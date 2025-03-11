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Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)

Перед нами обновление модели UX8406M. Основные изменения затронули платформу на базе Core Ultra 9 285H, также изменилось расположение портов и добавился стандарт Thunderbolt 4, а еще в комплекте есть стилус ASUS Pen 2.0.
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Оглавление

Вступление

Сейчас использование в работе двух или более экранов уже не кажется чем-то необычным. Многие организуют так своё рабочее пространство, чтобы расширить границы рабочего стола и выводить на экран больше окон. Процессоры уже давно стали многоядерными и можно одновременно работать вполне комфортно сразу с несколькими приложениями.

В одном окне можно выполнять текущие задачи, а в остальных могут находится вспомогательные материалы или мониторинг других процессов. По себе могу сказать, что к определённым удобствам быстро привыкаешь и потом очень тяжело от них отказываться. Со стационарными компьютерами в этом плане проблем никаких нет, покупай только мониторы, а поддерживать несколько экранов одновременно сейчас уже может даже встроенная графика, причём с солидными разрешениями. Ограничения могут быть связаны лишь с частотой обновления, но для работы этого зачастую достаточно.

С ноутбуками дела обстоят сложнее. Например, ноутбуков с двумя экранами не так уж много. Из положения также можно выйти, если установить второй экран или графический планшет, если у ноутбука отсутствует тачскрин, а он по каким-то соображениям нужен. Понятно, что такие устройства очень узконаправленные и нужны далеко не всем, но они появились и продолжают развиваться. Об одной такой модели я рассказывал – это ASUS Zenbook DUO (2024) (UX8406M). Производитель не забросил эту идею, а решил, наоборот, выпустить обновлённую версию на новой платформе Intel Core Ultra 200.

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Прошлое поколение было основано на процессоре семейства Intel Core Ultra 100, поэтому такое обновление выглядит логичным. Zenbook – это устройства премиального уровня, которые разрабатываются на пике современных технологий и поэтому стоимость их достаточно высокая. Что говорить о таком, устройстве, как ASUS Zenbook DUO (UX8406С), где используется множество необычных решений.

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Посмотрим, что интересного инженеры компании придумали на этот раз, что нового и необычного они предлагают, как это чудо техники работает, и насколько производительной получилась платформа? Вопросов много, и мы попробуем на них ответить.

Технические характеристики

Модель ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
Тип устройства Ноутбук с двумя экранами
Процессор Intel Core Ultra 9 285H
Видеопроцессор Интегрированный Intel Arc Graphics
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 7467 МГц
Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2
Экран Два экрана 14", FHD (1920 x 1200) OLED 16:10, время отклика 0.2 мс, 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 500 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1 000 000:1, сертификация VESA Display HDR True Black 500, 1.07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, глянцевый, на 70% меньше синего света, сенсорный, относительная площадь экрана 91%, поддержка стилуса
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11 be); Bluetooth v5.4
Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 75 Вт*ч
Размеры 313.5 x 217.9 x 14.6-19.9 мм
Масса 1.65 кг
Цена *~235 000 рублей
* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации и магазина.

В первую очередь заметно, что обновился сам процессор и WIFI модуль. Всё остальное осталось на том же уровне. В частности корпус, а значит габариты и вес, остались теми же. На это также намекает внутренний номер модели UX8406. Поэтому можно предположить, что это своего рода рефреш.

Забегая немного вперёд, могу отметить, что здесь установлена похожая материнская плата. У неё совпадают все отверстия и все места расположения разъёмов, а просто используется другой процессор и WIFI модуль, который также распаян на плате. Система охлаждения не изменилась. Экраны бывают двух типов, но в моём случае это снова FHD матрицы.

Упаковка и комплектация

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Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление очень простое и даже с ходу не скажешь, что ноутбук достаточно дорогой. Нет никакой цветной полиграфии, и даже ручка здесь бумажная. Судя по всему, упор сделан на использование биоразлагаемых материалов, таким образом производитель заботится об окружающей среде.

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Никаких изображений на коробке нет. Есть лишь стандартная предупреждающая вставка с информацией о том, что здесь есть аккумулятор. Также есть стандартные наклейки с наименованием модели, некоторыми характеристиками и массой различных штрихкодов.

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Одна наклейка находится с передней части, а другая в торце коробки.

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Внутри коробки есть ещё две и специальный отсек, где скрывается папка-чехол для транспортировки ноутбука.

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Комплект поставки здесь достаточно интересный. Его нельзя назвать очень богатым, но самое необходимое присутствует. Есть специальный чехол, о котором я уже говорил ранее.

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В отдельной коробке лежат компактный адаптер питания на 65 Вт и устройство рукописного ввода ASUS Pen 2.0 (ASUS Pen SA203H-MPP2.0 support).

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Блок питания универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 3.25 А, что соответствует 65 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но здесь этого достаточно. Полная зарядка длится немногим более 1.5 часов. Ноутбук размещен в отдельной коробке.

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Здесь используется уже стандартный механизм, когда при открытии крышки поднимается внутренний лоток, приподнимая сам ноутбук. Под ним находится специальный лист картона, который складывается в подставку.

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В отсеке на дне можно обнаружить набор различных инструкций.

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Внешний вид и корпус

Ноутбук представлен всего в одном цвете, который называется Inkwell Gray (серый). Ещё раз хочу отметить, что это не какая-то принципиально новая модель, а обновление платформы, поэтому внешних изменений тут нет вовсе. Основная особенность данной модели – наличие двух одинаковых экранов типа OLED. Клавиатуру при этом тоже можно реализовать, но для этого нужно сделать отдельный съёмный модуль.

Ранее модели DUO предлагали второй экран немного поменьше, примерно в половину основного, а нижнюю часть занимала клавиатура. Здесь же клавиатура – это отдельное устройство, которое работает по беспроводному Bluetooth соединению или через специальную группу контактов. Понятно, что её пришлось сделать ультратонкой, причём со своим встроенным аккумулятором.

Также пришлось за вторым экраном размещать материнскую плату, систему охлаждения и аккумулятор ноутбука. Это задача оказалась не менее сложной, поэтому корпус получился достаточно толстым по современным меркам. Если бы второго экрана не было, то можно было бы уложиться в стандартную толщину.

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Верхняя крышка и нижний поддон изготовлены из алюминиевого сплава. Снизу это позволяет лучше отводить тепло. В любом случае корпус кажется достаточно крепким и прочным.

На нижней крышке предусмотрена специальная пластина, которая выполняет функцию подставки. У неё есть свои собственные петли, как у верхней крышки. Это не удивительно потому, что подставка должна удерживать вес ноутбука.

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Эта опорная пластина также изготовлена из алюминиевого сплава и за ней находится информационная табличка.

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Крышка открывается на 180°. Используются специальные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол. При этом ориентация экрана может быть книжной или альбомной на двух экранах.

Изображение на них можно отображать по-разному, для чего на ноутбуке установлен специальный софт, который позволяет включать/отключать другой экран, а также поворачивать изображение.

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Клавиатура представлена отдельным модулем, который снимается. Изначально она обёрнута в защитный чехол, который позволяет защитить от царапин оба экрана, ведь клавиатура расположена между ними. Сами экраны закрыты защитным стеклом, за которым скрываются тачскрины.

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На левой грани можно увидеть один разъём USB 3.0 Type-A и один Thunderbolt 4 для вывода изображения, зарядки и передачи данных на скорости до 40 Гбит/с. Также тут присутствует один разъём 3.5 мм для гарнитуры. Индикаторы зарядки и работы накопителя, а также кнопка включения размещены рядом с левой петлёй верхнего экрана.

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На правой грани видим полноценный HDMI видеовыход и ещё один Thunderbolt 4 Type-C. На модификации прошлого поколения расположение портов немного отличалось. С двух сторон также можно заметить крупные отверстия для выхлопа горячего воздуха.

Самих разъёмов здесь получается не так уж много, поэтому придётся использовать разветвитель портов USB, чтобы подключать больше устройств. Я использовал такой и никаких проблем у меня не возникло. Хватает питания даже для внешнего жёсткого диска, правда у меня во внешнем боксе вместо него установлен SATA SSD накопитель размера 2.5”.

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Чтобы снять нижний поддон, нужно сначала снять пластину, которая является подставкой. Далее уже можно открутить винты поддона и аккуратно снять его. Все винты тут с шлицом Torx.

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Крышку нужно снимать очень аккуратно, иначе от усердия может треснуть экран. Сначала нужно ещё открыть специальный лючок, который находится под пластиной-подставкой. Под ним в лёгкой доступности присутствует совсем не то, что можно подумать. Это не отсек для SSD M.2 накопителя или установки оперативной памяти.

Тут прячутся два разъёма, куда подключаются два шлейфа. Один для экрана, а другой для подключения аккумулятора. Чтобы снять крышку, оба придётся отсоединить. Самое главное – первым делом отключить аккумулятор, чтобы не повредить цепи питания на материнской плате.

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Поддон держится на защёлках, которые фиксируются к пластиковой рамке на экране. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить экран. Кстати, снимается именно он, а основная материнская плата остаётся с поддоном. Поэтому снимается тут не поддон, а второй экран.

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Почему так? Тут очень мало пространства и поэтому заднюю крышку логичнее использовать как силовой каркас, и все петли закрепить к ней. Напомню, что здесь два комплекта петель.

Половину пространства под экраном занимает аккумулятор. Он не очень крупный, но достаточно ёмкий. Модель C41N2306, литий-полимерный с напряжением 15.56 В и ёмкостью 4680 мАч.

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Всё остальное разместилось менее чем на половине общей площади. Материнская плата перевёрнута к нам обратной стороной. Это значит, что поменять накопитель тут будет затруднительно. Для этого придётся тут разобрать всё до последнего винта.

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Дискретного видеочипа нет, но корпус тонкий и нужно как-то вывести тепло за его пределы. Поэтому от процессора расходятся две тепловые трубки влево и вправо. На концах есть небольшие радиаторы и очень плоские вентиляторы. Они съёмные. Их можно демонтировать, прочистить и продуть. Оба турбинного типа, но верхняя металлическая крышка у них отличается и вращаются они в разные стороны.

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Беспроводной модуль распаян непосредственно на плате, а не устанавливается в обычный разъём M.2.

Внизу по углам находятся два небольших динамика. Они не симметричны, но на качество звука это не влияет. Звук есть, но каким-то особенным его не назовёшь. Это стандартное решение для компактной модели.

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Аккумулятор здесь на 75 Вт*ч. Это хороший показатель. К тому же нет дискретного видео и процессор не очень прожорливый. Его ёмкости должно хватать на весь рабочий день.

Возможности апгрейда есть, но достаточно ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2 накопитель и даже это сделать достаточно трудно и рискованно.

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Нужно не просто снять панель с экраном, но ещё демонтировать саму материнскую плату. Было бы проще, если б производитель сделал лючок снизу чуть крупнее, чтобы был доступ к накопителю, тогда разбирать устройство вообще бы не пришлось.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура здесь – это отдельный внешний блок со своим аккумулятором, разъёмом для зарядки и выключателем. Она может работать по беспроводной сети Bluetooth, а также есть специальные контакты для соединения с ответным разъёмом на корпусе. В таком варианте она уже работает как проводная и такой вариант тоже предусмотрен.

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Клавиатура очень тонкая и лёгкая. В нижней её части находится небольшое утолщение. Скорее всего, в этом месте установлен аккумулятор. Фиксируется клавиатура к корпусу при помощи магнитов. Магниты очень сильные и клавиатура держится как прикрученная. Ещё внизу есть крупный тачпад с двумя кнопками по нижним углам.

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Сама клавиатура мембранного типа с ножничным механизмом кнопок. Клавиатура оборудована тремя уровнями подсветки. Также у некоторых кнопок есть свои индикаторы, например, Bluetooth, микрофон и CAPS. Корпус достаточно жёсткий и лёгкий. Поскольку ноутбук относительно компактный, то цифрового блока нет.

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Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

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Клавиатура удобная, используется обычная белая подсветка с тремя уровнями яркости. Также на втором экране можно организовать виртуальную клавиатуру с расширенными функциональными зонами.

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Экран

Уже понятно, что дисплеев здесь два, но пока не до конца ясно, что они полностью одинаковые. Две матрицы 14", FHD (1920 x 1200) OLED 16:10, время отклика 0,2 мс, 60 Гц, яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 500 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1 000 000:1, сертификация VESA Display HDR True Black 500, 1,07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, глянцевый, на 70% меньше синего света, сенсорный, относительная площадь экрана: 91%, поддержка стилуса.

Здесь установлены две одинаковые панели производства компании Samsung.

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Модель ATNA40CT02-0. Оба экрана поддерживают охват цветового пространства DCI-P3 100% и могут похвастать близким к профессиональному качеством «картинки».

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Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. Чёрный действительно выглядит как чёрный, но это OLED панели и поэтому тут никакого удивления нет.

Кстати, ASUS – одна из первых компаний, которая начала активно внедрять OLED панели в свои массовые модели ноутбуков. Поэтому сегодня такие экраны уже удивления не вызывают, разве, что в игровых моделях.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Есть режимы для защиты глаз с уменьшением свечения синего.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 382.38 0
50 219.46 0
0 4.05 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает отличный уровень контрастности.

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Изначально у экрана не идеальная калибровка для работы с графикой, но это легко можно поправить и сделать профиль. В целом это универсальная модель для работы, и если необходимо, то устройство можно откалибровать.

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Калибровать экран я не стал потому, что результат вполне приемлемый для работы, а профессионалы уже могут всё настроить для идеальной цветопередачи потому, что цветовой охват тут огромный.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11 Pro. После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что весь софт и драйверы уже предустановлены в системе.

Фирменного софта тут много. Есть даже утилиты для того, чтобы расширить функционал второго экрана.

Это виртуальная клавиатура и специальные панели, которые заменяют цифровой блок клавиатуры и модули различных настроек. Всё сделано очень красиво, качественно, удобно и функционально.

Традиционно уже предустановлено различное программное обеспечение. В неигровых моделях это обычно MyASUS. Это одна крупная утилита, которая осуществляет управление всеми настройками. На титульной странице есть информация о состоянии устройства, а также указан серийный номер и гарантийный срок.

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Слева находится основное меню, где представлено несколько пунктов, связанных с настройкой, обновлением, сервисами компании и отдельным блоком, связанным с поддержкой пользователя.

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В первую очередь можно настроить схему зарядки и выбрать бережный режим использования аккумулятора.

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Затем есть пункт по настройкам системы охлаждения. Есть несколько режимов работы и все они связаны с производительностью. Более производительные режимы подразумевают высокую скорость работы вентиляторов, что приводит к появлению шума. Однако при этом увеличивается частота процессора и вместе с ней производительность системы. Поэтому пользователь сам может выбрать подходящий для него режим работы.

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Есть целые разделы, которые посвящены настройке звука и экранов.

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В последнем случае есть даже защитные механизмы для OLED матриц. Например, через определённое время включается заставка.

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Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет потому, что тут похвастаться особо нечем даже несмотря на графику Intel Arc Graphics. Кстати, не все утилиты работают корректно, где-то пришлось повозиться с настройками.

CPU-Z:

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AIDA64 GPGPU Benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory:

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AIDA64 CPU CheckMate:

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AIDA64 CPU AES:

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AIDA64 CPU SHA3:

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AIDA64 FP32-Raytrace:

450x323 49 KB. Big one: 917x659 182 KB

AIDA64 FP64-Raytrace:

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Cinebench R20:

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Cinebench R23:

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Cinebench 2024:

450x355 26 KB. Big one: 1127x888 121 KB

PCMark 10:

300x207 17 KB. Big one: 1355x935 185 KB

300x207 12 KB. Big one: 1355x935 171 KB

3DMark Steel Nomad:

450x282 32 KB. Big one: 1282x802 166 KB

3DMark Steel Nomad Light:

450x282 32 KB. Big one: 1282x802 164 KB

3DMark Solar Bay:

450x322 40 KB. Big one: 1288x923 210 KB

3DMark Time Spy:

450x282 32 KB. Big one: 1290x809 175 KB

3DMark CPU Profile:

450x266 31 KB. Big one: 1285x759 178 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x314 36 KB. Big one: 1057x738 145 KB

Winrar 7.01:

450x282 34 KB. Big one: 734x460 83 KB

7-Zip 24.08:

389x381 34 KB

Geekbench AI ONNX:

398x450 29 KB. Big one: 851x963 95 KB

Geekbench AI OpenVINO:

398x450 28 KB. Big one: 851x963 96 KB

CrystalDiskInfo:

450x426 55 KB. Big one: 673x637 117 KB

CrystalDiskMark:

450x233 39 KB

AS SSD Benchmark:

450x450 52 KB

Anvil’s Storage Benchmark:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 75 ватт*час. Это отличные показатели для подобного устройства. Полная зарядка устройства занимает 1 час и 46 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком. Примерно 55% от максимальной ёмкости ноутбук набирает за 30 минут зарядки.

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Работать в офисных задачах от аккумулятора можно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 12 часов 51 минут с одним экраном на яркости 80% и 8 часов 42 минуты с двумя экранами на максимальной яркости.

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Нагрев устройства достаточно умеренный. При использовании самых тяжёлых приложений Prime95 и Furmark температура корпуса не поднимается выше 38°C, но можно заметить, что нагрев не равномерный, самое горячее место можно заметить в вентиляционных отверстиях с обратной стороны, где температура доходит до 51°C в максимальной нагрузке.

Cпереди видны места, где расположены вентиляторы, и в этом месте устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 3500 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 37,6 дБ на расстоянии 30 см от устройства.

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Заключение

ASUS Zenbook DUO (UX8406С) – это обновлённая модификация модели UX8406M. Основные изменения затронули платформу. При этом изменилось расположение портов и добавился стандарт Thunderbolt 4. Теперь по одному такому порту находится с каждой стороны устройства и стало немного удобнее потому, что ранее все USB порты были только слева. Количество самих портов не изменилось, но здесь уже скорее всего проблема связана с габаритами устройства. Выход горячего воздуха также осуществляется вбок и поэтому места по бокам уже не так много. Сзади порты разместить не получится потому, что крышка открывается на 180° и ещё половину внутри занимает аккумулятор. Поэтому в определённых ситуациях придётся использовать USB разветвители.

Платформа сама по себе получилась неплохая, но какого-то ощутимого прироста производительности я не заметил. Конфигурация процессорных ядер также не изменилась при переходе на новую платформу и память быстрее не стала. Время автономной работы и нагрев также не изменились, что уже можно считать успехом. Ещё в новой модели обновился беспроводной модуль, который поддерживает новые стандарты беспроводной связи. Поэтому тут в первую очередь упор был сделан на увеличение скорости интерфейсов.

Ноутбук получился очень удобным в работе, все функции работают как надо. Для работы с полным функционалом нужно какое-то время на адаптацию. Поскольку это не игровой ноутбук, то чудес в плане графической производительности ждать не стоит. Каких-то проблем с совместимостью у меня с этой платформой не возникло, но тестовый софт всё же пришлось обновить для корректной работы. Всё фирменное ПО хорошо знакомо по другим моделям компании, за исключением утилиты, необходимой для настройки работы экранов.

Оба дисплея очень яркие и сочные, оснащены тачскрином и глянцевой поверхностью. Лично я не люблю глянцевые экраны, но здесь они из-за наличия тачскринов и защитных стёкол. Клавиатура сделана отдельным модулем. При этом она может работать в беспроводном режиме или через контакты на корпусе устройства. Она очень тонкая и лёгкая, но при этом оборудована подсветкой и аккумулятором, а также разъёмом USB Type-C для её подзарядки. Также у этой клавиатуры есть тачпад, поэтому это более многофункциональное устройство.

Ещё в комплекте есть стилус ASUS Pen 2.0. В комплекте есть четыре сменных наконечника – 2H, H, HB, B, а ещё у него распознавание 4096 уровней давления. Это позволяет использовать устройство как графический планшет и в целом заметно расширяет функционал данной модели.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS Zenbook DUO (UX8406С) получает награду:

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