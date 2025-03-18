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Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH

Модель Formula V Line подкупает поддержкой большого числа различных сокетов и представляет собой классическую AIO систему с помпой в одном корпусе с водоблоком. Это тихая и достаточно производительная СВО.
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Оглавление

Вступление

Всё чаще в высокопроизводительных сборках используются жидкостные системы охлаждения. Не только пользователи процессоров Intel переходят на воду, но и любители AMD. Ничего плохого в этом нет, да и цены на воздушные суперкулеры давно улетели в космос. Как вариант можно взять бюджетный маломощный процессор с TDP на 65 Вт и прикупить простой башенный кулер с четырьмя тепловыми трубками, которого вполне хватит для охлаждения. На AMD с одним CCD чиплетом у меня проблемы начинались только со 150 Вт, а на Intel Core 12, 13, 14-Gen – побольше, что навело меня на мысль о том, что площадь кристалла играет важную роль. Чем она меньше, тем сложнее справиться с охлаждением.

Частично ситуацию спасает припой под теплораспределительной крышкой. Его меняют на ЖМ или вообще снимают ее, но эта процедура не такая простая, как раньше, когда использовалась пластичная субстанция. Поэтому зачастую проще поставить жидкостную систему, оставить припой под крышкой и подбирать значения частот и напряжений так, чтобы температура находилась в диапазоне 80-90°C при полной нагрузке. А она бывает не очень часто, ведь никто в здравом уме не будет постоянно крутить Prime95. Производители процессоров, например, Intel пошли другим путём и подняли лимиты температуры до 105°C, но я бы не стал в таком режиме постоянно эксплуатировать ЦП, чтобы не похоронить его раньше времени.

Даже на относительно немолодые процессоры сейчас стали устанавливать жидкостные системы. В ближайшей перспективе возможна очередная волна Xeon-о-мании с сокетом LGA 2066, которой пока мешает отсутствие большого выбора материнских плат. Однако, не все новые системы охлаждения поддерживают данный сокет, который по креплениям совместим с LGA 2011-v3. Также есть огромный парк устройств на сокетах LGA 1151 разных версий, включая всяких мутантов. И горячие процессоры можно найти под LGA 1200. На некоторых моделях AMD тоже есть смысл использовать жидкостные системы, но это больше относится к тем случаям, когда используется два CCD чиплета.

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Тем не менее, пока ещё встречаются варианты систем с расширенной поддержкой разных сокетов, и с одним из них я столкнулся совсем недавно. Это Formula V Line Oasis L360 ARGB WH.

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С числом 360 всё понятно. Это размер радиатора, который рассчитан на установку трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Что касается WH – это белая модификация данного устройства. ARGB – он и в Африке ARGB. Посмотрим, как проявит себя эта система на новом поколении процессоров Intel.

Упаковка и комплектация

Зачастую AIO системы поставляются в крупных упаковках и это связано с тем, что они не разборные. Гнётся дугой только шланг и поэтому в лотке такое устройство лежит подковой. Кроме этого, производители пытаются максимально облегчить жизнь пользователю, чтобы ему не пришлось сильно напрягаться и крутить болты отвёрткой.

Поэтому всё чаще я вижу уже полностью готовые к установке системы. Максимум, что бывает нужно – установить бэкплейт к которому крепить прижимную рамку. Даже этот процесс пытаются облегчить двухсторонними наклейками.

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Для начала вся упаковка затянута в прозрачную плёнку, хотя фон тут не белый и особо не пачкается. Она выполнена в стиле остальных устройств компании Formula V Line, который запоминается по особому шрифту. В остальном всё лаконично и без излишеств.

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Прямо спереди показано, что бывают две модификации: белая и чёрная. Тут же есть их обозначения и рядом с каждой есть небольшой квадратик, куда устанавливается маркер. В данном случае у меня белая версия, поэтому именно рядом с её названием установлен синий кружочек. Также здесь крупными бирюзовыми символами обозначено наименование модели. Есть логотип производителя, расположенный в самом верху.

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В левой части находится достаточно крупный блок текста с описанием устройства. Смысла в этом особого нет потому, что никто это читать не будет. Эффект «бесконечное зеркало» здесь называют «Stunning mirage», а если уж это мираж, то название Oasis выглядит логичным, хотя мне больше напоминает одноимённую музыкальную группу.

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По торцам, сверху и снизу никакой информации нет. Только сзади есть небольшая спецификация и описание устройства на нескольких языках. Спецификация не очень подробная, поэтому я решил её немного дополнить и сделать таблицу.

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Модель Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
Габариты радиатора, мм 394 х 119.6 х 27
Материал радиатора Алюминий
Материал основания водоблока Медь
Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона
Длина шлангов 390 мм
Скорость вращения помпы 2800 ± 10% об/мин
Сила тока помпы 0.18 А
Уровень шума 20 дБ
Срок службы 40 000 ч
Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм
Модель вентилятора Air Bridge
Скорость вращения 600-2000 ± 10% об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток 64 CFM
Воздушное давление 2.86 мм водяного столба
Уровень шума 29.8 дБ
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1700, 1851, 2011, 2066;
AMD: Socket AM3, AM4, AM5, TR4

Подшипник в вентиляторах гидродинамический. Поэтому заявленный срок службы вентиляторов 40 000 часов. Отдельно похожие вертушки я уже рассматривал именно с технологией последовательного соединения Air Bridge.

Что меня здесь смутило? Какие-то разные характеристики у вентиляторов в одной таблице. Похоже, что тут вкралась какая-то неточность. Даже если предположить 1300 об/мин и это максимальная скорость, то этого явно будет мало. А ещё указан TDP 360 Вт. Пока я ковырялся с этой таблицей, то не поленился зайти на сайт производителя, и вот там уже что-то более реалистичное – 310 Вт.

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Открыв коробку, можно заметить, что картонный лоток лежит боком. Никаких дополнительных защитных элементов нет. Всё аккуратно упаковано. Внутри картонного лотка сделаны специальные ниши. В них дугой огибается само устройство, части которого дополнительно упакованы в два прозрачных полиэтиленовых пакета. Кроме этого, в отдельные прозрачные полиэтиленовые чехлы обёрнуты шланги.

В центре лотка размещен остальной комплект поставки, который запакован в плотный пакет. Вентиляторы уже штатно смонтированы на радиаторе. Также уже изначально установлена прижимная пластина на корпусе водоблока. Как ни странно, но она здесь одна и другой в комплекте нет, хотя визуально она не кажется универсальной.

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Оставшийся комплект поставки не такой богатый, даже учитывая солидную мультиплатформенность, которая заявлена производителем.

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  • Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;
  • Четыре крепёжных винта-шпильки для платформ Intel LGA 2011, 2066;
  • Четыре крепёжных винта-шпильки для платформ Intel LGA 115X, 1200, 1700, 1851;
  • Два адаптера для платформ AMD;
  • Разветвитель 4-pin FAN;
  • Комплект винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • Термопаста;
  • Двухсторонняя наклейка.

Сами прижимные пластины уже установлены на корпусе водоблока. Для платформ AMD в комплекте есть специальные пластиковые адаптеры, которые смещают монтажные отверстия с прямоугольника на привычный для Intel квадрат. Двухсторонняя наклейка нужна для фиксации универсального пластикового бэкплейта для платформ Intel.

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Ещё есть инструкция, которую можно скачать с сайта производителя. На ней представлена основная информация по установке, но, к сожалению, не для всех платформ. Где-то придётся думать самостоятельно.

Устройство и особенности

Внешне подобные системы охлаждения очень похожи. Бывают исключения, но чаще конструкция повторяется каждый раз. Может только добавится экранчик, подсветка, бесконечное зеркало или какой-то логотип. Возможна даже комбинация всего перечисленного.

Что касается помпы, то она зачастую скрыта в корпусе с водоблоком. Сверху всё это закрывается декоративной пластиковой коробкой с подсветкой. Какая используется помпа, и что в ней улучшили – не видно. Для этого придётся разбирать всю систему. Обычно этим никто не занимается, чтобы не нарушить герметичность и не завоздушить систему, хотя винты на нижней пластине обычно присутствуют. Как, например, тут.

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Габариты радиатора составляют 394 х 119,6 х 27 мм. Он изготовлен из алюминия и окрашен в белый цвет. Есть ещё чёрная модификация, где радиатор, шланги и корпус водоблока чёрные. Радиатор состоит из 12 каналов, по 6 на каждое направление потока.

Сетка рёбер достаточно плотная, поэтому чтобы её прокачать, нужно создать хорошее воздушное давление. Здесь уже инженеры должны подобрать какие-то модели из существующей линейки, но при этом характеристики нужно будет подогнать под радиатор. Поэтому взяли за основу модель Air Bridge и немного её разогнали.

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Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.

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Вентиляторы модели Air Bridge, которые я уже рассматривал отдельно, но здесь они более скоростные с максималкой на 2000 об/мин. В данной модификации они белые. Однако, если присматриваться, то оттенок корпусов и шлангов заметно отличается от радиатора. Выручить может подсветка.

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Каждый вентилятор оборудован четырьмя ARGB модулями, которые находятся в корпусе. Все вентиляторы соединяются друг с другом последовательно при помощи тонкого короткого кабеля. Разъёмы специфичные, а в комплекте нет переходников, только классический разветвитель. Из последнего вентилятора идёт длинный кабель с двумя парами разъёмов: 4-pin FAN и 3-pin ARGB 5B. Плюсы очевидны. Нет огромного пучка проводов. Однако, при этом просто так один вентилятор уже не поменяешь. Никаких адаптеров и переходников в комплекте нет.

Помпа установлена в корпусе водоблока, из которого выходят два кабеля: 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB. Соответственно к материнской плате всю эту конструкцию можно подключить всего через два разъёма: 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB. С одной стороны, это удобно, но лично я действовал по классике и питание помпы подключал отдельно, чтобы её скорость не завесила от вентиляторов и наоборот.

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По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук. По центру в пластике есть отверстие, сквозь которое можно увидеть золотистую шайбу вокруг центральной оси.

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Обычно такие вентиляторы достаточно тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2000 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь. Однако происхождение шума не только и не столько из-за вентиляторов, основной причиной, на мой взгляд является плотность рёбер радиатора, которая создаёт сопротивление воздушному потоку.

ARGB подсветку на вентиляторах можно синхронизировать с материнской платой через её софт. Я использовал простой внешний контроллер с пультом управления.

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Водоблок объединён в корпус с помпой, что является классическим решением. Снаружи находится пластиковый кожух, по форме напоминающий цилиндр. Сверху предусмотрена поворотная шайба, на которой можно заметить зеркальную поверхность, закрытую защитной плёнкой. Смысл поворотного механизма заключается в том, что в центре присутствует логотип производителя, поэтому его можно повернуть в нужную сторону.

Также есть подсветка, благодаря которой удаётся добиться эффекта бесконечного зеркала. Сам производитель называет его «Stunning mirage».

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Со стороны основания можно заметить винты по периметру. Это означает, что конструкция разборная и при желании можно попробовать всё это разобрать.

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Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть маленький шприц с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

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Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки не вызывает трудностей. Для Intel нужно сзади материнской платы приклеить бэкплейт и закрутить четыре длинных винта. После тестирования проверяем отпечаток.

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Может показаться не очень ровно, но прижим есть. Сама система работает и демонстрирует неплохие результаты.

Тестовый стенд

Тестирование системы охлаждения Formula V Line Oasis L360 ARGB WH проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Formula V Line Oasis L360 ARGB WH;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix A-die);
  • Видеокарта: GeForce RTX 4060;
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Тестирование

Собрать и установить систему достаточно просто. Это объясняется тем, что тут и так всё основное собрано, вся задача сводится к установке водоблока на процессор. На водоблоке уже есть монтажные пластины.

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Поэтому здесь достаточно лишь установить бэкплейт, установить водоблок и закрутить винты-шпильки. Всё это можно проделать даже без отвёртки. Пружин тут нет, как и пластиковых направляющих втулок.

Конструкция крепления, на мой взгляд, не самая удачная, хоть и максимально простая. Кстати, прижим достаточно хороший, что заметно по отпечатку процессора.

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После включения я сразу обратил внимание, что система работает тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах.

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Без установки лимитов процессор может потреблять не более 330 Вт. Вот здесь уже какая-то странная ситуация. На упаковке заявлен TDP 360 Вт, а на сайте уже 310 Вт. Судя по тестам, я больше склоняюсь к правдивости информации с сайта.

Понятно, что в таком режиме работать просто невозможно. Поэтому оптимальным вариантом будет перевод процессора хотя бы в штатный режим с потреблением 250 Вт. Тогда уже можно говорить о 80-85°C при максимальной нагрузке.

При этом вентиляторы будут также вращаться практически на максимальных оборотах и шум не изменится. Можно поиграться с ШИМ-управлением, но здесь уже нужно будет подбирать баланс между шумом и эффективностью. Обороты помпы снижать нет смысла потому, что шума от неё как раз практически нет.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие вариации системы:

  • Intel Core Ultra 7 265K (w/o limits (330 Вт));
  • Intel Core Ultra 7 265K (PL1 default (250 Вт));
  • Intel Core Ultra 7 265K (LV silent (200 Вт)).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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По показаниям тепловизора сам радиатор сильно не разогревается.

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Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

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Заключение

Formula V Line Oasis L360 ARGB WH подкупает поддержкой большого числа различных сокетов. Такие модели стали появляться всё реже, а некоторые производители ограничились поддержкой лишь четырех, а по сути даже двух: AMD Socket AM5 (AM4) и Intel LGA 1851 (LGA 1700). С одной стороны, это стимулирует пользователей переходить на новые платформы, а с другой – ограничивает спектр поддерживаемых платформ. Тут производитель решил поддержать всех. Возможно, только пользователи легендарного LGA 775 немного загрустили.

Сама конструкция СВО Formula V Line хороша, но я перешёл на новую платформу Intel и с ней всё не так радужно. Плитка TSMC выполняется по 3 нм и достаточно компактная. Поэтому тепло по теплораспределительной крышке CPU распределяется неравномерно, что приводит местами к локальному перегреву. Грубо говоря, сильный нагрев происходит в одной точке и даже медь не может быстро распределить это тепло. Поэтому на 360 Вт, которые производитель заявляет в спецификации на упаковке, мне выйти не удалось. Возможно, этого удалось бы добиться с другим ЦП, но я максимум видел только 331 Вт и то, температура по датчикам была 104°C. Что касается реального рабочего режима, то это только штатный, когда потребление находится на уровне 250 Вт. С ним температура находится в приемлемом диапазоне.

Formula V Line Oasis L360 ARGB WH представляет собой классическую AIO систему с помпой в одном корпусе с водоблоком. Мне даже показалось, что все эксперименты по перемещению помпы уже закончились и производители остановились на одной проверенной конструкции. Принципиально в ней ничего не меняется, а все основные различия в основном косметические: корпус теплосъёмного блока с насосом и подсветка. Также могут отличаться вентиляторы, но характеристики зачастую схожи из-за конструктивных особенностей.

Основная задача инженеров сводится к тому, чтобы подобрать вентиляторы с высоким воздушным давлением, которые могли бы прокачать воздух через плотный массив пластин. Что-то с шумом сделать тут непросто, поскольку основная его часть образуется из-за сопротивления воздушного потока. Работы самой помпы практически не слышно, если только при старте, а это, пожалуй, самый важный элемент в этой системе. В целом перед нами тихая и достаточно производительная СВО.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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сво обзор тест wildchaser сжо lga 1700 aio formula v line core ultra 7 265k formula v line oasis l360 argb wh

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