал. Я когда-то Extreme за 10 брал, а сейчас уже Flip – 15. Популярность и раскрученность им вообще уже вскружила голову. Кроме того, карту памяти туда не воткнёшь. Ладно бы ещё качество звука было каким-то запредельным или подсветка какая-то супер-яркая, чтобы осветить полрайона. А функции пауербанка есть практически во всех устройствах.

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Поэтому стал я себе подыскивать какой-то альтернативный вариант и наткнулся на интересную модель, которая даже визуально сильно похожа. Называется она Tronsmart Mirtune S100. Это портативная система 2.1 со всеми современными возможностями и даже поддержкой карт памяти. Её суммарная мощность заявлена как 50 Вт.

В одном из магазинов я нашёл эту колонку за 6000 рублей, что заметно дешевле изделий от конторы на три буквы. Посмотрим, получится ли сэкономить или придётся копить деньги?

Упаковка и комплектация

Коробка не очень большая и совсем не тяжёлая. Тем не менее, производитель предусмотрел сверху пластиковую ручку для переноски. Габариты упаковки составляют 280 х 125 х 123 мм, а вес почти 1,5 кг. Она изготовлена из плотного картона, фон преимущественно белый.

Поверхность матовая, но на ней присутствуют глянцевые вставки и так она смотрится дороже. Например, глянцем выделен логотип производителя и изображение устройства, которые находятся на фронтальной стороне.

В правом нижнем углу приведено название модели. Также там указано, что это устройство для улицы. В воде не горит, в огне не тонет. Если серьёзно, то степень защиты IPX7 и его можно даже носить с собой в душ.

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С одной боковины есть изображение, где люди веселятся на пляже. Приблизительно для таких целей служит данное устройство. С другого бока есть картинка с изображением динамиков. Видно, что их три и сказано, что долбит как надо.

Сзади какой-то подробной спецификации нет, есть только несколько значков и подписи к ним. Они описывают основные достоинства устройства, но в целом информации маловато. Также здесь внизу перечислен комплект поставки. Ещё есть пара слов о приложении, которое можно скачать из магазина Google или Apple.

Спецификацию можно найти на сайте производителя.

Модель Tronsmart Mirtune S100 Тип Беспроводная колонка для уличного использования Динамики 50 Вт (2 х 10 Вт + 1 х 30 Вт) Частотный диапазон 50 – 20 000 Гц Беспроводная сеть Bluetooth 5.3 Микрофон Встроенный Радиус действия До 18 м в прямой видимости Питание USB Type-C, 5 В, 1 А Время заряда 4.5 часа Режимы воспроизведения Беспроводной, USB, MicroSD, AUX-in Время автономной работы До 20 часов (на 50% громкости) Габариты 231 х 88 х 100 мм Масса 1360 г Класс защиты IPX7 Где купить Black / Blue

В целом характеристики выглядят неплохо. Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там находится.

После открытия коробки видно, что с двух боков предусмотрены части защитного каркаса. Используются две мягкие вставки из пористого полиэтилена. Спереди в отдельном пакете лежит комплект поставки. Само устройство также завёрнуто в антистатический пакет белого цвета.

В комплекте есть инструкция, гарантийная карта и ещё одна карточка с информацией о технологии SoundPulse. Похоже, что это какой-то программно-аппаратный комплекс.

Создание портативной колонки с большой выходной мощностью требует чего-то большего, чем просто правильно собранные компоненты. Для установки усиленного элемента питания в портативную колонку необходимо специальное программное обеспечение, отвечающее за работу сложнейшей системы распределения энергоснабжения. По этой причине Tronsmart разработал уникальный запатентованный алгоритм под названием SoundPulse, обновленную версию технологии DSP (Digital Audio Processing), которая работает вместе со специальным чипом и силовой камерой. Благодаря сочетанию передовых технологий и сложного программного обеспечения технология Tronsmart SoundPulse вышла далеко за рамки отраслевых стандартов, создав новое поколение мощных и портативных Bluetooth-колонок.

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Адаптера для зарядки в комплекте нет. Есть только кабель USB Type-A – USB Type-C и тот достаточно короткий.

Внешний вид колонки

Надо сказать, что с первого взгляда колонка выглядит достаточно круто. Поскольку у меня уже был какой-то опыт с устройствами другой компании, то у меня есть представление о том, как выглядят более дорогие устройства и разница минимальна, если её вообще можно найти.

Тут также используются качественные материалы, все элементы хорошо подогнаны и даже какие-то решения сделаны похожим образом. Я не вижу ничего плохого в том, что компании повторяют какие-то удачные решения и вместе с тем, добавляют что-то своё, чтобы привнести немного индивидуальности. Тем более что это иногда оказывается действительно очень хорошая находка, как, например, здесь с ручкой.

Казалось бы, обычная резиновая ручка, но тут она может немного выдвигаться из корпуса и также в него убираться. Сама по себе она изготовлена из мягкого силикона с поверхностью soft touch. На ней есть логотип производителя. Ещё один можно найти на передней панели с сеткой. Она также очень похожа на ту, что используется в JBL.

Размеры самого устройства составляют 231 х 88 х 100 мм, масса – 1360 г. При этом это не прямоугольник, а цилиндр.

С двух торцов этой «бочки» также предусмотрены силиконовые диафрагмы, которые имитируют работу динамиков. На самом деле они передают часть колебаний из внутреннего объёма. Ещё на них присутствуют специальные крышки и светодиоды RGB подсветки. Она здесь не очень яркая и сильно не напрягает.

Сами динамики расположены в передней части корпуса, там же где находятся индикаторы и кнопки. Спрятаны они за сеткой, поэтому их не видно. Сверху можно заметить шесть кнопок. Включение, Bluetooth сопряжение, активация SoundPulse, уменьшение и увеличение громкости, воспроизведение/пауза.

По центру находится группа индикаторов. Они показывают статус заряда, включение и работу технологии SoundPulse. Ещё при сопряжении один индикатор мигает синим цветом.

С противоположной стороны находится панель с разъёмами, которая закрыта чёрной силиконовой заглушкой, чтобы не попадала влага. Здесь есть один разъём USB Type-C для заряда и USB Type-А для подключения флешки или использования устройства в качестве пауэрбанка. Ещё есть слот MicroSD для карт памяти, разъём 3,5 мм джек AUX-in и маленькая кнопка Reset, которую нужно нажимать чем-то тонким и острым.

Внизу находится опорная площадка, которая также изготовлена из мягкого силикона. На ней присутствуют белые надписи с информацией о питании, модели и производителе.

С виду корпус кажется монолитным, но на самом деле он разборный. Однако, полностью разбирать устройство я не стал, чтобы не нарушить его герметичность и защиту. Просто в некоторых местах корпус проклеен, ведь стандарт IPX7 подразумевает погружение в воду.

Для начала можно снять нижнюю опору и две боковые панели с сеткой. Они держатся на защёлках, но достаточно надёжно.

После этого уже спереди можно увидеть сами динамики. Сделано всё качественно и аккуратно. И даже пластик корпуса твёрдый, но приятный.

Больше ничего интересного снаружи нет, а внутри скорее всего находится основная плата с контроллерами и аккумулятор. Производитель о нём ничего не сообщает.

Тестирование

Фирменное приложение можно скачать в Google Play или APP Store. В принципе можно обойтись и без него, и в инструкции есть список горячих клавиш для расширенного функционала. Однако, в приложении есть эквалайзер и функции управления подсветкой.

Для работы приложения всё равно необходимо выполнить Bluetooth сопряжение со смартфоном. Далее нужно запустить приложение и из списка выбрать подходящую модель.

Открывается окно, где показано устройство, уровень заряда в процентах и ещё внизу есть кнопки простого плеера, состоящего всего из трёх кнопок. Плеер нужен для управления треками при воспроизведении с накопителя. Если же использовать устройство как Bluetooth колонку, то, разумеется, придётся использовать плеер смартфона.

Какого-то огромного меню тут нет. Есть возможность обновить прошивку.

Ещё есть страница, на которой отображается состояние устройства и активные функции.

Здесь же можно выбрать эквалайзер.

И ещё можно выбрать один из трёх режимов подсветки или отключить её.

Предлагаю ещё раз посмотреть на устройство и потом уже можно будет переходить к прослушиванию музыки.

Звук. Здесь мне есть с чем сравнить и у меня сейчас в наличии Extreme 2 и Flip 6. Звучание чуть-чуть похуже в деталях, но не в 2 раза точно. Во многом качество зависит от самого контента. Если само произведение записано в высоком качестве и с высокой детализацией, то звучание будет отличным даже на максимальной громкости. В основном это касается симфонических произведений, оперы, оперетты или гитарных партий. Послушал пару симфоний Бетховена, две прелюдии Баха и парочку соло партий гитары и в целом остался доволен. Это же касается вокала или голоса. Чем качественнее запись, тем лучше звук, как бы банально это не звучало. Аудиокниги слушать можно и даже старенькие МДС вполне себе неплохо идут.

Основные проблемы у меня возникли с электронной музыкой, а также гитарным овердрайвом и дисторшном. Электронная музыка звучит как-то неестественно, а гитарные рифы просто сливаются в какую-то кашу. Кроме этого, мне показалось, что когда идёт какое-то жёсткое рубилово, то уровень громкости начинает плавать. И в целом на разных уровнях громкости звучание отличается. Громкость ниже – появляется больше баса, громкость выше – больше высоких. Возможно, это какая-то несбалансированность групп динамиков, которая даёт такой эффект. Однако, здесь в приложении есть эквалайзер и им звучание можно подровнять.

Время автономной работы практически соответствует заявленному. Я использовал устройство около 6 часов на 75% мощности с работающей подсветкой и соответственно разрядил аккумулятор на половину. Зарядка происходит немного быстрее, но я использовал адаптер на 5В и 2А от обычного смартфона.

Заключение

Tronsmart Mirtune S100 – отличная колонка, которая мало чем отличается от более дорогого конкурента. Разве, что цена ниже и можно устанавливать карты памяти.

Тут также есть собственное приложение, где можно настраивать звучание. Для этого есть несколько предустановок и простенький эквалайзер, который позволяет выделить какую-то группу частот. Приложение простое и понятное. Также здесь можно настроить один из трёх вариантов подсветки. Есть функция обновления прошивки и простое управление плеером, если используется карта памяти. Разумеется, можно регулировать громкость прямо со смартфона. Подключение осуществляется по Bluetooth, качество соединения хорошее. Уверенный приём где-то 3 м в прямой видимости. Через стены тоже работает, но без фанатизма. Через метровую бетонную стену сигнал не проходит, а через пару деревянных или гипсокартонных вполне.

Вообще внешне колонка действительно сильно напоминает JBL. Похожие кнопки на корпусе, похожая форма, похожая сеточка и материалы изготовления. Если бы реально кто-то заменил логотип, то я бы поверил, что это тот самый популярный бренд. Колонка не совсем компактная и не очень тяжёлая. Сделано всё действительно качественно и аккуратно. Даже пластик какой-то приятный. Все резиновые элементы с матовой поверхностью а-ля soft touch. Поэтому внешне точно сделано не хуже. Панель с разъёмами также закрывается специальной заглушкой. Ручка очень удобная и к тому же она выдвигается или может быть прижата к корпусу.

Устройство защищено по классу IPX7. В переводе на русский язык оно должно обеспечивать защиту при погружении в воду на 1 м на протяжении 30 мин. Так жёстко я его не проверял, но водичкой немного побрызгал. Корпус действительно герметичный и проклеен на соединениях, в чём я убедился, когда попытался его частично разобрать. Про звучание я уже написал и добавить мне нечего. В основном такие устройства берут не для высококачественного звучания, а чтобы было «мощно и драйвово». Этого здесь вполне достаточно. Колонка играет громко и чисто как через Bluetooth, так и MicroSD карту.

Возможности плеера тут не очень большие, но он работает и это главное. Ещё есть подсветка, которую можно настраивать через приложение. Она не очень яркая и не сильно раздражает. Также не может не радовать цена. Она вполне адекватная за такое качество и функционал.

Варианты Tronsmart Mirtune S100 Black и Mirtune S100 Blue доступны для покупки на Яндекс Маркете.

Андрей Понкратов aka wildchaser