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Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI

При взгляде на MAG B860 Tomahawk WIFI трудно понять, зачем нужна плата на флагманском чипсете, если более доступная модель обеспечивает почти те же интерфейсы и возможности, за исключением разгона процессора и блока NPU.
1

Оглавление

Вступление

Мы уже рассмотрели несколько материнских плат для новой платформы Intel LGA 1851, но все они были основаны на флагманском чипсете. Это такая традиция: происходит анонс новой платформы и в первую очередь появляются флагманские продукты, а потом уже начинают потихоньку выходить устройства, ориентированные на массовый сегмент.

С этой платформой у Intel немного не заладилось, и производительность местами получается не очень высокая. Через мои руки уже прошли самые производительные процессоры: Intel Core Ultra 9 285K и Intel Core Ultra 7 265K. Не могу сказать, что они меня поразили. Разве что под это поколение процессоров появилась оперативная память CUDIMM. Про неё я тоже уже рассказывал и даже использовал её в тестах материнских плат с чипсетом Intel Z890.

Однако теперь стали выходить модели на чипсете среднего уровня – Intel B860. Как там обстоят дела с поддержкой нового типа памяти и достижением высоких частот? Также хотелось бы оценить в работе процессор Intel Core Ultra 5 245K. Чтобы собрать всё это вместе я решил использовать материнскую плату MSI MAG B860 Tomahawk WIFI.

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А модули оперативной памяти взял с частотой DDR5-8800, чтобы проверить возможности платы и процессора сразу. По традиции начнём с упаковки и комплекта самой платы.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычном стиле, несмотря на то, что оформление немного поменялось по сравнению с предыдущим поколением. Если бы не зелёные вставки и наклейка, коробка была бы совсем невзрачной.

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В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. В правом верхнем углу находятся четыре значка компании Intel, на двух из которых есть надпись Intel Killer. Посередине крупными символами обозначено название материнской платы. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

Заднюю сторону снова отдали маркетологам, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения модели.

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Сверху крупными буквами обозначено наименование новинки. Немного ниже мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы Intel. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам две небольшие таблицы, где представлены ключевые особенности устройства. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь посмотрим, что внутри.

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Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Над ней немного нависает ещё одна небольшая белая коробочка. В ней по традиции скрыта антенна для беспроводного модуля.

Если вынуть устройство, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

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Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Буклет с акцией MSI;
  • Краткое руководство пользователя;
  • Нормативное уведомление для стран ЕС.

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Список аксессуаров тоже не очень большой.

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  • Один кабель SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводной сети;
  • Кабель для разъёма EZConn;
  • Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;
  • Ключ для фиксаторов накопителей M.2.

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Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели находится на плате, поэтому её нет среди аксессуаров. По сравнению с MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI у нас отсутствует комплект наклеек, один кабель SATA и флешка.

На момент подготовки материала разница в стоимости между платами была 15 000 рублей, поэтому я не сильно расстроился по поводу уменьшения комплекта.

Дизайн и особенности платы

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Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. По дизайну плата сильно напоминает MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI. Это объясняется наличием ярких кислотных надписей на радиаторах.

В целом с первого взгляда что-то новое заметить невозможно. Схожих моментов очень много, а радиаторы вообще кажутся аналогичными.

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Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё относительно увесистая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не очень лёгкая сама по себе, потому что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

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Это не флагманская модель в линейке MAG, ведь есть модификация с чипсетом Intel Z890. Мы видим развитую систему охлаждения, а над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение бокового радиатора.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Здесь уже можно заметить, что компания MSI в этом поколении устройств передвинула дополнительные коннекторы питания ближе к правому верхнему углу платы. Возможно, так удобнее, но проблема в том, что все уже привыкли к стандартному расположению. И даже эти чудо платы Project Zero были оборудованы этими разъёмами в нужном месте с обратной стороны. Поэтому по поводу удобства ничего конкретного сказать не могу, всё индивидуально.

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Такое сочетание дополнительных разъёмов встречается на очень производительных платах, которые теоретически предназначены для разгона процессоров, а практически из процессоров всё уже давно выжали на заводе и остаётся только экстрим с всякими жидкими азотами. Производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Распаяны они по новомодной технологии, когда контакты не проходят насквозь через печатную плату. Cверху находятся фиксаторы, а снизу защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

Intel рекомендует на этой платформе начинать с режима DDR5-6400. Сегодня такие планки вполне доступны. Продвинутым пользователям уже советуют брать DDR5-8000+, но я бы пока не торопился, потому что такие планки не очень дешёвые.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 9200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объём 256 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гбайт. Есть поддержка модулей CUDIMM. Это планки, которые оборудованы собственным тактовым генератором, чтобы улучшить стабильность на высоких частотах.

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Питание процессора выполнено по схеме 12+1+1+1 (Vcore+Vsa+Vccgt+Vnnaon). У модели MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI было 16+1+1+1. Кроме этого там были SPS-сборки по 90 А, а здесь уже по 60 А. Другими словами, разница по питанию процессора есть, но так ли это принципиально? Семь каналов сверху и ещё восемь сбоку.

Это хорошие показатели для материнской платы LGA 1851, особенно если не использовать процессоры с буквой K, ведь чипсеты среднего уровня разгон не поддерживают. Можно разгонять без проблем только память.

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На каждый из 12 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной SPS-сборке Monolithic Power Systems M87661, которые обеспечивают по 60 А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей фаз я также не заметил, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP29005-A.

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MSI MAG B860 Tomahawk WIFI позиционируется как геймерское решение, судя по линейке устройств. Подсистема питания выглядит неплохо и определённо может справиться даже с флагманом Intel Core Ultra 9 285K, особенно если он будет зажат в лимиты. Тут же в BIOS их можно снять, но есть ли в этом смысл?

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

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Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

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Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Ниже расположены ещё три радиатора: два для накопителей SSD M.2 и один для чипсета.

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Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено три штуки, чего для большинства будет вполне достаточно.

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Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Сверху указаны ярко-зелёные надписи. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности. У верхнего радиатора быстросъёмный механизм, а нижний крепится двумя винтами к втулкам на плате.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами с обратной стороны жёстко.

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В качестве термоинтерфейса используется серая пластичная термопрокладка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B860. Принципиальных отличий от флагмана не так уж много.

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В данном случае реализовано всего четыре порта SATA 3, и все они выведены вбок.

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Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор ARGB LED 5B для подключения подсветки и контакты для сброса настроек ClrCMOS.

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Левее расположены две колодки USB 2.0, разъём 4-pin FAN, коннектор дополнительного питания PCI-e 8-pin и разъём EZConn.

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Далее расположен коннектор Thunderbolt 5 для подключения к дочерней плате. Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один обычный 12В, а другой адресный ARGB LED 5B.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Intel Killer E5000B.

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На этой плате мы видим всего три слота расширения: два – PCI-e x16, один – PCI-e x1. Только верхний получает свои линии PCI-e x16 Gen5 от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом, причём нижний ограничен режимом PCI-e x4 Gen4.

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Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся три разъёма M.2 для установки накопителей.

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Самый верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Это всё тоже обеспечивается процессором независимо от слота видеокарты. Пожалуй, это одна из ключевых особенностей новой платформы. Ещё два слота M.2 могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Один разъём Thunderbolt 4 Type-C;
  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen2 Type-A;
  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Один разъём USB 3.2 Gen2 Type-C;
  • Один сетевой разъём RJ-45 (5G);
  • Два аудиоразъёма типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flash;
  • Одна кнопка Сlr CMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x.

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Индикатора POST-кодов тут нет. Вместо него есть привычные четыре светодиода, которые выполняют схожую функциональность. Тут это в основном нужно для разгона памяти.

Технические характеристики

Модель MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
Поддерживаемые процессоры Intel Core Ultra 200 под LGA 1851
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel B860
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 UDIMM, CUDIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 9200 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x1 Gen4;
1 - PCI-e x16 Gen4 (x4)
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B860; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
3 x M.2 портов – 1x PCI-e x4 Gen5 + 2x PCI-e x4 Gen4
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Intel Killer E5000B (5G);
1 x Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x
Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel B860)
USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B860)
USB 3.2 Gen2 5 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B860)
Thunderbolt 4 1 x Type-C
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x Thunderbolt 4 Type-C;
4 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
4 x USB 2.0;
1 x RJ45;
2 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash;
1 x Clr CMOS;
1 x HDMI;
1 x Display Port
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

На этот раз оболочка заметно изменилась визуально, но принципиальных изменений нет, что не может не радовать. Теперь она называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти и теперь по одному клику не только можно разогнать процессор и активировать XMP профиль, но и разогнать NPU. Поскольку, это плата на чипсете Intel B860, то функционал разгона процессора отключен. Все jстальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Последний работает только при перезагрузке устройства, чтобы войти в специальный режим прошивки.

Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

И конечно же здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MAG B860 Tomahawk WIFI, версия BIOS – B.42;
  • Процессор: Intel Core Ultra 5 245K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (SKhynix);
  • Видеокарта: GeForce RTX 4060;
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Оперативную память я нашёл немного порезвее, чтобы проверить, будет ли работать сам процессор в таком режиме и будет ли работать сама плата? Заявленные характеристики в спецификации – это одно, а как это работает фактически – совсем другое.

Тестирование

Тестовый стенд все видели. Бюджетный процессор и CUDIMM память. Обычную память я не стал использовать, поскольку в этом нет смысла. Очевидно, что она работает. Смысл в использовании слабого процессора – это скорее просто любопытство. Вдруг там в Intel их просто отбраковывают, и они хуже работают с памятью? По факту никаких проблем не возникло.

С процессора были сняты все лимиты, но в этом нет никакого смысла – это модель среднего уровня, производительность которой не самая высокая.

Пора переходить непосредственно к результатам тестов. Почему я ничего не сказал в этот раз про установку накопителя MSI Spatium M570 Pro? Потому, что он встал нормально и говорить тут нечего.

AIDA64 GPGPU:

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AIDA64 Cache & Memory:

436x450 52 KB. Big one: 832x858 165 KB

AIDA64 CPU CheckMate:

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AIDA64 AES:

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AIDA64 SHA3:

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AIDA64 FP64 RayTrace:

450x325 48 KB. Big one: 1378x994 323 KB

Cinebench R20:

450x362 43 KB. Big one: 1478x1189 279 KB

Cinebench R23:

450x392 38 KB. Big one: 1268x1105 202 KB

Cinebench 2024:

450x399 25 KB. Big one: 1495x1325 168 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x282 29 KB. Big one: 1500x939 179 KB

3DMark Speed Way:

450x283 31 KB. Big one: 1500x942 181 KB

3DMark CPU Profile:

450x258 31 KB. Big one: 1500x860 185 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x319 36 KB. Big one: 1500x1064 229 KB

Winrar 7.01:

450x438 39 KB

7-Zip 24.08:

450x290 32 KB. Big one: 1097x708 158 KB

CrystalDiskMark:

450x234 40 KB

AS SSD:

450x448 49 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

450x302 43 KB. Big one: 1273x855 207 KB

Geekbench AI (ONNX):

416x450 26 KB. Big one: 1297x1402 142 KB

Geekbench AI (OpenVINO):

416x450 26 KB. Big one: 1297x1402 142 KB

PCMark 10:

450x325 30 KB. Big one: 1500x1083 185 KB

Corona 1.3:

450x219 36 KB. Big one: 1500x730 273 KB

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не отмечалось.

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Секрет прост: большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

При взгляде на MSI MAG B860 Tomahawk WIFI трудно понять, зачем нужна плата на флагманском чипсете. Поддержка накопителя M.2 PCI-e 5.0 есть, высокочастотная память поддерживается. Что ещё нужно? Интерфейсы? Здесь они присутствуют в полном объёме. Thunderbolt 4 – есть, PCI-e x16 Gen5 – есть, WIFI7 – есть, Ethernet 5G – есть. Таким образом здесь, по сути, отсутствует только возможность разгона процессора и блока NPU, хотя лимиты на потребление можно снять.

На момент подготовки материала я находил в рознице MSI MAG B860 Tomahawk WIFI за 25 000 рублей. Материнская плата MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI стоила в районе 40 000 рублей. Есть ли смысл переплачивать 15 000 рублей? Лично, на мой взгляд, его нет абсолютно. Я не нашёл ни одной причины, по которой бы мне оказалась предпочтительнее плата на флагманском чипсете. Особенно если разгон процессора не планируется, а наоборот, его потребление будут снижать.

Ладно бы разница в цене была 5 000 рублей или функциональность заметно отличалась, тогда можно было бы подумать, а в данном случае всё очевидно.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Владельцы GeForce RTX 3000 и 4000 недовольны тем, что NVIDIA уделяет больше времени GeForce RTX 5000
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Автору репаков FitGirl пожертвовали более $42 000 в знак поддержки
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Xiaomi представила игровой смартфон Poco F7 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3
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Стоимость как минимум одной GeForce RTX 5060 от каждого вендора должна будет не превышать MSRP
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Один из создателей GTA: Индустрия игр страдает от переизбытка проектов при ограниченной аудитории
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В Австралии запретили продавать Silent Hill f
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TCL представила премиальный QD-Mini LED-телевизор C7K ценой 899 евро
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Samsung хочет ускорить переход геймеров на мониторы с OLED-матрицами
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MSI добавляет RTX 5080 с 24 ГБ в список видеокарт, совместимых с ее материнскими платами X870
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Диман
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без лучей и с лучами:
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ISV1457
10:31
Куплю 50", обязательно.
Xiaomi готовится представить свои доступные OLED-телевизоры на международном рынке
JLSTN
10:27
Вот они "уверенные пользователи ПК" которые проходят на собеседование. А когда когда начинают работать, то их нужно обучать азам и основам ворда и екселя 6елят
Каждый пятый россиянин из сочетаний горячих клавиш использует лишь «Копировать» и «Вставить»
Диман
10:23
"разница в стоимости между платами была 15 000 рублей" лол за 10-11к можно на b650m материнку с алика купить и крутить на ней 7500ф и 7700. средний уровень интела за 29 тысяч рублей. помниться брал а...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
Алексей Носков
10:22
Да ну нафиг. Ложь и происки конкурентов. Не бывает на идеальных, вылизанных драйверах Хуанга каких-либо проблем. [/sarcasm]
На форумах растет количество жалоб пользователей на драйверы Geforce
OgoGoLog
10:20
Только пруфов про мирняк как не было так и нет, а генералы НАТО умирают по естественным причинам в вертолётах над Польшей. П.С. Ха, а вот и подтверждение моих слов свежее. По украинским каналам воют...
В Госдепе США заявили, что Украина и Россия как никогда близко к полному прекращению огня
Илья Максаров
10:18
Давно уже известно, куда российская ракета или дрон попадет, то там априори сидят ВСУ или генералы НАТО, и пофиг, что их там не было, а были только мирные.
В Госдепе США заявили, что Украина и Россия как никогда близко к полному прекращению огня
Даня Красный
10:16
На тапках (там только по инвайтам) обитает, также у неё фигурировали ссылки на какой-то чешский треккер
Автору репаков FitGirl пожертвовали более $42 000 в знак поддержки
Диман
10:14
это не хт а простая. ну кстати на радеоны наценка у барыг поменьше. если заказывать из-за бугра то что я видел под заказ было 9070 за 60 тысяч и 9070хт за 72 тысячи. (ррц 550 и 600 баксов) нвидия 5...
Стоимость как минимум одной GeForce RTX 5060 от каждого вендора должна будет не превышать MSRP
Сергей Катков
10:13
Вот поэтому я на своей 3060ti драйверы не обновляю, да и смысла нет, если всё нормально работает.
Владельцы GeForce RTX 3000 и 4000 недовольны тем, что NVIDIA уделяет больше времени GeForce RTX 5000
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